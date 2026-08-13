Tóc Tiên sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 37

Thứ năm, 09:37 13/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Ở tuổi 37, Tóc Tiên vẫn duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ và được đánh giá ngày càng gợi cảm.

Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37 - Ảnh 1.

Ca sĩ Tóc Tiên thu hút sự quan tâm khi chia sẻ loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Không cần tạo dáng cầu kỳ, cô vẫn nhanh chóng chiếm spotlight nhờ diện mạo quyến rũ, thần thái cuốn hút cùng vóc dáng ngày càng thăng hạng.

Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37 - Ảnh 2.

Trong bộ ảnh lần này, Tóc Tiên lựa chọn một thiết kế màu đen ôm sát cơ thể. Điểm nhấn đáng chú ý nằm ở phần cổ được tạo phom táo bạo với đường xẻ sâu, qua đó giúp Tóc Tiên khoe khéo bờ vai cùng những đường cong mềm mại.

Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37 - Ảnh 3.

Trước đó, nữ ca sĩ gây chú ý với gu thời trang trẻ trung, năng động và quyến rũ khi đi dạo phố.

Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37 - Ảnh 4.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, biểu cảm của Tóc Tiên cũng nhận được nhiều sự chú ý. Tóc Tiên liên tục biến hóa với những góc máy khác nhau, từ ánh mắt đầy cuốn hút đến nụ cười rạng rỡ.

Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37 - Ảnh 5.

Tóc Tiên gần đây liên tục ghi điểm nhờ khả năng biến hóa đa dạng trong thời trang, từ cá tính, thời thượng đến quyến rũ. Đặc biệt, vóc dáng cân đối cùng phong cách ngày càng trưởng thành giúp cô dễ dàng chinh phục những thiết kế có phần táo bạo.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 1.

"Chị đẹp" Tóc Tiên mới đây đã phát hành MV “Người còn thương em không” đạt được thành công khi vượt mốc 2 triệu view sau 4 ngày ra mắt. Ở tuổi 37, nữ ca sĩ được đánh giá có sự nghiệp và nhan sắc thăng hạng.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 2.

Ca sĩ Tóc Tiên gây chú ý với hình ảnh ngày càng trẻ trung và táo bạo. Cô nhận được sự ủng hộ của khán giả bởi phong cách trẻ trung, quyến rũ. Tóc Tiên liên tục xuất hiện với phong cách gợi cảm, từ đời thường cho đến các sản phẩm âm nhạc.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 6.

Loạt ảnh diện bikini quyến rũ của Tóc Tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý và nhận về “cơn mưa” lời khen nhờ vóc dáng săn chắc, nóng bỏng.

Hình ảnh trẻ trung , táo bạo của ca sĩ Tóc Tiên sau ly hôn năm 2026 - Ảnh 11.

Sở hữu chiều cao 1m68 cùng body gợi cảm, Tóc Tiên tự tin thử nghiệm nhiều kiểu trang phục bó sát hoặc cắt xẻ táo bạo. Dù vốn theo đuổi phong cách sexy, nhưng sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, hình ảnh của cô được nhận xét là ngày càng phóng khoáng hơn.

Tóc Tiên gợi cảm ở tuổi 37 - Ảnh 6.

Sinh năm 1989 tại TP.HCM, Tóc Tiên bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 13 tuổi, đến nay cô đã ghi dấu ấn với hình ảnh nghệ sĩ đa năng và có nhiều nổi bật trong làng giải trí Việt.

(Ảnh: Internet, Tư liệu, FB nhân vật)

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