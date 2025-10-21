Mới nhất
Người đàn ông bị bỏng nặng, nguy kịch khi giữ thang cho hàng xóm sửa điện

Thứ ba, 14:48 21/10/2025 | Y tế
GĐXH - Bệnh nhân không trực tiếp chạm vào dây điện mà chỉ giữ thang cho hàng xóm sửa điện tại khu vực chuồng gà. Khi đó, nguồn điện tổng chưa được ngắt, bệnh nhân cũng không mặc đồ bảo hộ.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp bỏng do nổ hồ quang điện – tai nạn hiếm gặp nhưng có thể gây bỏng sâu, lan rộng và đe dọa tính mạng chỉ trong tích tắc.

Bệnh nhân là ông V.Đ.N (61 tuổi, Hà Nội), được đưa vào viện trong tình trạng bỏng nặng, chiếm khoảng 25 - 30% diện tích cơ thể, tập trung ở đầu, mặt, cổ, hai tay và hai chân cháy đen xém. 

Người đàn ông bị bỏng nặng, nguy kịch khi giữ thang cho hàng xóm sửa điện - Ảnh 1.

Bệnh nhân bị bỏng nặng ở đầu, mặt, cổ và tay chân. Ảnh: BVCC.

Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân không trực tiếp chạm vào dây điện mà chỉ giữ thang cho hàng xóm sửa điện tại khu vực chuồng gà. Khi đó, nguồn điện tổng chưa được ngắt, bệnh nhân cũng không mặc đồ bảo hộ. Chỉ trong chưa đầy một giây, vụ nổ tạo thành tia hồ quang tóe sáng như pháo hoa, đốt cháy toàn bộ vùng da hở của bệnh nhân. 

Theo BSCKI Nguyễn Anh Tuấn – Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, đây là ca bỏng do tia hồ quang có bức xạ nhiệt cao. Tia hồ quang có thể tạo ra nhiệt độ từ 4.000 đến 20.000°C gấp 4 lần mặt trời, làm bay hơi kim loại và gây tổn thương sâu, nguy cơ hoại tử và nhiễm trùng rất lớn.

Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được cấp cứu tích cực: giảm đau, chống sốc, truyền dịch, kiểm soát điện giải và theo dõi tim mạch, thần kinh, đồng thời băng vết thương phòng những biến chứng thường gặp trong bỏng. Sau khi ổn định, bệnh nhân được thay băng, cắt lọc mô hoại tử, để loại bỏ tổ chức chết và giúp mô mới phục hồi.

May mắn là tổn thương không lan sâu đến cơ, xương, mạch máu hay nội tạng. Sau gần một tuần điều trị, bệnh nhân đã dần ổn định, đỡ đau, mô hạt bắt đầu tốt lên - tiên lượng phục hồi khả quan.

Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đặc biệt chú ý an toàn khi tiếp xúc với điện, dù là dân dụng hay điện công nghiệp. Để phòng tránh tai nạn điện, người dân cần biết các nguyên tắc an toàn trong sinh hoạt và lao động. 

Trước hết, luôn phải ngắt cầu dao điện tổng trước khi tiến hành sửa chữa. Khi làm việc với điện, cần mặc đồ bảo hộ, mang găng tay cách điện và giày khô để tránh rủi ro dẫn điện. Tuyệt đối không sửa điện trong điều kiện ẩm ướt hoặc thiếu ánh sáng, vì dễ xảy ra chập điện và phóng hồ quang. 

Trong trường hợp có sự cố điện gây bỏng hoặc chấn thương, không nên tự xử lý tại nhà mà phải gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, đúng cách, tránh biến chứng. 

Người đàn ông bị bỏng nặng, nguy kịch khi giữ thang cho hàng xóm sửa điện - Ảnh 2.Nam thợ điện thoát chết sau khi bị điện giật cháy đen bàn tay

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện cấp cứu trong tình trạng tay phải cháy đen, tâm lý hoảng loạn sau khi bị điện giật.

N.Mai
