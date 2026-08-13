Phương Mỹ Chi e ấp trong 'đám cưới' với diễn viên Bảo Định

Phương Mỹ Chi bước vào con đường nghệ thuật từ năm 10 tuổi với hình ảnh một cô bé có giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Theo thời gian, Phương Mỹ Chi từng bước thay đổi hình ảnh. Năm 2023, dự án "Vũ trụ Cò bay" đánh dấu giai đoạn nữ ca sĩ làm mới mình, kết hợp những chất liệu âm nhạc truyền thống với cách thể hiện hiện đại.