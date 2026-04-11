Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân
GĐXH - Ca sĩ Đan Trường đang tận hưởng cuộc sống ở Mỹ kết hợp biểu diễn cả trong nước và hải ngoại. Những ngày rảnh rỗi, nam ca sĩ tự tay chăm sóc nhà cửa, trồng hoa, cây cối, cắt cỏ... mà không cần thuê người làm.
Đan Trường cho biết, trước đây toàn thuê người nhưng lần này không có người cắt cỏ nên anh đã tự tay thực hiện. Dù chưa làm công việc này bao giờ nhưng vốn là người chăm chỉ, Đan Trường tự tin không có việc gì làm khó được anh.
"Lần đầu tiên trong đời tự cắt cỏ luôn đó! Tập làm quen dần để sau này còn trồng rau, nuôi cá nữa", Đan Trường cho biết.
Đan Trường tự tay cắt cỏ.
Được biết đây là căn biệt thự mang phong cách bán cổ điển ở bang Texas, Mỹ, được Đan Trường mua vào 11/2021, sau khi ly hôn doanh nhân Thuỷ Tiên vào tháng 7/2021. Ở thời điểm đó, nam ca sĩ mua với giá 450.000 USD (hơn 10 tỷ đồng, theo tỷ giá năm 2021) chưa bao gồm tiền sửa sang, trang trí nội thất.
Trong một vlog, Đan Trường cho biết căn biệt thự rộng gần 300m2, gồm 2 tầng, 4 phòng ngủ, có tone màu trắng chủ đạo. Đặc biệt là sân vườn thoáng đãng, giúp anh thỏa mãn sở thích trồng hoa. Trước khi dọn vào ở, Đan Trường đã sơn mới bên trong và lót sàn gỗ thay vì dùng thảm như trước đây. Ngoài ra nam ca sĩ cũng tự tay chọn từng món đồ nội thất như bàn ghế, đèn,... để có căn nhà đúng mong muốn nhất.
Anh chọn địa điểm này là vì vợ chồng em gái đã sinh sống ở đây nhiều năm nên muốn gia đình quây quần cùng nhau. Đan Trường còn đặc biệt chọn căn nhà ở cạnh hồ vì bố có sở thích câu cá.
Vì hoạt động song song ở Việt Nam và Mỹ nên Đan Trường tiết lộ anh ít có thời gian chăm sóc nhà cửa. Tuy vậy, khi có thời gian, Đan Trường luôn tự tay chăm sóc vườn xung quanh biệt thự.
Ngoài căn biệt thự ở Mỹ, được biết nam ca sĩ còn có nhà ở TPHCM. Tuy nhiên, anh khá kín tiếng với nơi ở này. Anh cũng là người ít khi chia sẻ về tài sản, sự giàu có và cuộc sống cá nhân.
Về hôn nhân, năm 2013, Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào năm 2017 nhưng chỉ 4 năm sau - tháng 7/2021, cả 2 thông báo thuận tình ly hôn. Sau khi ly hôn, Đan Trường và vợ cũ vẫn cư xử với nhau như bạn bè, cùng chăm sóc con trai.
Ca sĩ Đan Trường nổi tiếng vào năm 1999 với ca khúc "Kiếp ve sầu" và nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong lòng công chúng với vẻ ngoài điển trai và giọng ca ngọt ngào. Sau đó, Đan Trường tiếp tục thành danh qua các ca khúc: Nhánh lan rừng, Mãi mãi một tình yêu, Tình đơn phương... Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn duy trì được sức hút và sự trẻ trung hiếm có.
Xem hình ảnh cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ
Nữ ca sĩ là 'bảo chứng phòng vé', từng giành Á quân nhiều cuộc thi âm nhạcCâu chuyện văn hóa - 12 giờ trước
Là một trong những gương mặt "bảo chứng phòng vé" tại các phòng trà lớn trên toàn quốc, nhưng tên tuổi của cô vẫn chưa tiệm cận được nhiều tệp khán giả.
Học vấn ấn tượng của nữ MC quen mặt trên VTV vừa đăng quang Á hậuCâu chuyện văn hóa - 1 ngày trước
MC, Á hậu Hải Vân gây ấn tượng không chỉ bởi nhan sắc mà còn học vấn ấn tượng và khả năng ngoại ngữ đáng nể.
Đạo diễn phim 'Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò' sau 13 năm giờ ra sao?Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trước
Sau hơn 1 thập kỷ từ cơn sốt "Xin lỗi, anh chỉ là thằng bán bánh giò", cuộc sống của đạo diễn thực hiện dự án này có nhiều thay đổi.
Nam MC VTV duyên dáng, gây sốt với phần thi 'Ai là triệu phú'Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trước
Sự xuất hiện của nam MC duyên dáng này tại chương trình "Ai là triệu phú" khiến nhiều khán giả thích thú.
Đánh thức tiềm năng phía đông Thủ đô theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệmCâu chuyện văn hóa - 5 ngày trước
GĐXH - Là điểm đến quan trọng trong không gian du lịch phía đông Thủ đô, Gia Lâm sẽ hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng theo hướng văn hóa, tâm linh, làng nghề và trải nghiệm, thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế.
NSND đóng phim dẫn đầu phòng vé: Là mỹ nhân màn ảnh, U70 vẫn trẻ đẹp khó tinCâu chuyện văn hóa - 6 ngày trước
Không chỉ nổi bật với tài năng diễn xuất, nữ NSND này còn chinh phục khán giả suốt nhiều thập kỷ qua bằng nét đẹp thanh tao và phong thái nền nã.
Lê Hữu Hiếu: Nghệ sĩ Việt Nam duy nhất có triển lãm cá nhân ở Venice Biennale lần thứ 61Câu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Tại Venice Art Biennale lần thứ 61 (Italy), Việt Nam lần đầu tiên chính thức ra mắt gian Triển lãm Quốc gia tại Ca’ Faccanon. Trưng bày mang chủ đề “Vietnam: Art in Global Flow” được giới chuyên môn đánh giá là một đề xuất giàu tính suy tư về khả năng kiến tạo những mô hình chung sống bền vững trong bối cảnh thế giới đang đối diện với nhiều biến động.
Juky San và loạt sao Việt từng gây tranh cãi vì hành vi kém duyên, phản cảmCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Trước ồn ào Juky San chụp ảnh bikini tại Giếng Tiên, không ít sao Việt phải lên tiếng xin lỗi vì những hành vi phản cảm tại các địa điểm có yếu tố văn hóa, lịch sử.
Đời thực của Phó giám đốc đang bị ghét trên phim giờ vàng VTVCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
Ngoài đời nam diễn viên Trọng Trí, người đóng vai Phó giám đốc trong "Không giới hạn" có cuộc sống giản dị và chuyện tình ngọt ngào với diễn viên Việt Hoa.
Đánh thức ký ức Thăng Long từ không gian linh thiêng Tây TrấnCâu chuyện văn hóa - 1 tuần trước
GĐXH - Diễn ra trong không gian linh thiêng của Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Voi Phục, chương trình nghệ thuật “Hào khí Thăng Long - Linh thiêng Tây Trấn” đã để lại nhiều dư âm sâu lắng, góp phần tôn vinh giá trị lịch sử - văn hóa của Thủ đô.
Cuộc đời đa đoan của nữ NSND tài sắc có giọng hát được ví như 'báu vật'Câu chuyện văn hóa
Dù thành công rực rỡ trên sân khấu, nhưng đời sống riêng của nữ NSND này lại có nhiều trắc trở, truân chuyên.