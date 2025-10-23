Người phụ nữ Hưng Yên bị chó nhà nuôi tấn công khi đang cho ăn

Chiều 22/10, bà N.T.T (63 tuổi, ở Hưng Yên) bị chó nhà (giống Becgie Bỉ nặng khoảng 30kg) lao vào cắn khi đang cho ăn trong lúc không có ai ở nhà. Sau khi bị tấn công, bà T vùng vẫy thoát ra ngoài và được hàng xóm đưa đến trạm y tế sơ cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tối cùng ngày.

BSCKI Nguyễn Anh Tuấn, Khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống cho biết: Bệnh nhân nhập viện với nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay, trong đó bàn tay phải bị rách vùng gốc ngón cái, bàn tay trái có nhiều vết thương sâu, làm tổn thương gân và hạn chế vận động các ngón tay. Kết quả chụp X-quang cho thấy gãy đốt gần ngón thứ tư bàn tay trái.

Ngay sau đó, bà T được đưa lên phòng mổ cấp cứu làm sạch vết thương, tiêm phòng uốn ván, tiêm phòng huyết thanh kháng dại và vắc xin phòng dại.

Bệnh nhân nhập viện với nhiều vết thương sâu ở cả hai bàn tay do bị chó cắn. Ảnh: BVCC.

Sáng 23/10, Phòng tiêm chủng vaccine, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cũng tiếp nhận thêm hai trường hợp khác bị chó cắn. Đó là bà N.T.M (54 tuổi ở Hà Nội) bị chó nhà người quen tấn công khi đi mời dự đám cưới con trai.

Khi vừa gọi cửa, bà bất ngờ bị con chó lao ra tấn công, cắn vào mu bàn tay phải gây vết thương 1.5cm. Rất may vết thương không sâu. Bà M đã được sơ cứu tại trạm y tế xã, sau đó đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiêm phòng uốn ván và tiêm phòng dại.

Trường hợp khác là anh T.X.T (42 tuổi làm công trình ở Vĩnh Hưng, Hà Nội). Khi đang làm việc, anh bất ngờ gặp 2 con chó cảnh chạy đùa ven đường lao vào cắn ở bắp chân phải, vùng ống đồng. Vết thương không sâu do cắn qua một lớp quần bảo hộ, song vẫn bầm tím và rớm máu. Anh lập tức đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tiêm phòng uốn ván, tiêm phòng dại.

BSCKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Mọi trường hợp bị chó, mèo hoặc động vật cắn đều cần được xử trí y tế ngay, bao gồm rửa sạch vết thương đúng cách bằng xà phòng dưới vòi nước chảy liên tục, sau đó nhanh chóng đến cơ sở y tế để được tiêm phòng uốn ván và vaccine phòng dại. Bệnh dại hiện vẫn là bệnh chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, nếu đã phát bệnh thì tỷ lệ tử vong gần như 100%.

Đối với người nuôi chó mèo, BS Huyền lưu ý: cần chủ động tiêm phòng dại đầy đủ cho vật nuôi và tiêm nhắc định kỳ theo hướng dẫn của cơ quan thú y. Không thả rông chó ở nơi công cộng; khi đưa chó ra ngoài phải đeo rọ mõm và có người dắt. Tuyệt đối không để trẻ nhỏ hoặc người già tiếp xúc gần với chó khi không có người trông giữ.

Nếu vật nuôi có biểu hiện bất thường như sùi bọt mép, trở nên hung dữ, bỏ ăn hoặc chết đột ngột, cần báo ngay cho cơ quan thú y và theo dõi tình trạng con vật để có hướng xử trí kịp thời cho người bị cắn.

Người dân cũng không nên chủ quan với chó nhà nuôi lâu năm, bởi ngay cả những con chó tưởng chừng hiền lành, quen thuộc vẫn có thể mang virus dại nếu chưa được tiêm phòng hoặc từng tiếp xúc với nguồn bệnh.