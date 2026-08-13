Tin sao 13/8: Rapper Pháo diện váy cô dâu ấn định ngày đặc biệt, nhan sắc Ngọc Trinh gây chú ý

Rapper Pháo khiến nhiều người bất ngờ khi úp mở đăng ảnh mặc váy cô dâu, cũng như tiết lộ về sự kiện đặc biệt diễn ra vào 9/9 sắp tới. "Cuối cùng cũng đến lúc giới thiệu người sẽ cùng em bước vào chương mới của cuộc đời. Xin chào mọi người, đây là chú rể của em", nữ rapper hài hước chia sẻ.