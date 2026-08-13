Cuộc sống viên mãn của Á hậu quý bà, Hoa khôi thể thao Thu Hương trong biệt thự sang trọng gần 600 m2

Phòng thư viện sử dụng gỗ màu nâu trầm, với hệ tủ sách chạy dọc theo các bức tường. Những ngăn tủ được bố trí xen kẽ sách, ảnh và đồ lưu niệm. Ở giữa phòng là bàn tròn, tạo thành một góc đọc sách và làm việc. Đây cũng là nơi Thu Hương làm việc vào buổi chiều. Cô cho biết khoảng ba năm nay chủ yếu làm việc tại nhà, hạn chế các cuộc họp trực tiếp để có thể chủ động thời gian. Ảnh: NVCC