Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh Việt

Thứ tư, 06:25 25/03/2026 | Câu chuyện văn hóa

Cùng ghi danh "diễn viên nghìn tỷ" khi liên tục có những dự án trăm tỷ đồng trong vài năm liên tiếp, cả hai còn có điểm chung thú vị.

Tuấn Trần và Quang Tuấn là những cái tên được mệnh danh là "diễn viên nghìn tỷ" của màn ảnh Việt nhờ góp mặt trong nhiều bom tấn phòng vé, tổng doanh thu vượt mốc nghìn tỷ đồng. Không chỉ điển trai và tài năng, việc cả hai cùng có tên Tuấn cũng khiến nhiều khán giả thích thú.

Tuấn Trần

Tuấn Trần tên đầy đủ là Trần Duy Tuấn, sinh năm 1992. Với chiều cao 1m86 và vẻ ngoài đậm chất Hàn Quốc, anh từng là người mẫu ảnh trước khi bén duyên với diễn xuất. Dù tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Tuấn Trần sớm rẽ hướng sang nghệ thuật vì đam mê. Anh tham gia nhiều phim truyền hình lẫn chiếu rạp, thử sức với một số vai phụ, sau đó bùng nổ tên tuổi với Bố già (2021) của Trấn Thành.

Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh Việt - Ảnh 1.

Tuấn Trần là "diễn viên nghìn tỷ đầu tiên của màn ảnh Việt".

Năm 2024, Tuấn Trần tiếp tục gây sốt với vai nam chín trong phim Mai. Sau khi tham gia 2 bộ phim hàng trăm tỷ gồm Bố già đạt doanh thu hơn 420 tỷ đồng còn Mai từng giữ kỷ lục với doanh thu 520 tỷ đồng, Tuấn Trần trở thành "diễn viên nghìn tỷ đầu tiên của màn ảnh Việt".

Ở tuổi ngoài 30, anh trở thành ngôi sao mới của màn ảnh rộng. Những năm qua, Tuấn Trần đều đặn đóng phim điện ảnh với loạt tác phẩm Đất rừng phương Nam (2023), Móng vuốt (2024), Làm giàu với ma (2024)...

Năm 2025, hai vai diễn trong Mang mẹ đi bỏ Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn tiếp tục giúp Tuấn Trần được ghi nhận về dấu ấn chuyên môn lẫn thành tích phòng vé, qua đó tiếp tục củng cố cho sức hút của anh ở lĩnh vực điện ảnh. Dịp Tết 2026, anh tiếp tục có thêm một dự án trăm tỷ là Báu vật trời cho. Điều này càng giúp cho danh xưng "diễn viên nghìn tỷ" của Tuấn Trần được tin tưởng.

Tuấn Trần từng cho biết anh sợ, áp lực khi bị gắn với danh xưng "diễn viên nghìn tỷ". Nam diễn viên muốn khán giả nhớ đến việc anh tốt lên qua từng vai diễn hơn là những biệt danh đao to búa lớn. Vì thê nam diễn viên nói mỗi năm chỉ nhận ghi hình một phim, song lịch công chiếu vô tình được xếp gần nhau. Anh rút kinh nghiệm những góp ý từ khán giả, nỗ lực mang những điều mới mẻ và tương lai muốn thử thách bản thân với dạng vai chưa từng đóng, như phản diện, hành động.

Sau Báu vật trời cho, Tuấn Trần sẽ gặp lại khán giả trong phim Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh - tác phẩm dự kiến ra rạp hè năm nay.

Quang Tuấn

Nhờ thành tích hơn 113 tỷ đồng của Quỷ nhập tràng 2, Quang Tuấn trở thành "diễn viên nghìn tỷ" tiếp theo của điện ảnh Việt. Trong 2 năm, anh tham gia 5 dự án gần như liên tiếp đều có doanh thu trên 100 tỷ đồng gồm: Thiên đường máu (126 tỷ đồng); Truy tìm long diên hương (206 tỷ đồng); Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối (172 tỷ đồng); Quỷ nhập tràng (149 tỷ đồng); Quỷ nhập tràng 2 (113 tỷ đồng). Một phim khác mang tên Running man mùa 3: Con rối tự do, có sự tham gia của Quang Tuấn, cũng thu về hơn 38 tỷ đồng.

