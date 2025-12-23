Mới nhất
Sở thích trang trí nhà của vợ cũ Đan Trường khiến nhiều cô gái thích thú

Phương Nghi (t/h)
GĐXH - Riêng cây thông, vợ cũ Đan Trường đã chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) để mua cây loại một từ nhà vườn quen.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 1.

Sau khi ly hôn ca sĩ Đan Trường, doanh nhân Thủy Tiên vẫn sống trong căn biệt thự rộng lớn tại bang California (Mỹ). Đây là bất động sản cô sở hữu từ trước khi kết hôn, tọa lạc trên một ngọn đồi thuộc khu nhà giàu, có tổng diện tích khu đất hơn 4.000m². Trong đó, diện tích xây dựng nhà ở khoảng 1.500m², phần còn lại là khuôn viên sân vườn bao quanh.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 2.

Theo chia sẻ của Thủy Tiên, cô luôn coi trọng các dịp lễ lớn trong năm, bởi đây là thời điểm hiếm hoi để các thành viên trong gia đình quây quần, gắn kết sau những ngày bận rộn. Vì vậy, cô thường dành nhiều thời gian và chi phí để trang trí nhà cửa, mong muốn mang đến không khí ấm áp và những trải nghiệm đáng nhớ cho con trai.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 3.

Giáng sinh năm nay cũng không ngoại lệ. Đến hẹn lại lên, doanh nhân Thủy Tiên tiếp tục “thay áo mới” cho căn biệt thự 1.500m² của mình trước thềm Noel. Toàn bộ không gian được bao phủ bởi sắc màu lễ hội với cây thông khổng lồ cao 4,5m đặt ở sảnh chính, xung quanh là hàng chục dây đèn lung linh, những chậu hoa trạng nguyên đỏ rực và vô số phụ kiện trang trí mang đậm không khí Giáng sinh.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 4.

Chia sẻ với Ngôi sao, doanh nhân Thủy Tiên cho biết hai mẹ con đã hoàn tất việc trang trí vào tối 15/12. Phần lớn các vật dụng trang trí năm nay đều được mua mới, phù hợp với xu hướng lễ hội năm 2025.


Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 5.

Riêng cây thông Noel, cô chi khoảng 1.000 USD (khoảng 26 triệu đồng) để mua cây loại một từ nhà vườn quen. Các phụ kiện như đèn màu, quả châu, nơ trang trí, mô hình ông già Noel,… được lựa chọn dựa trên sở thích của bé Thiên Từ. Những góc khác trong nhà được trang trí bằng những chậu trạng nguyên cỡ lớn.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 6.

Ngoài khu vực sảnh, cầu thang kính trong nhà cũng được trang trí công phu với dây thông xanh, nơ lớn và ruy băng. Đây được xem là một trong những không gian được đầu tư kỹ lưỡng nhất, bởi đây sẽ là nơi cả gia đình và khách mời chụp ảnh kỷ niệm trong dịp lễ.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 7.

Giáng sinh năm trước, biệt thự của mẹ con Thủy Tiên ấm cúng với tông màu chủ đạo là kem, vàng và đỏ. Sau bữa tiệc, bé Thiên Từ hóa thân thành ông già Noel, đảm nhận vai trò dẫn dắt các trò chơi và trao quà cho mọi người. Với Thủy Tiên, đó không chỉ là niềm vui của con trẻ mà còn là cách cô vun đắp những ký ức tuổi thơ trọn vẹn cho con trong chính ngôi nhà của mình.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 8.

Hoa trạng nguyên có màu sắc nổi bật nên rất được ưa chuộng và dùng để trang trí cho các dịp lễ hội.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 9.

Bày những cây hoa trạng nguyên trong nhà không chỉ làm cây kiểng giúp không gian sống trở nên xinh đẹp và màu sắc hơn...

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 10.

... Mà cây còn giúp đào thải khói bụi trong không khí giúp căn nhà vừa được tô điểm, sinh động mà còn trong lành hơn bao giờ hết.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 11.

