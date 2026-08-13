Tin sao 13/8: Rapper Pháo diện váy cô dâu ấn định ngày đặc biệt, nhan sắc Ngọc Trinh gây chú ý
GĐXH - Rapper Pháo khiến nhiều người bất ngờ khi đăng ảnh mặc váy cô dâu, trong khi người mẫu Ngọc Trinh gây chú ý bởi nhan sắc ở tuổi 37.
'Chị Kính Hồng' Thanh Hằng trầm trồ khả năng dẫn chương trình của thí sinh MC nhíXem - nghe - đọc -
GĐXH - “Điều tôi ấn tượng là các thí sinh nhí không máy nhắc chữ, không đọc kịch bản vẫn dẫn vẫn trôi, biết kiểm soát vừa vặn, giữ được sự dễ thương đúng với độ tuổi”, MC Thanh Hằng chia sẻ về thí sinh MC nhí 2026.
Nữ sinh RMIT quê Thanh Hóa gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026Giải trí -
GĐXH - Đinh Hoàng Gia Linh - nữ sinh RMIT, gây chú ý tại Hoa hậu Việt Nam 2026 với chiều cao 1m74 và đam mê thể thao. Cô mong muốn lan tỏa tinh thần tích cực và học hỏi từ cuộc thi.
NSƯT Kiều Thanh 'Phía trước là bầu trời' nghỉ việc ở Nhà hát Kịch Hà NộiGiải trí -
GĐXH - Nhà hát Kịch Hà Nội xác nhận NSƯT Kiều Thanh đã nghỉ việc từ giữa tháng 7/2026.
Phương Mỹ Chi e ấp trong 'đám cưới' với diễn viên Bảo ĐịnhGiải trí -
GĐXH - Phương Mỹ Chi gây chú ý khi chia sẻ những hình ảnh "đám cưới" trên màn ảnh với diễn viên Bảo Định.
Hình ảnh mẹ ruột Khánh Thi lúc trẻ gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Khánh Thi chia sẻ hình ảnh thời trẻ của mẹ ruột và chính cô cũng bất ngờ trước vẻ đẹp của bà.
Gia đình Bảo Thanh 'chốt' mùa hè bằng chuyến đi chơi Quan LạnGiải trí -
GĐXH - Bảo Thanh mới đây đã chia sẻ trên trang cá nhân hình ảnh chuyến đi chơi "chốt" kỳ nghỉ hè tại Quan Lạn (Quảng Ninh). Gia đình cô tận hưởng những ngày hè tuyệt đẹp bên biển xanh, nắng vàng.
Siêu mẫu Anh Thư tái xuất gây chú ýGiải trí -
GĐXH - Anh Thư sau một thời gian kín tiếng đã trở lại với bộ phim có nội dung gây chú ý với khán giả.
Dàn diễn viên trẻ trong phim 'Mùa hè năm ấy' gây sốtGiải trí -
GĐXH - Diễn viên Long Vũ, Lưu Ly, Hà Thành và Hoàng Hải đảm nhận các vai diễn thời học sinh trong "Mùa hè năm ấy" đang gây ấn tượng với khán giả phim truyền hình.
Diễn viên Kiều Thanh 'Phía trước bầu trời' là ai?Giải trí -
GĐXH - Kiều Thanh nổi tiếng với khán giả qua vai diễn Trà "cave" trong phim "Phía trước là bầu trời". Tuy nhiên, thời gian gần đây, cô ít xuất hiện trên màn ảnh và sống kín tiếng.
Mai (Việt Hoa) bị đàn em nghi ngờ, trùm ma túy Lão Công (NSƯT Hồ Phong) tỉnh lại sau hôn mêXem - nghe - đọc -
GĐXH - Nội bộ ban chuyên án xác định được có người tay trong của băng đảng, trong khi đó Mai bất ngờ bị đàn em nghi ngờ.