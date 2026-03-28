Ca sĩ Khôi Minh lấy cảm hứng từ Hà Lê để làm mới nhạc Trịnh Công Sơn

"Nữ hoàng opera" Lan Anh ấn tượng với chất giọng ấm áp, tình cảm của Khôi Minh

Cho nên tôi yêu là album phòng thu thứ 2 của Khôi Minh (trước đó là album đầu tay Bộ sưu tập 09, từng phát hành 2 MV tự sáng tác như Mẹ Trái Đất, Chuyện cổ tích về cha). Lựa chọn âm nhạc của Trịnh Công Sơn lần này, ca sĩ xuất thân nhà báo đặt nhiều tâm huyết và ấp ủ trong nhiều năm. Album tuyển chọn những sáng tác có tính chiêm nghiệm, khơi nguồn năng lượng tích cực, có khả năng nâng đỡ tinh thần người nghe trong những khúc quanh của đời sống sẽ chính thức phát hành đúng dịp kỷ niệm 25 năm ngày nhạc sĩ rời cõi tạm.

Album Khôi Minh hát Trịnh Công Sơn - Cho nên tôi yêu gồm 10 bài hát (trong đó một số bài chọn là bởi ít được hát): Ở trọ, Tình xót xa vừa, Còn có bao ngày, Hôm nay tôi nghe, Này em có nhớ, Còn thấy mặt người, Cũng sẽ chìm trôi, Hành hương trên đồi cao và Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui. Bài duy nhất song ca là Giọt lệ thiên thu, với NSƯT Lan Anh - người được mệnh danh là "nữ hoàng opera".

Giọt lệ thiên thu cùng với Hành hương trên đồi cao là hai ca khúc nhận được nhiều khen ngợi của bạn bè là nhà báo và các nghệ sĩ. Không chỉ bởi cách phối, cách thể hiện mới mẻ, trẻ trung, giọng hát hoà quyện... mà còn nhờ sự sáng tạo của ca sĩ trong việc thêm X-part hoặc rap, chưa kể các đoạn phiêu vocal.

Chia sẻ về việc mời một giọng ca chuẩn mực như NSƯT Lan Anh thì có sợ bị "khớp"? Khôi Minh bày tỏ: "Lan Anh là giọng opera đẳng cấp số một hiện nay, nằm trong số không nhiều những nghệ sĩ đưa được kỹ thuật thanh nhạc đỉnh cao vào ca khúc đại chúng một cách tự nhiên, mượt mà. Đặt cạnh một giọng hoàn hảo như vậy cũng khá áp lực, không cẩn thận còn dễ lộ ra độ "vênh".

Với nhạc Trịnh, kỹ thuật phải ẩn vào trong, phải trở nên tự nhiên như hơi thở… Cũng giống như tác giả đã lồng những triết lý hết sức sâu sắc một cách nhẹ nhàng trong những câu từ thật đẹp và thật chạm. Cùng sự hoà âm của nhạc sĩ Vũ Minh Tâm đã mang đến màn kết hợp hòa quyện đăng đối giữa âm và dương, giữa mộng và thực cho bài hát đầy tính chiêm nghiệm và cô đọng về phận người".

Về phần Lan Anh, khi nhận được lời mời của Khôi Minh, cô cảm thấy như được quay lại những ký ức đẹp của tuổi hoa niên. Cô chia sẻ kỷ niệm với Khôi Minh: "Lan Anh vẫn nhớ lần làm giám khảo, có cả NSND Quang Thọ chấm cuộc thi Tiếng hát Nhà báo Thủ đô Mở rộng tại Nhà hát Lớn Hà Nội cách đây 15 năm đã rất ấn tượng với với chất giọng ấm áp, tình cảm của Khôi Minh. Cũng rất bất ngờ vì trong làng báo từ trước đến nay chưa nghe giọng hát nam nào mà lại có độ hấp dẫn và đáng yêu như vậy. Sau này Khôi Minh vào học NSND Quốc Hưng trong Học viện Âm nhạc Quốc gia, tuy là tại chức nhưng qua quá trình đào tạo, giọng hát lại càng phát triển hơn.