Trước đó, Quang Tuấn cũng góp mặt trong loạt dự án có doanh thu tốt, có thể kể đến như Quỷ cẩu (108 tỷ đồng); Nghề siêu dễ (68 tỷ đồng)...

Điểm chung thú vị của hai 'diễn viên nghìn tỷ' màn ảnh Việt - Ảnh 2.

Quang Tuân gia nhập câu lạc bộ "diễn viên nghìn tỷ" màn ảnh Việt.

Quang Tuấn sinh năm 1985, ban đầu theo học Quản trị kinh doanh, sau đó rẽ hướng thi vào Cao đẳng Sân khấu Điện ảnh TP.HCM. Anh bắt đầu sự nghiệp tại sân khấu kịch Thế giới Trẻ.

Ở tuổi 41, anh sở hữu một “gia tài” diễn xuất với gần 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Tại thị trường điện ảnh nội địa hiện tại, Quang Tuấn cũng là gương mặt được nhiều nhà làm phim săn đón. Anh hoạt động chăm chỉ và có khả năng hóa thân vào nhiều dạng vai khác nhau.

Nói về danh xưng, nam diễn viên cho rằng điều đó là nhờ vào sự yêu thương của khán giả dành cho mình sau nhiều năm tháng nỗ lực, cố gắng không ngừng. Nhận thức được thế mạnh của mình, Quang Tuấn không xây dựng hình ảnh soái ca mà đầu tư vào những vai diễn có ngoại hình gai góc cùng diễn biến tâm lý khó lường. Đây cũng là điều giúp diễn viên sinh năm 1985 trở thành “gương mặt trăm tỷ” mới của điện ảnh Việt.

Nữ diễn viên quê Hưng Yên lạm dụng nước mắt, khán giả 'dọa' bỏ phim

GĐXH - Vai diễn của Quỳnh Kool trong "Bước chân vào đời" nhận về phản ứng của khán giả vì khóc quá nhiều.

Ngọc Thanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tin liên quan

Nữ diễn viên quê Hưng Yên lạm dụng nước mắt, khán giả 'dọa' bỏ phim

Nữ diễn viên quê Hưng Yên lạm dụng nước mắt, khán giả 'dọa' bỏ phim

Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thường

Chia tay bạn trai giàu có vì bị mẹ anh coi thường

Phim về Nguyễn Xuân Son sắp phát sóng trên VTV1

Phim về Nguyễn Xuân Son sắp phát sóng trên VTV1

Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn trai

Bà ngoại sốc nặng sau cuộc gặp mẹ của bạn trai

Ca sĩ Quân A.P trải lòng về cú sốc lớn bị phản ứng dữ dội

Ca sĩ Quân A.P trải lòng về cú sốc lớn bị phản ứng dữ dội

Cùng chuyên mục

Hoa hậu Việt Nam cao 1m58 từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness giờ ra sao?

Hoa hậu Việt Nam cao 1m58 từng được ghi vào sách kỷ lục Guinness giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trước

Người đẹp này từng nhận được nhiều chú ý khi đăng quang Hoa hậu Việt Nam năm 1990 dù chỉ sở hữu chiều cao 1m58.

'Thần đồng opera' 14 tuổi: Sở hữu giọng hát hiếm có, giành loạt giải quốc tế

'Thần đồng opera' 14 tuổi: Sở hữu giọng hát hiếm có, giành loạt giải quốc tế

Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trước

“Thần đồng opera” 14 tuổi Dương Đức Hải gây ấn tượng với giọng hát hiếm có, học vấn nổi bật và loạt giải thưởng quốc tế.

Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước

GĐXH - Câu chuyện về những kỳ bí của ngôi đền Tranh đến nay vẫn chưa được lý giải cụ thể và điều đó được thể hiện rõ vào mỗi mùa lễ hội như một sự linh ứng của ngôi đền thiêng.

Mỹ Tâm: 'Tôi và Mai Tài Phến chỉ cần nhìn nhau đã hiểu đối phương muốn gì'

Mỹ Tâm: 'Tôi và Mai Tài Phến chỉ cần nhìn nhau đã hiểu đối phương muốn gì'

Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trước

Theo Mỹ Tâm, giữa cô và Mai Tài Phến đôi khi không cần nói nhiều, chỉ cần nhìn nhau là đã hiểu đối phương muốn gì.

