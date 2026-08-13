Tin sao 13/8: Rapper Pháo diện váy cô dâu ấn định ngày đặc biệt, nhan sắc Ngọc Trinh gây chú ý

Thứ năm, 18:00 13/08/2026 | Giải trí
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Rapper Pháo khiến nhiều người bất ngờ khi đăng ảnh mặc váy cô dâu, trong khi người mẫu Ngọc Trinh gây chú ý bởi nhan sắc ở tuổi 37.

Tin sao 13/8: Rapper Pháo diện váy cô dâu, - Ảnh 1.

Siêu mẫu Võ Hoàng Yến vừa chia sẻ loạt ảnh cùng gia đình đi chơi ở biển, tận hưởng thời gian bên nhau. Võ Hoàng Yến cùng con gái vui đùa trên biển.

Tin sao 13/8: Rapper Pháo diện váy cô dâu, - Ảnh 2.

Võ Hoàng Yến khoe dáng gợi cảm trên biển Phú Quốc. Những hình ảnh mới nhất của cô nhận về những lời khen ngợi về vóc dáng quyến rũ, nhan sắc trẻ trung dù đang ở độ tuổi U40.

Tin sao 13/8: Rapper Pháo diện váy cô dâu, - Ảnh 3.

Phương Mỹ Chi thu hút sự chú ý khi đăng tải loạt ảnh hậu trường trong quá trình thực hiện MV mới "Thiên đường với người thương". Đáng chú ý, nữ ca sĩ có màn "đám cưới" trên màn ảnh với diễn viên Bảo Định.

Tin sao 13/8: Rapper Pháo diện váy cô dâu, - Ảnh 4.

Phương Mỹ Chi xuất hiện trong tạo hình cô dâu, diện trang phục chỉn chu, xinh tươi. Bảo Định cũng gây chú ý khi hóa thân thành chú rể, cùng nữ ca sĩ tạo nên những khung hình lãng mạn.

Tin sao 13/8: Rapper Pháo diện váy cô dâu, - Ảnh 5.

Rapper Pháo khiến nhiều người bất ngờ khi úp mở đăng ảnh mặc váy cô dâu, cũng như tiết lộ về sự kiện đặc biệt diễn ra vào 9/9 sắp tới. "Cuối cùng cũng đến lúc giới thiệu người sẽ cùng em bước vào chương mới của cuộc đời. Xin chào mọi người, đây là chú rể của em", nữ rapper hài hước chia sẻ.

Tin sao 13/8: Rapper Pháo diện váy cô dâu, - Ảnh 6.

Pháo đón tin vui khi lọt đề cử Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 của chuyên trang TC Candler đến từ Mỹ. Theo phần giới thiệu của chuyên trang này, Pháo hoạt động trong làng giải trí Việt Nam với vai trò rapper, nhà sản xuất âm nhạc và người mẫu.

Tin sao 13/8: Rapper Pháo diện váy cô dâu, - Ảnh 7.

Trong bộ ảnh mới, Ngọc Trinh thay đổi hình ảnh với phong cách trẻ trung, quyến rũ với váy đen chấm bi ôm sát, tôn đường cong cơ thể và làn da trắng mịn. Bên cạnh phong cách nữ tính, gợi cảm quen thuộc, gần đây, nữ người mẫu cũng chịu khó làm mới mình với những set đồ cá tính.

Tin sao 13/8: Rapper Pháo diện váy cô dâu, - Ảnh 8.

Với vẻ mặt ngây thơ, xinh xắn, họa tiết chấm bi rất thích hợp với Ngọc Trinh.

(Ảnh FB nhân vật)

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