Cuộc sống viên mãn của Á hậu quý bà, Hoa khôi thể thao Thu Hương trong biệt thự sang trọng gần 600 m2
GĐXH - Gia đình Hoa khôi Thể thao Nguyễn Thị Thu Hương chuyển về sống tại một căn biệt thự ở khu Phú Gia, TPHCM từ năm 2017. Ngôi nhà có diện tích khuôn viên gần 600 m2, trị giá khoảng 200 tỷ đồng.
Dâng sao giải hạn tháng 7 âm lịch có thật sự giải được vận hạn?Ở -
GĐXH – Tháng 7 âm lịch thường được gọi là “tháng cô hồn”, gắn với những quan niệm dân gian về vận hạn và điều không may. Vì lo lắng, không ít người tìm đến nghi lễ dâng sao, giải hạn như một cách để tránh xui rủi, cầu bình an. Liệu việc này có thực sự cần thiết?
Nghi lễ trong tháng 7 âm lịch và những điều cần biếtỞ -
GĐXH - Nghi lễ tháng 7 âm lịch tùy vùng miền có sự khác nhau, nhưng cần hiểu đúng để vừa giữ được nét văn hóa truyền thống, vừa không biến việc lễ bái thành áp lực.
Top vị trí trong nhà cần giữ sạch để chiêu tài, đón lộcỞ -
GĐXH - Ngôi nhà không chỉ là nơi sinh hoạt mà còn là không gian tích tụ năng lượng và vận khí cho cả gia đình. Dọn dẹp nhà cửa là thói quen quen thuộc, nhưng dọn đúng "vị trí tụ tài" mới là chìa khóa giúp gia đình êm ấm, tiền bạc rủng rỉnh.
Bí quyết để mối mọt "né xa" gạo giúp gạo ngon cả năm không phải ai cũng biếtỞ -
GĐXH - Gạo là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn gia đình, nhưng nếu không biết cách bảo quản, thùng gạo nhà bạn rất dễ bị ẩm mốc và mối mọt tấn công.
Mùng 1 tháng 7 âm lịch: Những việc cần làm ngay để tích lộc, tránh họaỞ -
GĐXH - Theo quan niệm dân gian, ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch có ý nghĩa đặc biệt, mở đầu cho một tháng mới. Vào ngày này, nhiều gia đình thường thực hiện những việc mang ý nghĩa tâm linh và thiện lành để cầu mong bình an, may mắn.
Tháng 7 âm có cần tránh động thổ, chuyển nhà và lưu ý từ chuyên gia phong thủyỞ -
GĐXH - Tháng 7 âm lịch thường được nhiều gia đình cân nhắc kỹ khi thực hiện những việc quan trọng như động thổ, chuyển nhà, nhập trạch… Dưới đây là lời khuyên từ chuyên gia phong thủy.
Thời điểm vàng người tuổi này giàu có bất ngờ trong tháng cô hồnỞ -
GĐXH - Trong khi thị trường có phần trầm lắng vì tâm lý kiêng kỵ tháng cô hồn, đây lại là "thời điểm vàng" để một số người tuổi này bứt phá doanh thu.
Bạn gái tin đồn của thiếu gia Đức Phạm gây chú ý với sở thích cắm hoa, gu thẩm mỹ thanh lịch được nhiều người khen ngợiỞ -
GĐXH - Những ngày gần đây, Á hậu Vũ Thúy Quỳnh tiếp tục trở thành cái tên được nhiều người quan tâm khi liên tục xuất hiện trong các cuộc thảo luận trên mạng xã hội.
Mách bạn các loại cây gia vị siêu dễ trồng, vừa có rau sạch ăn lại đỡ tốn tiền đi chợỞ -
GĐXH - Tự trồng cây gia vị tại nhà đang là xu hướng được nhiều gia đình. Bài viết này sẽ tổng hợp các loại cây gia vị cực kỳ dễ sống, lớn nhanh, giúp bạn vừa có nguyên liệu tươi sạch nấu nướng vừa tối ưu hóa chi phí đi chợ hàng tháng.
3 khung giờ đẹp thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch 2026 và điều gia chủ nên lưu ý để cả tháng tài lộcỞ -
GĐXH - Ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch năm 2026 rơi vào thứ 5, ngày 13/8/2026 dương lịch. Theo chuyên gia phong thủy, gia chủ có thể chọn 3 khung giờ thắp hương mùng 1 tháng 7 âm lịch và lưu ý những việc nên, không nên làm sau để cả tháng an tâm, tài lộc.