Cuộc sống riêng ít biết của tỷ phú vừa vượt mặt cả Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới

Tỷ phú vừa vượt mặt cả Elon Musk trở thành người giàu nhất thế giới là ai?

Larry Ellison (trái) đã vượt Elon Musk trở thành người giàu nhất hành tinh. (Ảnh: Getty).

Tỉ phú Larry Ellison, 81 tuổi, hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản 393 tỉ USD, vượt qua Elon Musk, người sở hữu 385 tỉ USD. Theo Bloomberg Billionaires Index, cổ phiếu Oracle - nơi ông Ellison là cổ đông cá nhân lớn nhất - vừa có mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1992, đưa khối tài sản của ông tăng thêm 100 tỉ USD chỉ trong một ngày.

Hành trình của ông Ellison bắt đầu năm 1977, khi cùng Bob Miner và Ed Oates thành lập Software Development Laboratories ở California. Công ty được CIA thuê xây dựng một chương trình cơ sở dữ liệu mang tên "Oracle". Năm 1982, công ty đổi tên thành Oracle và niêm yết vào năm 1986. Trải qua nhiều giai đoạn, Oracle đã trở thành trụ cột công nghệ toàn cầu, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu hạ tầng dữ liệu cho AI ngày càng tăng.

Ông Ellison từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo, từ chủ tịch đến tổng giám đốc, trước khi rời ghế CEO vào năm 2014. Hiện ông đảm nhiệm vai trò chủ tịch hội đồng quản trị và giám đốc công nghệ của Oracle. Mới đây, công ty công bố đã ký bốn hợp đồng trị giá hàng tỉ USD và dự kiến có thêm nhiều hợp đồng lớn trong thời gian tới, góp phần đẩy giá cổ phiếu tăng mạnh.

Larry Ellison. Ảnh: CNBC





Không chỉ là một doanh nhân, ông Ellison còn nổi tiếng với đam mê thể thao và lối sống xa hoa. Năm 2012, ông mua 98% đảo Lana'i ở Hawaii. Ông cũng tài trợ đội Oracle Team USA vô địch America's Cup 2013 và đồng sáng lập giải đua thuyền SailGP năm 2018, thu hút cả những nhà đầu tư nổi tiếng như nữ diễn viên Anne Hathaway hay cầu thủ Kylian Mbappé. Trong lĩnh vực quần vợt, ông góp phần hồi sinh giải Indian Wells, được mệnh danh là "Grand Slam thứ năm".

Về chính trị, ông Ellison là một nhà tài trợ lớn cho các ứng viên và tổ chức bảo thủ. Ông từng ủng hộ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Tim Scott với khoản tài trợ trị giá 15 triệu USD và có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Donald Trump. Ông cũng cam kết đóng góp cho nghiên cứu y tế, trong đó có khoản 200 triệu USD dành cho Đại học Southern California để thành lập trung tâm nghiên cứu ung thư.

Năm 2010, ông tham gia chương trình Giving Pledge do Bill Gates khởi xướng, cam kết hiến ít nhất 95% tài sản cho hoạt động từ thiện. Gần đây, ông điều chỉnh cam kết, chuyển một phần vào Viện Công nghệ Ellison hợp tác với Đại học Oxford, nhằm phát triển các giải pháp y tế, nông nghiệp và năng lượng bền vững.

Sự thăng hạng ngoạn mục của ông Larry Ellison không chỉ thể hiện sức mạnh của Oracle trong kỷ nguyên AI mà còn khắc họa chân dung một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất giới công nghệ toàn cầu.

Cuộc sống riêng xa hoa khiến nhiều người kinh ngạc của tỷ phú giàu nhất thế giới

Larry Ellison và người vợ trẻ





Cùng với ánh hào quang từ sự nghiệp, đời tư của ông - đặc biệt là người vợ trẻ thứ 6 - cũng lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Danh tính của vợ mới Larry Ellison từng khiến mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng khi được hé lộ từ năm 2024.

Theo Wall Street Journal, dù nhiều lần bị bắt gặp cùng nhau tại các sự kiện thể thao từ năm 2018, Ellison chưa từng công khai người vợ mới trước truyền thông. Cô là Jolin Zhu, tên khai sinh Zhu Keren, 34 tuổi, kém Ellison tới 47 tuổi.

