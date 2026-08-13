Cuộc sống viên mãn của Á hậu quý bà, Hoa khôi thể thao Thu Hương trong biệt thự sang trọng gần 600 m2

Thứ năm, 16:18 13/08/2026 |
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Gia đình Hoa khôi Thể thao Nguyễn Thị Thu Hương chuyển về sống tại một căn biệt thự ở khu Phú Gia, TPHCM từ năm 2017. Ngôi nhà có diện tích khuôn viên gần 600 m2, trị giá khoảng 200 tỷ đồng.

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 1.

Hoa khôi Thu Hương sinh năm 1979 tại Hà Nội, năm 1995, cô ghi dấu ấn khi đăng quang danh hiệu Hoa khôi Thể thao. Năm 2011, cô dự thi Hoa hậu Quý bà thế giới diễn ra ở Mỹ và đoạt giải Á hậu. Theo Tạp chí Điện tử Người Đưa tin.

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 2.

Không chỉ thành công, Thu Hương còn có cuộc sống hôn nhân viên mãn cùng doanh nhân Nguyễn Hoài Nam. Sau khi kết hôn, Thu Hương dần rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, toàn tâm toàn ý lo cho tổ ấm và công việc hỗ trợ chồng. Cả hai cùng nhau gây dựng sự nghiệp, tạo dựng mối quan hệ xã hội vững chắc và nuôi dạy con cái khôn lớn. VTC News đưa tin.

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 3.

Gia đình hoa khôi Thu Hương hiện đang sống tại căn biệt thự tọa lạc tại khu Cảnh Đồi, gần công viên hồ Bán Nguyệt, thuộc khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Hưng, TPHCM). Gần đây, Thu Hương và ông xã sửa sang nội thất căn biệt thự theo hướng hiện đại, ấm cúng hơn.

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 4.

Chia sẻ với Tiền Phong, Thu Hương cho biết căn biệt thự được gia đình sử dụng từ năm 2017. Ngôi nhà nằm trong khu biệt thự Phú Gia, có một mặt hướng về hồ sinh thái và mặt còn lại nhìn ra đại lộ Nguyễn Văn Linh. Mặt tiền gây chú ý với gam trắng chủ đạo, hệ cột lớn, các đường phào chỉ và mái hiên mang phong cách tân cổ điển. Ảnh: NVCC

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 5.

Phòng khách vừa sang trọng, vừa ấm cúng.

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 6.

Cận cảnh không gian phòng khách, bàn ăn và khu vực giải trí. Thu Hương cho biết cô dành nhiều thời gian ở nhà nên gần như khu vực nào cũng được sử dụng thường xuyên. Không gian sống vì thế không chỉ phục vụ sinh hoạt mà còn được bố trí theo những thói quen riêng của các thành viên. Ảnh: NVCC

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 7.

Hoa khôi Thu Hương bố trí dàn trống cùng một số nhạc cụ như đàn guitar để các thành viên trong gia đình giải trí hoặc giao lưu khi có khách thăm nhà. Ảnh: NVCC

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 8.

Bếp sử dụng tông trắng, kết hợp mặt bàn đá sáng màu. Phía trên khu vực bếp là hệ tủ mở, nơi gia chủ trưng bày đồ uống và vật phẩm trang trí. Từ bếp và phòng ăn có thể nhìn ra khoảng xanh bên ngoài qua hệ cửa kính lớn. Ảnh: NVCC

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 9.

Phòng ăn được bố trí bàn dài, đủ cho những bữa ăn gia đình hoặc khi có khách. Theo Thu Hương, khoảng 90% thời gian của cô diễn ra tại nhà. Sau buổi sáng tập luyện, cô ăn trưa, nghỉ ngơi rồi làm việc, nghiên cứu trong phòng thư viện. Buổi chiều, cô thường chơi pickleball cùng bạn bè, buổi tối dành cho đi bộ, làm việc nhà, đọc sách và nghỉ ngơi. Ảnh: NVCC

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 10.

Dịp cuối tuần, cô mời các nghệ sĩ như MC Thanh Mai, diễn viên Lý Hương, á hậu Băng Châu, ca sĩ Thúy Uyên đến nhà ăn uống và trò chuyện. 

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 11.

Phòng thư viện sử dụng gỗ màu nâu trầm, với hệ tủ sách chạy dọc theo các bức tường. Những ngăn tủ được bố trí xen kẽ sách, ảnh và đồ lưu niệm. Ở giữa phòng là bàn tròn, tạo thành một góc đọc sách và làm việc. Đây cũng là nơi Thu Hương làm việc vào buổi chiều. Cô cho biết khoảng ba năm nay chủ yếu làm việc tại nhà, hạn chế các cuộc họp trực tiếp để có thể chủ động thời gian. Ảnh: NVCC

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 12.

Căn nhà trở nên ấm cúng nhờ những bức ảnh và các kỷ vật.

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 13.

Góc nào cũng được đầu tư, chăm chút kỹ lưỡng.

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 14.

Hoa khôi Thu Hương chia sẻ: "Chẳng có góc nào là tôi không tâm huyết, tôi yêu và tâm đắc với toàn bộ không gian sống của mình".

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 15.

Thay vì bố trí phòng gym kín, gia đình dành một khoảng có mái che bên hông nhà cho các thiết bị tập luyện. Khu vực này có máy chạy bộ, xe đạp, ghế tập và giá tạ. Phía bên ngoài là mảng cây xanh được trồng dọc lối đi. Cách bố trí giúp khu tập luyện có ánh sáng tự nhiên và kết nối trực tiếp với sân vườn. Thu Hương cho biết mỗi sáng cô dành khoảng hai giờ cho việc vận động. Ảnh: NVCC

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 16.

Khuôn viên yên tĩnh giữa đô thị ồn ào được gia đình Thu Hương sử dụng làm biệt thự nghỉ dưỡng.

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 17.

Phía trong biệt thự trang bị nội thất cao cấp bằng gỗ và da, tông màu nâu, kem chủ đạo.

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 18.

Vào ngày Tết, Thu Hương sắm nhiều hoa đào, hoa mai, tự tay chăm chút từng góc nhỏ trong nhà. Gia đình Hoa khôi Thu Hương cũng chụp ảnh tại biệt thự mới vào dịp Tết.

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 19.

Những bình hoa lớn được đặt khắp nơi trong căn biệt thự tạo cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái.

Cuộc sống viên mãn của Á hậu Thu Hương trong biệt thự sang trọng 600 m2 - Ảnh 20.

Góc bếp được thiết kế hiện đại, cũng lấy gam màu trắng làm màu chủ đạo.

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