Dàn diễn viên trẻ trong phim 'Mùa hè năm ấy' gây sốt

Bộ phim "Mùa hè năm ấy" đang phát sóng trên VTV3 dù ở chặng đầu nhưng đã nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của đông đảo khán giả. Bên cạnh kịch bản lôi cuốn, sự thể hiện tự nhiên của dàn diễn viên trẻ đã tái hiện trọn vẹn khung cảnh những ngày cuối cấp ba rực rỡ và đáng nhớ. Đặc biệt, hành trình chuyển biến từ tình bạn thân sang những rung động ngọt ngào đầu đời hứa hẹn sẽ chạm đến trái tim người xem, gợi lại cả một vùng ký ức thanh xuân tươi đẹp.

Trước khi đến với giai đoạn trưởng thành (10 năm sau), những gương mặt trẻ (sinh năm 2001 - 2005) đảm nhận phiên bản tuổi học trò của nhóm bạn thân ở trường. Theo Thời báo VTV, Ê-kíp phim đã lựa chọn các diễn viên trẻ, thậm chí có những gương mặt "mới toanh" như vậy với mong muốn các bạn sẽ mang sự trong trẻo rất riêng của tuổi học trò qua ánh mắt, cảm xúc và nguồn năng lượng mà chỉ những gương mặt trẻ mới có thể mang lại.

Dàn diễn viên "phiên bản tuổi học trò" đang gây sốt của "Mùa hè năm ấy" bao gồm:

Long Vũ - vai Khánh, cậu học trò tinh nghịch nhưng sống tình cảm

Trong vai Khánh thời thanh xuân, Long Vũ tiếp tục có cơ hội đảm nhận vai chính sau dấu ấn ở "Đi giữa trời rực rỡ". Nam diễn viên chia sẻ đây không phải bộ phim đầu tiên của mình nhưng lại là lần đầu tham dự một buổi họp báo phim truyền hình nên không tránh khỏi sự bỡ ngỡ.

Long Vũ trong vai Khánh là cậu học sinh sôi nổi, hết lòng vì bạn bè.

Trong phim, Khánh là con một trong gia đình khá giả. Tuy còn lười học nhưng Khánh rất sôi nổi, nhiệt tình, hết lòng vì bạn bè và cũng rất tình cảm. Được biết, Khánh sẽ phải đối mặt với biến cố ở năm cuối cấp.

Long Vũ cho biết, rất trân trọng cơ hội lần này và đã dành nhiều tâm huyết để thể hiện một Khánh nhiệt huyết, nghĩa khí nhưng cũng nhiều tổn thương sau những biến cố cuộc đời.

Diễn viên Long Vũ sinh năm 2001. Trước khi nổi tiếng, Long Vũ được biết đến là con trai của nghệ sĩ Vân Dung. Long Vũ từng góp mặt trong các bộ phim: "Gia đình mình vui bất thình lình", "Cuộc chiến không giới tuyến", "Lối nhỏ vào đời", "Không ngại cưới chỉ cần một lý do", "Đi giữa trời rực rỡ", "Cầu vồng ở cuối chân trời".

Diễn viên Long Vũ.

Lưu Ly vai Phương - nữ sinh học giỏi, sống lý trí

Đảm nhận vai Phương thời trẻ là Lưu Ly. Phương là một nữ sinh học giỏi, lý trí và nguyên tắc, nhưng lại sống rất tình cảm, sẵn sàng xông pha để bảo vệ bạn. Với gia đình, Phương là cô con gái út hiểu chuyện, hiếu thảo.

Diễn viên Lưu Ly là gương mặt hoàn toàn mới của phim truyền hình giờ vàng VTV. Hiện cô là sinh viên năm cuối, cô đến với vai diễn một cách khá bất ngờ sau khi được đoàn phim liên hệ casting. Thậm chí, nữ diễn viên từng nghĩ cuộc gọi mời thử vai là... lừa đảo vì không tin mình có cơ hội góp mặt trong dự án của VTV.

Lưu Ly gây ấn tượng bởi vẻ ngoài dễ thương và nét diễn tự nhiên.

Lưu Ly cho biết áp lực lớn nhất không chỉ đến từ việc đây là vai chính đầu tiên mà còn bởi quá trình ghi hình kéo dài hơn một tháng, đòi hỏi cô phải duy trì cảm xúc và thể lực liên tục. Sau bộ phim, nữ diễn viên tiết lộ bản thân nghiêm túc cân nhắc theo đuổi con đường diễn xuất thay vì xem đây chỉ là một trải nghiệm tuổi trẻ.

Lưu Ly đảm nhận vai Phương thời trẻ.

Hà Thành vai Tùng - chàng trai lịch thiệp và tử tế

Vai Tùng do Hà Thành đảm nhận. Nam diễn viên bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu được góp mặt trong một bộ phim mang màu sắc thanh xuân học đường, thể loại mà anh luôn mong muốn thử sức.

Hà Thành với tạo hình hot boy vườn trường.

Trong phim, Tùng là chàng trai có vẻ ngoài lịch thiệp, tử tế nhưng luôn mang những toan tính riêng và tìm mọi cách chen vào chuyện tình cảm giữa Khánh và Phương. Tùng thích Phương suốt thời đi học. Cậu học sinh đẹp trai, chơi bóng rổ giỏi này được dự đoán là đối thủ đáng gờm của Khánh.

Vai Tùng trong "Mùa hè năm ấy" do Hà Thành đảm nhận.

Nguyễn Trinh vai Ly - Cô gái luôn mang lại tiếng cười

Nguyễn Trinh đảm nhận vai Phương Ly - cô gái hoạt bát, lanh lợi trong nhóm bạn. Ly luôn mang lại tiếng cười cho bộ tứ bạn thân. Nhờ cuộc sống đầy đủ vô lo vô nghĩ, Ly giữ trọn nét hồn nhiên, nhiệt tình với bạn bè.

Nữ diễn viên chia sẻ bản thân còn nhiều bỡ ngỡ khi lần đầu tham gia một dự án truyền hình và xuất hiện tại họp báo phim. Tuy nhiên, quá trình làm việc cùng ê-kíp đã giúp cô tích lũy nhiều kinh nghiệm, đồng thời tiếp thêm động lực theo đuổi con đường diễn xuất.

Phương Ly luôn mang lại tiếng cười cho bộ tứ bạn thân.

Hoàng Hải vai Hoàng - người gắn kết nhóm bạn thân

Nguyễn Hoàng Hải vào vai Hoàng, người bạn thân luôn đồng hành cùng Khánh. Hoàng là người bạn đáng tin cậy, tháo vát, hết lòng vì bạn bè mà ai cũng muốn ở gần. Hoàng chính là "mảnh ghép" quan trọng và cũng là người kết nối nhóm bộ tứ.

Nguyễn Hoàng Hải vào vai Hoàng - luôn hết lòng vì bạn.

Hoàng Hải hiện là sinh viên năm ba Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Hoàng Hải xem đây là vai diễn đầu đời và hy vọng khán giả sẽ đón nhận mình như một gương mặt mới của màn ảnh truyền hình. Anh mong muốn xây dựng hình ảnh gần gũi, đúng với tính cách chân thành của nhân vật.

(Ảnh: VTV, VFC, FB nhân vật)

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