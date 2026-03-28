Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: ‘Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn’
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rưng rưng khi nhắc lại biến cố lớn trong đời sống cá nhân. Anh cho biết năm 2024 là thời điểm khó khăn nhất khi mẹ qua đời.
Trong chương trình Sao check, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ về hành trình sáng tác, biến cố cá nhân và quyết định học đại học lại khi đã ở đỉnh cao sự nghiệp.
Nỗi buồn sau ánh hào quang
Nhạc sĩ cho biết năm 2025 là cột mốc đặc biệt khi anh liên tiếp nhận nhiều giải thưởng. “Tôi có cảm giác mình nhận giải thưởng cho cả 23 năm sáng tác. Những gì tôi đạt được hôm nay là mục tiêu đặt ra từ lâu và rất lâu nữa mới có thể đạt cột mốc thành công như vậy”, anh nói.
Trong số các ca khúc được chú ý, Viết tiếp câu chuyện hòa bình là sản phẩm thành công nhất của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung trong năm qua. Sự đón nhận dành cho ca khúc này cũng phản ánh rõ hướng đi mới của anh. Nếu trước đây gắn với những bản tình ca, hiện tại nhạc sĩ chủ động mở rộng đề tài, hướng đến các giá trị cộng đồng.
Anh cho rằng sáng tác không chỉ phục vụ mục tiêu cá nhân. “Nhạc sĩ ngoài viết bài hát tình yêu ghi dấu trên con đường âm nhạc, đó là mục đích cá nhân. Nhưng còn có trách nhiệm cộng đồng, cần viết những bài hát tôn vinh điều tốt đẹp”, Nguyễn Văn Chung chia sẻ. Trước đó, anh từng tặng miễn phí các ca khúc thiếu nhi với mong muốn lan tỏa nội dung tích cực.
Trong chương trình, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung rưng rưng nước mắt khi nhắc lại biến cố lớn trong đời sống cá nhân. Anh cho biết năm 2024 là thời điểm khó khăn nhất khi mẹ qua đời.
Nhạc sĩ nhìn nhận nỗi đau không chỉ nằm ở thời điểm chia ly, mà kéo dài trong những ngày sau đó. “Vào ngày biệt ly, nỗi buồn đã rất lớn rồi nhưng sự cô đơn, trống trải ở những ngày sau mới dai dẳng hơn”, anh nói.
Theo chia sẻ, công việc dày đặc từ sau dịp 30/4/2025 phần nào giúp anh cân bằng lại tinh thần. Tuy nhiên, cảm xúc lại trở nên rõ rệt hơn trong những khoảnh khắc quan trọng. “Đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, tôi mới thấy buồn”, anh nói.
Nguyễn Văn Chung kể trước đây, mỗi khi đạt thành tựu, anh thường nhắn tin báo cho mẹ. “Ngày trước tôi có người để nhắn ‘má ơi con được giải này’, nhưng giờ không còn nữa. Tôi có thể chia sẻ lên Facebook khoe với bạn bè nhưng chỉ đọc qua rồi thôi. Tôi chỉ muốn chứng tỏ với những người mình yêu thương nhất, khi không còn nữa thì mất đi một phần ý nghĩa của cuộc sống”, nhạc sĩ chia sẻ.
Tin nhắn cuối cùng mẹ gửi cho anh là lời dặn dò về trách nhiệm với gia đình. Từ biến cố này, Nguyễn Văn Chung cho biết anh thay đổi cách nhìn về thành công, không còn đặt nặng danh vọng mà hướng đến sự bình ổn.
“Tôi thấy rất may khi thành công năm nay - giai đoạn tôi đã trưởng thành, trải qua mất mát. Nếu như trước kia có thể tôi sẽ bồng bột, nông nổi, tự mãn hơn. Mẹ đã rời đi trước khi tôi thành công. Tôi có khoảng lặng cần thiết để hiểu cuộc sống này là vô thường. Có nhiều điều giá trị hơn cả thành công và danh vọng. Tôi cảm thấy bình an, đặt chân dưới mặt đất, tỉnh táo trước những thành công và sự tung hô của mọi người”, anh nói.
Học để không bị tụt lại
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung quyết định theo học ngành sư phạm âm nhạc tại Nhạc viện TPHCM ở tuổi 42.
Anh lý giải âm nhạc hiện nay đã thay đổi mạnh về cách sản xuất, phát hành và tiếp cận khán giả. Theo anh, những kinh nghiệm trước đây không còn đủ để đảm bảo sự phù hợp trong bối cảnh mới. “Nếu không học thì mình sẽ trở thành cũ kỹ, bị loại ra”, nhạc sĩ thẳng thắn.