Zhu tốt nghiệp Cử nhân ngành Nghiên cứu quốc tế tại Đại học Michigan (Mỹ) năm 2012. Trên mạng xã hội, nhiều người dùng tự nhận quen biết đã ghép nối thông tin về tuổi thơ và hành trình học tập của cô.

Cô từng theo học tại Trường Ngoại ngữ Đông Bắc Dự Tài (Liêu Ninh), ngôi trường nổi tiếng về đào tạo ngoại ngữ với nhiều học sinh đỗ đại học quốc tế. Khác với bạn bè, Zhu chọn sang Mỹ học Bard College at Simon's Rock (Massachusetts) - điều khiến dư luận tin rằng cô xuất thân từ một gia đình khá giả.

Tuy nhiên, nguồn gốc gia đình của Zhu vẫn gây tranh cãi. Có thông tin cho rằng cha cô là giám đốc một công ty thiết bị y tế ở Liêu Ninh, sở hữu tài sản "vượt quá 100 triệu nhân dân tệ". Ngược lại, có ý kiến cho rằng gia đình cô chỉ thuộc tầng lớp trung lưu.

Hiện chưa rõ Zhu gặp Ellison bằng cách nào. Sau khi tốt nghiệp, cô từng sống trong một căn hộ thuê ở Redwood Shores - nơi đặt trụ sở Oracle trước năm 2020.

Zhu là người vợ thứ sáu của Ellison. Ông từng chia tay vợ cũ Nikita Kahn năm 2016 và hoàn tất ly hôn năm 2020. Giờ đây, Jolin Zhu, đã nhập quốc tịch Mỹ, đăng ký cư trú cùng Ellison tại dinh thự khổng lồ ở Florida với 33 phòng ngủ và 38 phòng tắm.

Larry Ellison nổi tiếng là một "tay chơi" bất động sản bậc nhất trong giới tỷ phú. Ảnh: Premier Estate Properties





Với khối tài sản vượt 100 tỷ USD, Larry Ellison nổi tiếng là một "tay chơi" bất động sản bậc nhất trong giới tỷ phú, sở hữu loạt bất động sản xa hoa trải dài từ bờ Đông sang bờ Tây nước Mỹ, thậm chí vươn tới tận Hawaii. Trên bờ Đông, ông sở hữu một bất động sản rộng 6,5 hecta tại North Palm Beach, Florida, trong khu Seminole Landing. Ellison mua nơi này với giá 80 triệu USD vào năm 2021 và sau đó rao bán với mức giá 145 triệu USD. Dinh thự 15.000 m² với 6 phòng ngủ, 11,5 phòng tắm và hơn 170 mét mặt tiền biển này là một trong những bất động sản nổi bật nhất của ông.

Trên bờ Tây, Ellison sở hữu một ngôi nhà phong cách Nhật Bản tại Woodside, California, trị giá khoảng 70 triệu USD, cùng nhiều biệt thự xa hoa tại Carbon Beach, Malibu, khu vực được mệnh danh là "Billionaire's Beach" vì quy tụ đông đảo các tỷ phú. Ngoài ra, ông còn có nhiều bất động sản cao cấp ven hồ Tahoe, mang lại trải nghiệm nghỉ dưỡng và giải trí đỉnh cao.

Một trong những thương vụ lớn nhất của Ellison là mua lại 98% hòn đảo Lanai, Hawaii, vào năm 2012 với giá 300 triệu USD. Hòn đảo rộng 90.000 hecta này đi kèm hai khu nghỉ dưỡng Four Seasons, phần lớn các khu nhà và cơ sở thương mại. Việc sở hữu Lanai gần như trao cho Ellison quyền kiểm soát toàn bộ đời sống kinh tế và phát triển của hòn đảo, biến nó trở thành "thiên đường riêng" dành cho ông và bạn bè siêu giàu từ khắp nơi trên thế giới.

Năm 2020, trong email gửi nhân viên Oracle, ông tiết lộ: "Tôi đã chuyển tới Hawaii, sống trên đảo Lanai, và sẽ làm việc từ xa qua Zoom."

Điều đó đồng nghĩa, dù sở hữu dinh thự kỷ lục 173 triệu USD tại Florida cùng hàng loạt biệt thự triệu đô khác, nơi gắn bó nhất với Larry Ellison vẫn là đảo Lanai - "thiên đường riêng" mà ông đã biến thành điểm đến quen thuộc cho giới siêu giàu toàn cầu.