Khôi Minh cũng đã chứng kiến và theo dõi Lan Anh kể từ khi đoạt những giải thưởng đầu tiên trong nghề. Là bạn bè lâu năm nên Khôi Minh mời hát là mình nhận lời ngay, không đắn đo vì Lan Anh cũng thích nhạc Trịnh từ hồi còn đi học. Những năm cấp hai đã cầm đàn guitar hát rồi. Không được nhiều ca sĩ thường xuyên trình diễn như Hạ trắng, Diễm xưa hay Như cánh vạc bay… song Giọt lệ thiên thu lại có vẻ đẹp riêng, một sức cuốn hút đặc biệt. Bài hát có vẻ giản dị, mộc mạc nhưng lại chất chứa những chiêm nghiệm của tác giả về lẽ vô thường của đời sống.

Cảm hứng từ Hà Lê

Dù thích nhạc Trịnh từ khi còn trẻ và đã thực hiện nhiều sản phẩm âm nhạc nhưng phải đến độ tuổi trung niên (Khôi Minh sinh năm 1976) anh mới quyết định làm một album nhạc Trịnh. Lý do là bởi ở độ tuổi này suy nghĩ của anh có sự đồng cảm và tìm được sự an yên, vỗ về hơn khi tìm đến nhạc Trịnh. Một lý do nữa là được truyền cảm hứng từ ca sĩ Hà Lê – người làm mới nhạc Trịnh theo cách chưa ai làm và đạt được thành công.

"Trong một thời gian dài, công chúng đã quen với cách thể hiện nhạc Trịnh càng chân phương, càng gần với bản gốc Khánh Ly càng tốt. Cho đến khoảng 2020, Hà Lê ghi dấu ấn bằng cách mạnh dạn đưa các phần X-part và rap vào các bài hát quen thuộc của Trịnh Công Sơn. Khôi Minh được gợi cảm hứng từ Hà Lê và thấy đó là cách làm rất sáng tạo, rất độc đáo", anh nói.

Khôi Minh và ca sĩ Hà Lê.

Nếu Hà Lê đậm chất hip-hop, RnB… thì Khôi Minh là pop và đồng dao (Tình xót xa vừa, Ở trọ), có bài mang màu sắc nhạc kịch (Còn có bao ngày) hay có tính cổ động (Còn thấy mặt người)... Nhưng cũng như Hà Lê, Khôi Minh dùng X-part và rap để thể hiện sự tâm đắc và ứng tác cùng những chủ đề muôn thuở mà Trịnh Công Sơn đã gợi ra. Với cách làm mới này, nhạc Trịnh càng thể hiện rõ vai trò như một mạch nguồn khơi gợi cảm hứng, thúc đẩy sáng tạo với thế hệ tiếp nối.



Với lợi thế là một nhà báo theo dõi âm nhạc nhiều năm, việc viết thêm X-part cho ca khúc là một lợi thế của Khôi Minh. Ca từ của anh có sự kết nối chặt chẽ, hoà quện với lời gốc và giàu chất tự sự như tinh thần của lời gốc, chẳng hạn như: "Ở trọ nơi này ở đậu nơi kia/ Không đâu thích bằng nhà mình/ Ở tạm nơi này ở nhờ nơi kia/ Nơi tim chính là nhà mình" (Ở trọ); hay: "Trải qua những ngày đóng băng không nhìn thấy nhau/ Phận người bé nhỏ bất an nổi trôi theo vòng xoáy/ Trò chơi số mệnh lướt nhanh ta chạm ô nào/ Mặt trời vẫn lên phía xa như đang vẫy gọi ta (Còn thấy mặt người).

"Trịnh Công Sơn còn sở hữu một thứ "phép thuật" khiến cõi nhạc của ông có sức cuốn hút lạ kỳ" - Khôi Minh nói.