Lan Phương căng thẳng trước phiên tòa ly hôn

Lan Phương căng thẳng trước phiên tòa ly hôn

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Vai người phụ nữ điên tình trong “Đồng hồ đếm ngược” đánh dấu sự trở lại đáng chú ý của Lan Phương trên màn ảnh. Theo cô, những vai diễn gai góc là cách để cô thoát khỏi thực tại nhiều áp lực.

Bốn 'chị Kính Hồng' nổi tiếng VTV: Người lấy chồng đại gia, người làm giám đốc

Bốn 'chị Kính Hồng' nổi tiếng VTV: Người lấy chồng đại gia, người làm giám đốc

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Từng là gương mặt quen thuộc mỗi tối với nhiều khán giả nhí, các “chị Kính Hồng” của chương trình ''Chúc bé ngủ ngon'' sau nhiều năm đã có những thay đổi.

Quán quân được ví như hoa hậu của 'Học viện cải lương 2024' giờ ra sao?

Quán quân được ví như hoa hậu của 'Học viện cải lương 2024' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Sau khi trở thành quán quân "Học viện cải lương", nữ nghệ sĩ trẻ được khán giả quan tâm và có nhiều cơ hội tham gia các sự kiện văn hoá.

Quỳnh Châu: 'Làm diễn viên vất vả, thu nhập không như nhiều người nghĩ'

Quỳnh Châu: 'Làm diễn viên vất vả, thu nhập không như nhiều người nghĩ'

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Diễn viên Quỳnh Châu gây chú ý sau vai chính trong phim giờ vàng "Cách em một milimet". Cô cho biết chọn con đường nghệ thuật theo cách đi chậm nhưng chắc, trải qua nhiều khó khăn từ tuổi thơ xa bố mẹ đến những năm sinh viên chật vật trước khi có bước khởi sắc trong sự nghiệp.

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?

Vì sao thời gian qua Trịnh Thăng Bình kín tiếng, ít khi xuất hiện trong showbiz?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Từng là một ca sĩ đắt show nhưng vài năm gần đây, vì sao Trịnh Thăng Bình lại ít đi diễn, cũng hiếm khi xuất hiện trong các sự kiện showbiz?

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

Nữ diễn viên đóng cặp với Mai Tài Phến trong 'Em gái mưa' giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước

Nổi tiếng sau khi cùng Mai Tài Phến đóng MV "Em gái mưa" của Hương Tràm nhưng con đường sự nghiệp của người đẹp này lại khá nhiều thăng trầm.

Xem nhiều

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

'Mẹ chồng' Lan Hương hát quan họ trên thuyền rồng, NSND Thuý Hường khen 'tuyệt vời'

Câu chuyện văn hóa

GĐXH - Lần đầu NSND Lan Hương được xuống thuyền rồng hát quan họ cùng các liền anh liền chị cho khán giả nghe. Chị cũng hội ngộ với NSND Thuý Hường để được dạy hát vì vốn yêu quan họ từ nhỏ.

Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Câu chuyện văn hóa

Ngôi đền thiêng kỳ bí và những điểm mới ở Lễ hội Quan lớn Tuần Tranh

Câu chuyện văn hóa
'Thần đồng opera' 14 tuổi: Sở hữu giọng hát hiếm có, giành loạt giải quốc tế

Câu chuyện văn hóa

'Thần đồng opera' 14 tuổi: Sở hữu giọng hát hiếm có, giành loạt giải quốc tế

Câu chuyện văn hóa
Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Câu chuyện văn hóa

Về Lễ hội truyền thống chùa Kim Sơn – Làng Quả Cảm nghe quan họ Bắc Ninh

Câu chuyện văn hóa
Bốn 'chị Kính Hồng' nổi tiếng VTV: Người lấy chồng đại gia, người làm giám đốc

Câu chuyện văn hóa

Bốn 'chị Kính Hồng' nổi tiếng VTV: Người lấy chồng đại gia, người làm giám đốc

Câu chuyện văn hóa

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top