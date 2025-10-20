Bệnh viện Giao thông Vận tải gửi cảnh báo nóng tới người dân đến thăm khám tại viện

Bệnh viện Giao thông Vận tải khuyến cáo người đến thăm khám tại viện. Ảnh: Bệnh viện Giao thông Vận tải

Theo thông báo của Bệnh viện Giao thông Vận tải, thời gian gần đây, tại khu vực tiếp đón và khám sức khỏe cho người đi nước ngoài (nhà A), khu vực cổng số 1 và xung quanh Bệnh viện xuất hiện một số đối tượng mạo danh nhân viên y tế, cộng tác viên hoặc người quen nhân viên Bệnh viện nhằm tiếp cận, lôi kéo, dụ dỗ khách hàng/người bệnh với các hành vi như: Gợi ý làm hồ sơ nhanh, sắp xếp khám trước, giảm chi phí; Đưa người bệnh đến cơ sở khám chữa bệnh khác; Thu tiền hoặc giữ giấy tờ với danh nghĩa "hỗ trợ".

Bệnh viện cho biết đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây thiệt hại cho khách hàng/người bệnh và làm ảnh hưởng đến uy tín của Bệnh viện.

Để bảo đảm an toàn và quyền lợi cho người bệnh và người tới thăm khám, Bệnh viện Giao thông Vận tải lưu ý người tới thăm khám, làm việc không tin tưởng, không giao tiền, không đi theo bất kỳ người lạ nào tự xưng là nhân viên, người quen hoặc trung gian "hỗ trợ". Người tới khám chỉ làm việc trực tiếp với nhân viên Bệnh viện có đeo thẻ tên đúng quy định. Bệnh viện chỉ thu tiền tại điểm thu tiền của phòng Tài chính kế toán Bệnh viện và thu đúng giá đã công khai niêm yết (có hoá đơn). Khi phát hiện các hành vi nghi ngờ, xin vui lòng liên hệ đường dây nóng bảo vệ: 0987882265/ 091251996 hoặc đường dây nóng bệnh viện: 0911233209/ 0967731616.