Khôi Minh cho rằng Âm nhạc của Trịnh Công Sơn là một cái gì đó nhiều hơn âm nhạc. Ngoài giai điệu hay, lời ca đẹp, Trịnh Công Sơn còn sở hữu một thứ "phép thuật" khiến cõi nhạc của ông có sức cuốn hút lạ kỳ. Càng đi sâu vào tìm hiểu anh càng nhận ra sự kết nối kỳ lạ, dù ở bất cứ đối tượng, độ tuổi nào.

"Âm nhạc của Trịnh Công Sơn hàm ẩn những triết lý sâu xa được truyền tải một cách nhẹ nhàng thấm thía thông qua ngôn ngữ nghệ thuật tinh tế và giàu thẩm mỹ. Sự lãng mạn của Trịnh Công Sơn không hề mâu thuẫn với hiện thực. Ông không né tránh mà nhìn thẳng vào nỗi đau của con người, của dân tộc. Trong thời chiến, ông đã dùng âm nhạc để "nâng dậy hòa bình", để "nối cuộc tình, nối lòng đổ nát", để "cấy lại niềm tin", Khôi Minh chia sẻ. Vì thế, các phần X-part của anh cũng khá tươi sáng và giàu cảm xúc, thể hiện được tinh thần độc lập, gửi gắm sự đối thoại của hậu sinh với bậc tiền bối chứ không đơn thuần là sự trưng trổ ca từ.



Hỏi Khôi Minh về việc gia đình nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có phản ứng gì với sự làm mới này, anh cho biết, các ca khúc sử dụng trong album đều được tôn trọng bản quyền. Anh cũng liên hệ với gia đình nhạc sĩ nhưng may mắn chưa nhận được sự phản đối nào.

Cho nên tôi yêu - album nhạc Trịnh đầy trẻ trung, mới mẻ

Góp phần đáng kể cho việc làm mới nhạc Trịnh còn phải kể đến sự đồng điệu với nhạc sĩ Vũ Minh Tâm. Vũ Minh Tâm tốt nghiệp ĐH Văn hóa TP.HCM, được biết đến từ giải thưởng năm của Bài hát Việt 2016 dành cho ca khúc Về với Đông. Anh từng hợp tác với Khánh Linh ra album Ngài và sáng tác cho các ca sĩ Hồng Nhung, Lam Trường, Mỹ Lệ, Nhật Thủy… Với album Cho nên tôi yêu, anh dành nhiều tâm huyết hơn vì cũng được truyền cảm hứng rất nhiều từ âm nhạc của Trịnh Công Sơn để cho ra những bản phối xuất thần giúp Khôi Minh thăng hoa trong phòng thu.

Nhạc sĩ Vũ Minh Tâm (thứ 2 từ phải qua) dành nhiều tâm huyết để cho ra những bản phối xuất thần giúp Khôi Minh thăng hoa trong phòng thu.

"May sao anh Khôi Minh rất cởi mở, ủng hộ những bản hoà âm mới mẻ, có chút phá cách của Tâm. Đặc biệt anh còn tạo nên phần X-part, là những đoạn lời mới, giai điệu mới hoặc rap được chèn vào bài hát gốc để tăng thêm sự độc đáo, mang đậm dấu ấn riêng của anh. Cộng thêm phần thể hiện bằng giọng hát cảm xúc, cảm nhận bài hát sâu sắc, với Tâm, đây là một album nhạc Trịnh đầy trẻ trung, mới mẻ được thực hiện bởi một nghệ sĩ dù không còn gọi là trẻ nhưng đầy tinh thần khinh khoái, tươi mới, độc đáo", nhạc sĩ Vũ Minh Tâm nói.

Sau Ở trọ của Hà Lê, Cho nên tôi yêu có thể được coi là album in đậm dấu ấn của ca sĩ trong việc khai thác và phát triển di sản âm nhạc Trịnh Công Sơn.

Cho nên tôi yêu được phát hành trên Youtube từ ngày hôm nay 28/3, sau đó sẽ là đĩa và dự định thực hiện đêm nhạc để đến với đông đảo khán giả yêu nhạc Trịnh, nhân dịp 25 năm ông rời cõi tạm.