Nhiều bạn bè, cư dân mạng nhìn cô trang trí mà bày tỏ: "Đẹp quá, hoa trạng nguyên rất lý tưởng. Thủy Tiên giỏi thế, có ý nghĩa khi bày loại hoa này", "Chị làm em lại phải bắt chước đi mua hoa trạng nguyên về cho rực rỡ đây"...

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 12.

Là một người yêu hoa, với Thủy Tiên trong nhà không thể thiếu hoa lan.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 13.

Loài hoa đắt đỏ luôn xuất hiện trong nhà doanh nhân Thủy Tiên khi vào mùa hoa.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 14.

Hoa đông đào làm rực rỡ cả không gian.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 15.

Bên cạnh đó, cô cũng trưng bày những bình hoa với màu sắc khác.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 16.

Thật khó để kể tên hết các loài hoa "có mặt" trong không gian biệt thự nhà Thủy Tiên.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 17.

Thiên Từ là một cậu bé hạnh phúc khi sống trong một không gian như vậy.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 18.

Một số hình ảnh trước đây Thủy Tiên trang trí ngôi nhà cũng với những bình hoa đầy màu sắc, cho thấy cô không chỉ giỏi giang làm kinh tế mà còn rất đảm đang trong việc chăm sóc nhà cửa.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 19.

Nhờ sự khéo tay của mình, Thủy Tiên biến căn nhà không còn thô cứng mà đầy sinh khí. Cô từng tiết lộ sẵn sàng dành ra 4-5 tiếng/ngày chỉ để ngồi cắm hoa. Cả hai mẹ con đều thích không gian sống tràn ngập màu sắc và hương thơm từ các loài hoa.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 20.

Cô chia sẻ, việc trưng bày hoa tươi trong nhà hoặc nơi làm việc sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực, đồng thời giúp giảm căng thẳng hiệu quả.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 21.

Thủy Tiên tiết lộ có sở thích cắm hoa nên đã tự học qua sách báo, tranh ảnh.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 22.

Thông thường, mỗi dịp lễ Thủy Tiên có thói quen cắm khoảng chục bình hoa để trang trí căn biệt thự. Ngày thường cô chỉ để 2-3 bình hoa tạo cảm giác mát mẻ trong nhà.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 23.

Với sở thích cắm hoa, vợ cũ Đan Trường thừa nhận tốn kém và mất thời gian. Cắm theo mẫu thì đơn giản, nhưng để thực hiện theo ý tưởng của bản thân thì khá mất công.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 24.

Căn biệt thự triệu đô luôn ngập tràn sắc hoa tươi.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 25.

Cô cho biết, thích nhất hoa lan và thủy tiên bởi nó có ý nghĩa mang đến sự thịnh vượng, may mắn và hạnh phúc.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 26.

Các loại hoa Thủy Tiên cắm thường có giá thành đắt đỏ dao động từ 800.000-1.000.000 đồng/cành.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 27.

Để phục vụ sở thích của bản thân, Thủy Tiên sẵn sàng dành ra 4-5 tiếng/ngày chỉ để ngồi cắm hoa.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 28.

Trong nhà cô thử cắm đa dạng nhiều loài hoa, từ loài hoa rẻ tiền...

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 29.

... đến các loài hoa đắt tiền với kiểu cách cắm phức tạp.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 30.Con gái H'Hen Niê chụp ảnh Giáng sinh đầu tiên bên nhà sàn được trang hoàng lộng lẫy

GĐXH - Hoa hậu H'Hen trang trí cây thông, cùng ông xã Tuấn Khôi thực hiện bộ ảnh mừng Giáng sinh cho con gái và các cháu tại nhà sàn của gia đình.

Sở thích trang trí nhà của thủy tiên Sau ly hôn Đan Trường gây ấn tượng Mạnh - Ảnh 31.Choáng ngợp trước biệt thự mới toanh của vợ chồng Mạnh Trường

GĐXH - Qua những hình ảnh được chia sẻ, biệt thự này mang phong cách châu Âu hiện đại với hai gam màu kem – nâu làm chủ đạo, tạo cảm giác rộng rãi, trang nhã và thoáng đãng.