Nguyễn Văn Chung cũng thừa nhận thành công trong thời gian qua có yếu tố may mắn. Tuy nhiên, anh không muốn tiếp tục phụ thuộc vào điều đó. “Tôi muốn tự lực tạo nên thành công. Việc đi học cũng là điều mẹ tôi mong muốn. Bà luôn bảo làm nghề gì học nghề đó”, anh chia sẻ.
Hiện tại, Nguyễn Văn Chung cho biết anh không đặt mục tiêu so sánh với người khác, mà tập trung vào việc thay đổi tư duy sáng tác và nâng cao chuyên môn.
“Tư duy sáng tác của tôi luôn thay đổi và chính sự thay đổi giúp tôi tiếp tục làm nghề. Từ một nhạc sĩ viết về tình yêu cho đến khi biết viết về mẹ cha, gia đình, thiếu nhi và nay là người trưởng thành viết về đất nước. Tôi nghĩ sự thay đổi là cần thiết. Tôi không so sánh với ai mà nhìn về phía trước để sự nghiệp của mình càng ngày càng cao hơn, lý tưởng có ý nghĩa hơn. Đó mới là mục đích sống và làm việc của tôi”, anh chia sẻ.
Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà: 'Rực rỡ là điều có thể tạo ra được'Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
GĐXH - Nhắc đến Nguyễn Lệ Thuyên Hà, người ta thường nhớ đến một nghệ sĩ piano với nền tảng học thuật vững chắc, một giảng viên chuẩn mực trong đào tạo. Nhưng ít ai biết rằng, nhiều năm qua, cô còn là một "cầu nối" bền bỉ, đưa những tài năng trẻ Việt Nam bước ra thế giới thông qua các cuộc thi, chương trình nghệ thuật và những dự án kết nối quốc tế.
Khả Như giữ kỷ lục 4 năm liên tiếp có phim vượt 100 tỷ đồngCâu chuyện văn hóa - 2 ngày trước
Sau khi "Quỷ nhập tràng 2" vượt 100 tỷ đồng, Khả Như nối dài chuỗi 4 năm liên tiếp góp mặt trong các dự án điện ảnh vượt mốc trên, gồm "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng), "Mai" (552 tỷ đồng) và "Quỷ nhập tràng" (hơn 150 tỷ đồng). Trả lời Tiền Phong, diễn viên cho biết cô không ngại làm xấu, không sợ già hay đảm nhận những vai nặng tâm lý, đồng thời sẵn sàng đối mặt nếu có dự án thất bại, xem cú ngã là động lực và đứng dậy đi tiếp.
Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh ViệtCâu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Cùng ghi danh "diễn viên nghìn tỷ" khi liên tục có những dự án trăm tỷ đồng trong vài năm liên tiếp, cả hai còn có điểm chung thú vị.
Hoa hậu Việt Nam cao 1m58 từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Người đẹp này từng nhận được nhiều chú ý khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990 dù chỉ sở hữu chiều cao 1m58.
'Thần đồng opera' 14 tuổi: Sở hữu giọng hát hiếm có, giành loạt giải quốc tếCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
“Thần đồng opera” 14 tuổi Dương Đức Hải gây ấn tượng với giọng hát hiếm có, học vấn nổi bật và loạt giải thưởng quốc tế.
Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần TranhCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.
Mỹ Tâm: 'Tôi và Mai Tài Phến chỉ cần nhìn nhau đã hiểu đối phương muốn gì'Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Theo Mỹ Tâm, giữa cô và Mai Tài Phến đôi khi không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu đối phương muốn gì.
Lan Phương căng thẳng trước phiên tòa ly hônCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Vai người phụ nữ điên tình trong “Đồng hồ đếm ngược” đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Lan Phương trên màn ảnh. Theo cô, những vai diễn gai góc là cách để cô thoát khỏi thực tại nhiều áp lực.
Bốn 'chị Kính Hồng' nổi tiếng VTV: Người lấy chồng đại gia, người làm giám đốcCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Từng là gương mặt quen thuộc mỗi tối với nhiều khán giả nhí, các “chị Kính Hồng” của chương trình ''Chúc bé ngủ ngon'' sau nhiều năm đã có những thay đổi.
Quán quân được ví như hoa hậu của 'Học viện cải lương 2024' giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Sau khi trở thành quán quân "Học viện cải lương", nữ nghệ sĩ trẻ được khán giả quan tâm và có nhiều cơ hội tham gia các sự kiện văn hoá.
Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần TranhCâu chuyện văn hóa
GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.