Cuộc sống của Đan Trường ở Mỹ: Nhà biệt thự nhưng thích làm nông dân

Đan Trường cho biết, trước đây toàn thuê người nhưng lần này không có người cắt cỏ nên anh đã tự tay thực hiện. Dù chưa làm công việc này bao giờ nhưng vốn là người chăm chỉ, Đan Trường tự tin không có việc gì làm khó được anh.



"Lần đầu tiên trong đời tự cắt cỏ luôn đó! Tập làm quen dần để sau này còn trồng rau, nuôi cá nữa", Đan Trường cho biết.

Đan Trường tự tay cắt cỏ.

Được biết đây là căn biệt thự mang phong cách bán cổ điển ở bang Texas, Mỹ, được Đan Trường mua vào 11/2021, sau khi ly hôn doanh nhân Thuỷ Tiên vào tháng 7/2021. Ở thời điểm đó, nam ca sĩ mua với giá 450.000 USD (hơn 10 tỷ đồng, theo tỷ giá năm 2021) chưa bao gồm tiền sửa sang, trang trí nội thất.

Trong một vlog, Đan Trường cho biết căn biệt thự rộng gần 300m2, gồm 2 tầng, 4 phòng ngủ, có tone màu trắng chủ đạo. Đặc biệt là sân vườn thoáng đãng, giúp anh thỏa mãn sở thích trồng hoa. Trước khi dọn vào ở, Đan Trường đã sơn mới bên trong và lót sàn gỗ thay vì dùng thảm như trước đây. Ngoài ra nam ca sĩ cũng tự tay chọn từng món đồ nội thất như bàn ghế, đèn,... để có căn nhà đúng mong muốn nhất.

Căn biệt thự của Đan Trường ở Mỹ.

Anh chọn địa điểm này là vì vợ chồng em gái đã sinh sống ở đây nhiều năm nên muốn gia đình quây quần cùng nhau. Đan Trường còn đặc biệt chọn căn nhà ở cạnh hồ vì bố có sở thích câu cá.

Vì hoạt động song song ở Việt Nam và Mỹ nên Đan Trường tiết lộ anh ít có thời gian chăm sóc nhà cửa. Tuy vậy, khi có thời gian, Đan Trường luôn tự tay chăm sóc vườn xung quanh biệt thự.

Ngoài căn biệt thự ở Mỹ, được biết nam ca sĩ còn có nhà ở TPHCM. Tuy nhiên, anh khá kín tiếng với nơi ở này. Anh cũng là người ít khi chia sẻ về tài sản, sự giàu có và cuộc sống cá nhân.

Đan Trường và vợ cũ vẫn thường xuyên hội ngộ, xem nhau như bạn bè, cùng chăm sóc con trai.

Về hôn nhân, năm 2013, Đan Trường kết hôn với doanh nhân Thủy Tiên. Cặp đôi đón con trai đầu lòng vào năm 2017 nhưng chỉ 4 năm sau - tháng 7/2021, cả 2 thông báo thuận tình ly hôn. Sau khi ly hôn, Đan Trường và vợ cũ vẫn cư xử với nhau như bạn bè, cùng chăm sóc con trai.

Ca sĩ Đan Trường nổi tiếng vào năm 1999 với ca khúc "Kiếp ve sầu" và nhanh chóng trở thành một hiện tượng trong lòng công chúng với vẻ ngoài điển trai và giọng ca ngọt ngào. Sau đó, Đan Trường tiếp tục thành danh qua các ca khúc: Nhánh lan rừng, Mãi mãi một tình yêu, Tình đơn phương... Ở tuổi 50, Đan Trường vẫn duy trì được sức hút và sự trẻ trung hiếm có.

Đan Trường và con trai Thiên Từ ở Mỹ.

