Tóc Tiên sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 37

"Chị đẹp" Tóc Tiên mới đây đã phát hành MV “Người còn thương em không” đạt được thành công khi vượt mốc 2 triệu view sau 4 ngày ra mắt. Ở tuổi 37, nữ ca sĩ được đánh giá có sự nghiệp và nhan sắc thăng hạng.