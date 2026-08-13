Tóc Tiên sự nghiệp thăng hoa, nhan sắc thăng hạng ở tuổi 37
GĐXH - Ở tuổi 37, Tóc Tiên vẫn duy trì phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ và được đánh giá ngày càng gợi cảm.
Siêu mẫu Anh Thư tái xuất gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Anh Thư sau một thời gian kín tiếng đã trở lại với bộ phim có nội dung gây chú ý với khán giả.
Dàn diễn viên trẻ trong phim 'Mùa hè năm ấy' gây sốtGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Long Vũ, Lưu Ly, Hà Thành và Hoàng Hải đảm nhận các vai diễn thời học sinh trong "Mùa hè năm ấy" đang gây ấn tượng với khán giả phim truyền hình.
Diễn viên Kiều Thanh 'Phía trước bầu trời' là ai?Giải trí -
GĐXH - Kiều Thanh nổi tiếng với khán giả qua vai diễn Trà "cave" trong phim "Phía trước là bầu trời". Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô ít xuất hiện trên màn ảnh và sống kín tiếng.
Mai (Việt Hoa) bị đàn em nghi ngờ, trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) tỉnh lại sau hôn mêXem - nghe - đọc -
GĐXH - Nội bộ ban chuyên án xác định được có người tay trong của băng đảng, trong khi đó Mai bất ngờ bị đàn em nghi ngờ.
Phương (Lưu Ly) bối rối khi Khánh (Long Vũ) nắm tayXem - nghe - đọc -
GĐXH - Phương cảm động với sự giúp đỡ nhiệt tình của các bạn, đặc biệt là Khánh.
Cuộc sống của mỹ nhân phim giờ vàng VTV sau 7 năm theo chồng xuất ngoạiCâu chuyện văn hóa -
Theo chồng định cư ở Mỹ, mỹ nhân phim giờ vàng VTV một thời luôn duy trì nếp sống Việt trong mọi khía cạnh, từ bữa ăn, trang trí nhà cửa đến các hoạt động khác.
Quốc Trường, Văn Mai Hương xúc động khi tham gia 'Sao nhập ngũ'Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Mùa thứ 17 của "Sao nhập ngũ" quy tụ Châu Bùi, Erik, Văn Mai Hương, Thúy Ngân, Quốc Trường cùng nhiều nghệ sĩ, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm chưa từng có.
Phim về miền Tây nối sóng 'Trời cao nguyên xanh' trên VTV1Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Lấy bối cảnh miền Tây Nam Bộ, 'Phù Sa' là bộ phim mới do Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) sản xuất sẽ ra mắt khán giả trong tháng 8 này.
Phương Mỹ Chi thành công ra sao sau 13 năm thi The Voice Kids?Giải trí -
GĐXH - Từ hình ảnh "cô bé dân ca" bước ra từ sân khấu truyền hình The Voice Kids, Phương Mỹ Chi ngày càng trưởng thành trong cả diện mạo lẫn con đường nghệ thuật. Ở tuổi 23, nữ ca sĩ vẫn giữ sự gần gũi, mộc mạc nhưng đã có nhiều thay đổi trong cách thể hiện bản thân.
Tin sao 12/8: Nguyễn Văn Chung bất ngờ với con trai, MC Khánh Vy gây chú ý với phong cách quyến rũGiải trí -
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ hình ảnh con trai đã cao lớn rất nhiều so với cách đây 5 năm, trong khi MC Khánh Vy gây bất ngờ bởi phong cách thời trang mạnh mẽ, quyến rũ.