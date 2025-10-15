Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tục

Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, mới đây, các bác sĩ Khoa Nam học của bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp cương đau dương vật kéo dài hiếm gặp và nguy hiểm.

Theo đó, bệnh nhân nam (sinh năm 1984) đã có vợ con, không sử dụng thuốc hay chất kích thích bất thường trước đó. Khoảng 10 ngày trước, bệnh nhân xuất hiện tình trạng cương dương liên tục và không xìu dù không có kích thích tình dục.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Người bệnh e ngại nên không đi khám và điều trị. Cho tới ngày thứ 9 cương đau, do không chịu được, người bệnh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và điều trị giảm đau trong ngày nhưng tình trạng không cải thiện, dương vật vẫn căng cứng và đau dữ dội ngày càng tăng.

Trước nguy cơ hoại tử và mất chức năng sinh lý, bệnh nhân được chuyển gấp ra Bệnh viện TWQĐ 108. Tại đây, các bác sĩ Khoa Nam học đã thực hiện cấp cứu kịp thời, giải áp thể hang, giúp dương vật trở lại trạng thái xìu an toàn.

Theo bác sĩ Phan Lê Nhật Long - Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108, cương đau dương vật kéo dài là tình trạng dương vật duy trì ở trạng thái cương cứng liên tục trên 4 tiếng mà không liên quan đến kích thích tình dục.

Đây là một tình trạng cấp cứu nam khoa. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể bị rối loạn cương dương vĩnh viễn do tổn thương thể hang. Những trường hợp được chuyển đến muộn sau 10 ngày, tiên lượng khả năng phục hồi cương dương tự nhiên sau điều trị sẽ rất hạn chế. Nếu bệnh nhân đến sớm trong 4 đến 6 tiếng đầu, cơ hội bảo tồn khả năng sinh lý gần như hoàn toàn.

Bác sĩ Long cho biết thêm, các nguyên nhân gây ra bệnh lí này bao gồm: Thuốc điều trị rối loạn cương dương nếu dùng sai liều; Thuốc hướng thần, chống trầm cảm, hạ huyết áp, bệnh lý huyết học như hồng cầu hình liềm, leukemia; Chấn thương vùng chậu - sinh dục hoặc không tìm được nguyên nhân rõ ràng.

Vì vậy, sau "cuộc yêu" hay vì lý do nào đó mà dương vật cương cứng trên 4 tiếng đồng hồ không xìu, người bệnh không được chủ quan, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu và xử trí kịp thời.

Tuyệt đối không tự dùng thuốc tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc, đặc biệt với những người từng có rối loạn cương dương hoặc đang điều trị các bệnh lý huyết học, tránh trường hợp xấu có thể xảy ra.



