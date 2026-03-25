Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh Việt
Cùng ghi danh "diễn viên nghìn tỷ" khi liên tục có những dự án trăm tỷ đồng trong vài năm liên tiếp, cả hai còn có điểm chung thú vị.
Tuấn Trần và Quang Tuấn là những cái tên được mệnh danh là "diễn viên nghìn tỷ" của màn ảnh Việt nhờ góp mặt trong nhiều bom tấn phòng vé, tổng doanh thu vượt mốc nghìn tỷ đồng. Không chỉ điển trai và tài năng, việc cả hai cùng có tên Tuấn cũng khiến nhiều khán giả thích thú.
Tuấn Trần
Tuấn Trần tên đầy đủ là Trần Duy Tuấn, sinh năm 1992. Với chiều cao 1m86 và vẻ ngoài đậm chất Hàn Quốc, anh từng là người mẫu ảnh trước khi bén duyên với diễn xuất. Dù tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Tuấn Trần sớm rẽ hướng sang nghệ thuật vì đam mê. Anh tham gia nhiều phim truyền hình lẫn chiếu rạp, thử sức với một số vai phụ, sau đó bùng nổ tên tuổi với Bố già (2021) của Trấn Thành.
Năm 2024, Tuấn Trần tiếp tục gây sốt với vai nam chín trong phim Mai. Sau khi tham gia 2 bộ phim hàng trăm tỷ gồm Bố già đạt doanh thu hơn 420 tỷ đồng còn Mai từng giữ kỷ lục với doanh thu 520 tỷ đồng, Tuấn Trần trở thành "diễn viên nghìn tỷ đầu tiên của màn ảnh Việt".
Ở tuổi ngoài 30, anh trở thành ngôi sao mới của màn ảnh rộng. Những năm qua, Tuấn Trần đều đặn đóng phim điện ảnh với loạt tác phẩm Đất rừng phương Nam (2023), Móng vuốt (2024), Làm giàu với ma (2024)...
Năm 2025, hai vai diễn trong Mang mẹ đi bỏ và Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn tiếp tục giúp Tuấn Trần được ghi nhận về dấu ấn chuyên môn lẫn thành tích phòng vé, qua đó tiếp tục củng cố cho sức hút của anh ở lĩnh vực điện ảnh. Dịp Tết 2026, anh tiếp tục có thêm một dự án trăm tỷ là Báu vật trời cho. Điều này càng giúp cho danh xưng "diễn viên nghìn tỷ" của Tuấn Trần được tin tưởng.
Tuấn Trần từng cho biết anh sợ, áp lực khi bị gắn với danh xưng "diễn viên nghìn tỷ". Nam diễn viên muốn khán giả nhớ đến việc anh tốt lên qua từng vai diễn hơn là những biệt danh đao to búa lớn. Vì thê nam diễn viên nói mỗi năm chỉ nhận ghi hình một phim, song lịch công chiếu vô tình được xếp gần nhau. Anh rút kinh nghiệm những góp ý từ khán giả, nỗ lực mang những điều mới mẻ và tương lai muốn thử thách bản thân với dạng vai chưa từng đóng, như phản diện, hành động.
Sau Báu vật trời cho, Tuấn Trần sẽ gặp lại khán giả trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh - tác phẩm dự kiến ra rạp hè năm nay.
Quang Tuấn
Nhờ thành tích hơn 113 tỷ đồng của Quỷ nhập tràng 2, Quang Tuấn trở thành "diễn viên nghìn tỷ" tiếp theo của điện ảnh Việt. Trong 2 năm, anh tham gia 5 dự án gần như liên tiếp đều có doanh thu trên 100 tỷ đồng gồm: Thiên đường máu (126 tỷ đồng); Truy tìm long diên hương (206 tỷ đồng); Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng); Quỷ nhập tràng (149 tỷ đồng); Quỷ nhập tràng 2 (113 tỷ đồng). Một phim khác mang tên Running man mùa 3: Con rối tự do, có sự tham gia của Quang Tuấn, cũng thu về hơn 38 tỷ đồng.
Trước đó, Quang Tuấn cũng góp mặt trong loạt dự án có doanh thu tốt, có thể kể đến như Quỷ cẩu (108 tỷ đồng); Nghề siêu dễ (68 tỷ đồng)...
Quang Tuấn sinh năm 1985, ban đầu theo học Quản trị kinh doanh, sau đó rẽ hướng thi vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh bắt đầu sự nghiệp tại sân khấu kịch Thế giới Trẻ.
Ở tuổi 41, anh sở hữu một “gia tài” diễn xuất với gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Tại thị trường điện ảnh nội địa hiện tại, Quang Tuấn cũng là gương mặt được nhiều nhà làm phim săn đón. Anh hoạt động chăm chỉ và có khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau.
Nói về danh xưng, nam diễn viên cho rằng điều đó là nhờ vào sự yêu thương của khán giả dành cho mình sau nhiều năm tháng nỗ lực, cố gắng không ngừng. Nhận thức được thế mạnh của mình, Quang Tuấn không xây dựng hình ảnh soái ca mà đầu tư vào những vai diễn có ngoại hình gai góc cùng diễn biến tâm lý khó lường. Đây cũng là điều giúp diễn viên sinh năm 1985 trở thành “gương mặt trăm tỷ” mới của điện ảnh Việt.
