Phương Mỹ Chi e ấp trong 'đám cưới' với diễn viên Bảo Định

Thứ năm, 15:14 13/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Phương Mỹ Chi gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh "đám cưới" trên màn ảnh với diễn viên Bảo Định.

Phương Mỹ Chi - Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh hậu trường trong quá trình thực hiện MV mới "Thiên đường với người thương". Đáng chú ý, nữ ca sĩ có màn "đám cưới" trên màn ảnh với diễn viên Bảo Định, hơn cô 9 tuổi.

Phương Mỹ Chi - Ảnh 2.

Phương Mỹ Chi xuất hiện trong tạo hình cô dâu, diện trang phục chỉn chu, xinh tươi. Bảo Định cũng gây chú ý khi hóa thân thành chú rể, cùng nữ ca sĩ tạo nên những khung hình lãng mạn.

Phương Mỹ Chi - Ảnh 3.

"Không biết tính tới giờ mọi người đã dự 'đám cưới' bao nhiêu lần rồi ha?", Phương Mỹ Chi hài hước viết trên trang cá nhân. Đồng thời, nữ ca sĩ còn tiết lộ cảm xúc e ấp, ngại ngùng, đỏ mặt với cảnh quay của chính mình.

Phương Mỹ Chi - Ảnh 4.

Sự xuất hiện của Bảo Định cũng trở thành một điểm nhấn. Nam diễn viên sinh năm 1994 đảm nhận vai trò bạn diễn của Phương Mỹ Chi, cùng cô thực hiện những phân cảnh mang màu sắc tình cảm.

Phương Mỹ Chi - Ảnh 5.

Bên dưới bài đăng, người hâm mộ dành lời khen cho tạo hình cô dâu và sự đẹp đôi của Phương Mỹ Chi với Bảo Định. Không ít khán giả bày tỏ mong muốn nữ ca sĩ "Phim giả tình thật" với nam diễn viên. 

Phương Mỹ Chi - Ảnh 6.

Phương Mỹ Chi bước vào con đường nghệ thuật từ năm 10 tuổi với hình ảnh một cô bé có giọng hát ngọt ngào, giàu cảm xúc. Theo thời gian, Phương Mỹ Chi từng bước thay đổi hình ảnh. Năm 2023, dự án "Vũ trụ Cò bay" đánh dấu giai đoạn nữ ca sĩ làm mới mình, kết hợp những chất liệu âm nhạc truyền thống với cách thể hiện hiện đại.

Phương Mỹ Chi - Ảnh 7.

Việc tham gia các chương trình như "Sing! Asia" và "Em Xinh Say Hi" tiếp tục giúp Phương Mỹ Chi đến gần hơn với khán giả trẻ. Ở tuổi 23, Phương Mỹ Chi gây chú ý bởi diện mạo nữ tính và trưởng thành hơn.

Phương Mỹ Chi - Ảnh 8.

Phương Mỹ Chi (sinh năm 2003) là nữ ca sĩ Việt Nam, nổi tiếng từ khi giành Á quân Giọng hát Việt nhí 2013. Cô được yêu mến bởi giọng hát ngọt ngào, sở trường dân ca và phong cách âm nhạc mang đậm bản sắc Việt.

(Ảnh FB nhân vật)

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