Khám BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ có được thanh toán?

Chủ nhật, 16:50 19/10/2025 | Y tế
Cơ sở y tế căn cứ trên khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ của người tham gia BHYT để tổ chức khám, chữa bệnh

Anh H.H.M (ngụ TP HCM) cho biết do công việc anh chỉ có thể đi khám, chữa bệnh vào những ngày nghỉ cuối tuần. Tuy nhiên, một số bệnh viện không khám, chữa bệnh BHYT vào thứ 7, chủ nhật. Anh tham khảo quy định và được biết các cơ sở khám, chữa bệnh tự quyết định việc mở khám, chữa bệnh BHYT vào ngày lễ, ngày nghỉ. Anh thắc mắc quy định này không còn phù hợp với tình hình hiện tại và đề nghị xem xét.

Khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ có được thanh toán? - Ảnh 1.

Bệnh viện Y học Cổ truyền TP HCM khám BHYT cho người bệnh

BHXH Việt Nam trả lời vấn đề này của anh M. Theo Khoản 10 Điều 27 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT quy định.

Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ như sau:

Người có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT.

Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm đảm bảo về nhân lực, điều kiện chuyên môn, công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng, mức hưởng BHYT và phải thông báo trước cho người bệnh; thông báo bằng văn bản cho cơ quan BHXH để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vào ngày lễ, ngày nghỉ để làm cơ sở thanh toán.

Như vậy, cơ sở y tế căn cứ trên khả năng cung cấp dịch vụ và nhu cầu khám, chữa bệnh ngày nghỉ, ngày lễ thực tế của người tham gia BHYT để ký phụ lục hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT với cơ quan BHXH và tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ.

Phát thuốc 2 tháng/lần cho người mắc tiểu đường, huyết áp... để giảm thời gian chờ khám BHYT, giảm tải bệnh việnPhát thuốc 2 tháng/lần cho người mắc tiểu đường, huyết áp... để giảm thời gian chờ khám BHYT, giảm tải bệnh viện

SKĐS - Theo Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa, trong thời gian cách ly do dịch COVID-19, Bộ Y tế và BHXH Việt Nam đã phối hợp hướng dẫn các bệnh viện phát thuốc 2-3 tháng/lần cho người bệnh mắc bệnh mạn tính (như tiểu đường, huyết áp...) để được điều trị ổn định...

