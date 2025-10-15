Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tục
GĐXH - Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng dương vật cương đau dữ dội trong suốt thời gian dài dù không có kích thích tình dục.
Thông tin từ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, mới đây, các bác sĩ Khoa Nam học của bệnh viện vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp cương đau dương vật kéo dài hiếm gặp và nguy hiểm.
Theo đó, bệnh nhân nam (sinh năm 1984) đã có vợ con, không sử dụng thuốc hay chất kích thích bất thường trước đó. Khoảng 10 ngày trước, bệnh nhân xuất hiện tình trạng cương dương liên tục và không xìu dù không có kích thích tình dục.
Người bệnh e ngại nên không đi khám và điều trị. Cho tới ngày thứ 9 cương đau, do không chịu được, người bệnh được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai và điều trị giảm đau trong ngày nhưng tình trạng không cải thiện, dương vật vẫn căng cứng và đau dữ dội ngày càng tăng.
Trước nguy cơ hoại tử và mất chức năng sinh lý, bệnh nhân được chuyển gấp ra Bệnh viện TWQĐ 108. Tại đây, các bác sĩ Khoa Nam học đã thực hiện cấp cứu kịp thời, giải áp thể hang, giúp dương vật trở lại trạng thái xìu an toàn.
Theo bác sĩ Phan Lê Nhật Long - Khoa Nam học, Bệnh viện TWQĐ 108, cương đau dương vật kéo dài là tình trạng dương vật duy trì ở trạng thái cương cứng liên tục trên 4 tiếng mà không liên quan đến kích thích tình dục.
Đây là một tình trạng cấp cứu nam khoa. Nếu không được xử trí kịp thời, người bệnh có thể bị rối loạn cương dương vĩnh viễn do tổn thương thể hang. Những trường hợp được chuyển đến muộn sau 10 ngày, tiên lượng khả năng phục hồi cương dương tự nhiên sau điều trị sẽ rất hạn chế. Nếu bệnh nhân đến sớm trong 4 đến 6 tiếng đầu, cơ hội bảo tồn khả năng sinh lý gần như hoàn toàn.
Bác sĩ Long cho biết thêm, các nguyên nhân gây ra bệnh lí này bao gồm: Thuốc điều trị rối loạn cương dương nếu dùng sai liều; Thuốc hướng thần, chống trầm cảm, hạ huyết áp, bệnh lý huyết học như hồng cầu hình liềm, leukemia; Chấn thương vùng chậu - sinh dục hoặc không tìm được nguyên nhân rõ ràng.
Vì vậy, sau "cuộc yêu" hay vì lý do nào đó mà dương vật cương cứng trên 4 tiếng đồng hồ không xìu, người bệnh không được chủ quan, cần nhanh chóng đến các cơ sở y tế chuyên khoa để được cấp cứu và xử trí kịp thời.
Tuyệt đối không tự dùng thuốc tăng cường sinh lý không rõ nguồn gốc, đặc biệt với những người từng có rối loạn cương dương hoặc đang điều trị các bệnh lý huyết học, tránh trường hợp xấu có thể xảy ra.
GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.
Bảy người trong hai gia đình ở Quảng Ngãi thuê xe ra Đà Nẵng khám bệnh thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ để cứu chữa các nạn nhân.
GDDXH - Độ chính xác của kết quả xét nghiệm giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, tránh bỏ lỡ "thời gian vàng" trong điều trị bệnh. Khi chất lượng xét nghiệm được đảm bảo, người bệnh có phác đồ phù hợp hơn, giảm thiểu rủi ro và chi phí điều trị.
Người phụ nữ 44 tuổi vào bệnh viện trong tình trạng đi lại khó khăn, đau nhức khớp gối dữ dội do tập thể dục nhiều thậm chí chơi pickleball 5 tiếng mỗi ngày.
GĐXH - 2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm đã phẫu thuật thay van tim nhân tạo thành công, giúp hồi sinh những trái tim lỗi nhịp.
Bệnh viện Quân y 175 kích hoạt báo động đỏ cấp cứu cô gái 24 tuổi bị dập phổi, vỡ bàng quang, buồng trứng và gãy gai ngang đốt sống do tai nạn giao thông.
Bị tăng huyết áp nhưng người đàn ông ngại dùng thuốc, ngày nào cũng uống rượu dẫn đến đột quỵ xuất huyết não khi đang ở ngoài vườn.
TS.BS Hồ Đăng Quý Dũng – Chủ tịch Liên Chi hội Nội soi tiêu hóa Việt Nam ví von máy bay có chế độ lái tự động giúp phi công rất nhiều song lúc cất và hạ cánh, phi công phải tự thân thực hiện bằng kỹ năng và kinh nghiệm. Tương quan giữa bác sĩ nội soi tiêu hóa và AI cũng vậy.
GĐXH - Nhận thấy tình huống khẩn cấp, các chiến sĩ đã không ngần ngại dùng chính xe ô tô của đơn vị để đưa sản phụ nhanh chóng đến bệnh viện Việt Pháp Hà Nội, bất chấp mưa to và tình trạng ngập sâu.
GĐXH - Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng xơ gan cổ trướng, suy gan cấp, vàng da, vàng mắt, chức năng gan suy giảm, bilirubin tăng cao, viêm phổi.
3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19Y tế
GiadinhNet - Ngày 4/3/2022, tại Bệnh viện Chợ Rẫy, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý trị liệu Việt Nam đã đại diện trao bằng khen của Hội Vật lý trị liệu Việt Nam cho 3 cử nhân Vật lý trị liệu thuộc khoa Phục hồi chức năng Bệnh viện Chợ Rẫy, vì đã có đóng góp tích cực, tham gia vào công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19.