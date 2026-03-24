Hoa hậu Việt Nam cao 1m58 từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness giờ ra sao?

Thứ ba, 06:22 24/03/2026 | Câu chuyện văn hóa

Người đẹp này từng nhận được nhiều chú ý khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990 dù chỉ sở hữu chiều cao 1m58.

Năm 1990, Nguyễn Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Toàn quốc báo Tiền Phong lần thứ hai (tiền thân của Hoa hậu Việt Nam ). Cô được công chúng quan tâm khi chỉ sở hữu chiều cao 1m58.

Không có vóc dáng nổi bật nhưng Diệu Hoa lại có học vấn nổi bật. Thời điểm đăng quang, cô đang là sinh viên năm thứ 4 khoa tiếng Nga của Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.

Từng được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam

Nguyễn Diệu Hoa sinh năm 1969 tại Hà Nội trong một gia đình gia giáo. Mẹ cô là bác sĩ Đặng Nguyệt Bích. Ông ngoại cô là GS.BS danh tiếng Đặng Vũ Hỷ - chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực da liễu ở Việt Nam, người từng giành Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Hoa hậu Việt Nam cao 1m58 từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness giờ ra sao? - Ảnh 1.

Diệu Hoa đăng quang Hoa hậu Việt Nam 1990.

Sau đăng quang, Diệu Hoa không hoạt động showbiz mà tập trung cho học tập, kinh doanh và gia đình. Cô có bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh (MBA) tại Viện Công nghệ châu Á (AIT) ở Thái Lan. Sau đó, cô tiếp tục hoàn thành luận án tiến sĩ ở nước ngoài.

Diệu Hoa còn nổi tiếng là hoa hậu đa tài khi thông thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Nga, Ấn và Thái. Năm 2006, cô được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với tư cách "Hoa hậu thông thạo nhiều thứ tiếng nhất". Năm 2008, cô tham dự cuộc thi Hoa hậu Quý bà Thế giới (Mrs World) và vào top 5.

Những năm qua, Diệu Hoa ít tham gia vào các hoạt động trong làng giải trí. Cô đảm nhận vị trí Giám đốc kinh doanh cho một công ty nước ngoài.

Hôn nhân viên mãn bên chồng Ấn Độ

Không chỉ được ngưỡng mộ bởi nhan sắc xinh đẹp và học thức, Hoa hâu Việt Nam 1990 còn có hôn nhân hạnh phúc, con cái thành đạt. Năm 1993, cô kết hôn với doanh nhân Maneesh Dane gốc Ấn Độ, cùng anh xây dựng gia đình và công việc kinh doanh ở Việt Nam từ đó. Cặp đôi sinh được 3 người con "đủ nếp, đủ tẻ".

Dù bận rộn với công việc, Diệu Hoa vẫn dành thời gian để chăm chút, uốn nắn các con. Chính vì thế, cả ba người con của nàng hậu giờ đều trưởng thành, giỏi giang.

Hoa hậu Việt Nam cao 1m58 từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness giờ ra sao? - Ảnh 2.

Tổ ấm viên mãn của Hoa hậu Diệu Hoa.

Con gái lớn của Diệu Hoa là Diệu My đang làm việc tại Anh, con gái thứ hai Diệu Ly sắp tốt nghiệp thạc sĩ ở trường đại học tại Canada. Con trai út Hoàng Phi đang làm việc cho công ty ở Mỹ. Các con đều trưởng thành nên vợ chồng hoa hậu sinh năm 1969 có nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng tư. Cặp đôi cũng tôn trọng suy nghĩ, công việc của các con và dành thời gian để chia sẻ về những vấn đề con quan tâm.

Sau hơn 30 năm kết hôn, Diệu Hoa và ông xã đều cảm giác như được sống lại thời vợ chồng son. Hoa hậu Việt Nam 1990 luôn cảm thấy may mắn khi có một gia đình hạnh phúc, được chồng yêu thương hết mực và các con ngoan ngoãn hiếu thảo.

“Một điều rất quan trọng là vợ chồng tôn trọng nhau, tin tưởng nhau, khi có bất đồng, chúng tôi sẽ bình tĩnh nói chuyện, không to tiếng cãi vã”, Diệu Hoa từng chia sẻ.

Hoa hậu Việt Nam cao 1m58 từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness giờ ra sao? - Ảnh 3.

Ở tuổi 57, Diệu Hoa vẫn sở hữu nhan sắc rạng rỡ, trẻ trung, thậm chí còn mặn mà hơn xưa.

Ba thập kỷ đăng quang, Diệu Hoa vẫn giữ được hình ảnh đẹp trong lòng công chúng với hình ảnh của một hoa hậu trí thức, một người vợ hạnh phúc và một người mẹ thành công trong việc nuôi dạy con cái.

VTV xác nhận 'Táo quân' trở lại trên VTV3 ngày 29/3

VTV xác nhận 'Táo quân' trở lại trên VTV3 ngày 29/3

Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

