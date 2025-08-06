Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp': Hướng tới một hệ thống y tế bền vững và thân thiện hơn
Cuộc thi 'Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I là một hoạt động nhằm nâng cao chất lượng môi trường và dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.
Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" mang ý nghĩa to lớn trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh và cộng đồng. Cuộc thi không chỉ là dịp để các cơ sở y tế thể hiện sự sáng tạo, mà còn là động lực để mỗi cán bộ y tế nâng cao ý thức trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc thân thiện, sạch sẽ, góp phần tạo nên một hệ thống y tế chất lượng, đáng tin cậy.
Trước Lễ trao giải Cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh-Sạch-Đẹp" lần thứ I , Báo Sức khỏe & Đời sống đã trao đổi với TS. Dương Chí Nam, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế về một số vấn đề liên quan đến cuộc thi này.
Phóng viên (PV): Xin ông cho biết, việc xây dựng "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" đã mang lại hiệu quả thế nào và sự hưởng ứng của các cơ sở y tế cũng như người bệnh?
TS. Dương Chí Nam : Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế không chỉ tập trung vào chất lượng khám, chữa bệnh mà còn cần thiết phải tạo một môi trường an toàn, sạch sẽ, một khuôn viên xanh, đẹp để tạo cảm giác an toàn, tin tưởng và thoải mái. Trên thế giới cũng có nhiều mô hình như "Bệnh viện Xanh - Green Hospital"; "Bệnh viện sạch – Clean Hospital"; "Bệnh viện tiện nghi - Hospital Facilities". Tại Việt Nam, từ xưa đã có câu " Xanh như công viên, Sạch như bệnh viện"…
Từ năm 2016, Bộ Y tế đã ban hành Kế hoạch triển khai cơ sở y tế xanh sạch đẹp và đến năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp, trong đó đưa ra các tiêu chí các cơ sở y tế cần thực hiện gồm: Đảm bảo tỷ lệ diện tích cây xanh, năng lượng xanh, nước sạch, nhà vệ sinh, quản lý chất thải y tế, giảm thiểu chất thải nhựa, vệ sinh môi trường, cảnh quan cơ sở y tế hài hòa, thân thiện môi trường.
Các cơ sở y tế đã xây dựng kế hoạch thực hiện để phấn đấu đạt các tiêu chí xanh-sạch-đẹp. Trong bối cảnh khó khăn chung về nguồn nhân lực và tài chính, nhiều bệnh viện đã có sáng kiến hay, mô hình tốt như phong trào dọn vệ sinh 5 phút mỗi ngày; mỗi nhân viên trồng 1 cây xanh; sử dụng thiết bị tiết kiệm điện năng; sử dụng thiết bị y tế không chứa thủy ngân; thiết kế xe tiêm và thùng thu gom chất thải gọn, đẹp; tái sử dụng nước thải y tế để tưới cây; nhà vệ sinh công cộng hiện đại; bệnh viện không khói thuốc…
Để hướng tới cung cấp dịch vụ y tế với chất lượng tốt nhất cho người dân, sẽ không thể thiếu một môi trường sạch, đẹp, một không gian xanh để người bệnh cảm thấy thoải mái, thêm nụ cười trong giao tiếp giữa người bệnh và cán bộ, nhân viên y tế.
PV: Ông đánh giá thế nào về hiệu quả của Cuộc thi trong việc khuyến khích lan tỏa và tăng cường thực hiện xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp trên toàn quốc?
TS. Dương Chí Nam: Cuộc thi "Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I được phát động từ tháng 8 năm 2024 đã thu hút hơn 2.000 cơ sở y tế trên toàn quốc tham gia với 350.000 lượt quét QR-code thực tế từ người bệnh/người nhà người bệnh để đánh giá cơ sơ y tế. Cuộc thi đã tạo nên một làn sóng tích cực, khuyến khích các cơ sở y tế trên toàn quốc đổi mới, sáng tạo trong việc xây dựng môi trường cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp.
Việc triển khai khảo sát qua QR-code giúp đảm bảo tính minh bạch và khách quan trong quá trình đánh giá. Đây là một bước tiến trong việc ứng dụng công nghệ vào quản lý y tế, đồng thời tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong việc đánh giá chất lượng cung cấp dịch vụ y tế.
Cuộc thi cũng là cơ hội để các cơ sở y tế tự đánh giá theo Bộ tiêu chí cơ sở y tế xanh-sạch-đẹp được Bộ Y tế ban hành tại Quyết định 5959/QĐ-BYT, từ đó đưa ra các giải pháp cải tiến hiệu quả, hướng tới một hệ thống y tế bền vững và thân thiện hơn.
PV : Xin trân trọng cảm ơn ông!
Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I sẽ diễn ra lúc 19h30, thứ Năm ngày 7/8/2025 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9 - Đài Truyền hình Việt Nam và phát trực tuyến trên các nền tảng số của Báo Sức khỏe & Đời sống.
Lễ trao giải cuộc thi "Cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp" lần thứ I do Bộ Y tế chỉ đạo, Cục Phòng bệnh và Báo Sức khỏe & Đời sống là đơn vị tổ chức thực hiện với sự đồng hành của Hệ thống tiêm chủng và nhà thuốc Long Châu.
Nguyễn Hạnh
