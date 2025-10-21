Người đàn ông bị bỏng nặng, nguy kịch khi giữ thang cho hàng xóm sửa điện
GĐXH - Bệnh nhân không trực tiếp chạm vào dây điện mà chỉ giữ thang cho hàng xóm sửa điện tại khu vực chuồng gà. Khi đó, nguồn điện tổng chưa được ngắt, bệnh nhân cũng không mặc đồ bảo hộ.
Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp bỏng do nổ hồ quang điện – tai nạn hiếm gặp nhưng có thể gây bỏng sâu, lan rộng và đe dọa tính mạng chỉ trong tích tắc.
Bệnh nhân là ông V.Đ.N (61 tuổi, Hà Nội), được đưa vào viện trong tình trạng bỏng nặng, chiếm khoảng 25 - 30% diện tích cơ thể, tập trung ở đầu, mặt, cổ, hai tay và hai chân cháy đen xém.
Khai thác tiền sử được biết, bệnh nhân không trực tiếp chạm vào dây điện mà chỉ giữ thang cho hàng xóm sửa điện tại khu vực chuồng gà. Khi đó, nguồn điện tổng chưa được ngắt, bệnh nhân cũng không mặc đồ bảo hộ. Chỉ trong chưa đầy một giây, vụ nổ tạo thành tia hồ quang tóe sáng như pháo hoa, đốt cháy toàn bộ vùng da hở của bệnh nhân.
Theo BSCKI Nguyễn Anh Tuấn – Khoa Ngoại Chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống, đây là ca bỏng do tia hồ quang có bức xạ nhiệt cao. Tia hồ quang có thể tạo ra nhiệt độ từ 4.000 đến 20.000°C gấp 4 lần mặt trời, làm bay hơi kim loại và gây tổn thương sâu, nguy cơ hoại tử và nhiễm trùng rất lớn.
Ngay sau khi nhập viện, bệnh nhân được cấp cứu tích cực: giảm đau, chống sốc, truyền dịch, kiểm soát điện giải và theo dõi tim mạch, thần kinh, đồng thời băng vết thương phòng những biến chứng thường gặp trong bỏng. Sau khi ổn định, bệnh nhân được thay băng, cắt lọc mô hoại tử, để loại bỏ tổ chức chết và giúp mô mới phục hồi.
May mắn là tổn thương không lan sâu đến cơ, xương, mạch máu hay nội tạng. Sau gần một tuần điều trị, bệnh nhân đã dần ổn định, đỡ đau, mô hạt bắt đầu tốt lên - tiên lượng phục hồi khả quan.
Từ trường hợp này, các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần đặc biệt chú ý an toàn khi tiếp xúc với điện, dù là dân dụng hay điện công nghiệp. Để phòng tránh tai nạn điện, người dân cần biết các nguyên tắc an toàn trong sinh hoạt và lao động.
Trước hết, luôn phải ngắt cầu dao điện tổng trước khi tiến hành sửa chữa. Khi làm việc với điện, cần mặc đồ bảo hộ, mang găng tay cách điện và giày khô để tránh rủi ro dẫn điện. Tuyệt đối không sửa điện trong điều kiện ẩm ướt hoặc thiếu ánh sáng, vì dễ xảy ra chập điện và phóng hồ quang.
Trong trường hợp có sự cố điện gây bỏng hoặc chấn thương, không nên tự xử lý tại nhà mà phải gọi cấp cứu hoặc nhanh chóng đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí kịp thời, đúng cách, tránh biến chứng.
Bệnh viện Giao thông Vận tải gửi cảnh báo nóng tới người dân đến thăm khám tại việnY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh viện Giao thông Vận tải thông báo tới người bệnh, khách hàng tới thăm khám về việc cảnh giác đối tượng 'cò bệnh viện'.
Khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán?Y tế - 1 ngày trước
Cơ sở y tế căn cứ trên khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ của người tham gia BHYT để tổ chức khám, chữa bệnh
Việt Nam tiên phong tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên tại Châu Á về nhu động thần kinh ruộtY tế - 2 ngày trước
GĐXH – Lần đầu tiên tại châu Á, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế về nhu động thần kinh ruột, quy tụ hàng trăm chuyên gia hàng đầu khu vực nhằm cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực còn được xem là “hố đen” của chuyên ngành tiêu hóa.
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI ký kết hợp tác chuyên môn toàn diệnY tế - 2 ngày trước
GĐXH - TS.BS. Nguyễn Đức Long – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh viện luôn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và tăng cường hợp tác chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài hệ thống y tế công lập.
Lâm Đồng ghi nhận 17 người ngộ độc cá nóc, 1 người tử vong từ đầu năm 2025Sống khỏe - 3 ngày trước
Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 2 vụ ngộ độc cá nóc khiến 17 người phải nhập viện, trong đó 1 người tử vong.
Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuậtY tế - 3 ngày trước
GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, khó thở, sốt cao liên tục. Vết mổ vùng cột sống thắt lưng có dịch mủ đặc và tổ chức hoại tử.
Nhiều dịch bệnh có nguy cơ tăng mạnh, Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để ngay từ ca đầu tiênY tế - 4 ngày trước
Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E.Coli...
Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tụcY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng dương vật cương đau dữ dội trong suốt thời gian dài dù không có kích thích tình dục.
Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinhY tế - 6 ngày trước
GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.
Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 7 người trong 2 gia đình bị tai nạn nghiêm trọngY tế - 1 tuần trước
Bảy người trong hai gia đình ở Quảng Ngãi thuê xe ra Đà Nẵng khám bệnh thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ để cứu chữa các nạn nhân.
Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tụcY tế
GĐXH - Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng dương vật cương đau dữ dội trong suốt thời gian dài dù không có kích thích tình dục.