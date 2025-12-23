Sở thích trang trí nhà của vợ cũ Đan Trường khiến nhiều cô gái thích thú

Giáng sinh năm trước, biệt thự của mẹ con Thủy Tiên ấm cúng với tông màu chủ đạo là kem, vàng và đỏ. Sau bữa tiệc, bé Thiên Từ hóa thân thành ông già Noel, đảm nhận vai trò dẫn dắt các trò chơi và trao quà cho mọi người. Với Thủy Tiên, đó không chỉ là niềm vui của con trẻ mà còn là cách cô vun đắp những ký ức tuổi thơ trọn vẹn cho con trong chính ngôi nhà của mình.