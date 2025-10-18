Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện

Ngày 16/10/2025 đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện (BV) Đa khoa Xanh Pôn và BV Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS. Nguyễn Đức Long – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết bệnh viện luôn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và tăng cường hợp tác chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài hệ thống y tế công lập. Ông cũng thể hiện thiện chí của mình và đội ngũ trong việc hợp tác với Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc.

TTƯT.ThS Ma Thị Hiền (phải) và TS.BS Nguyễn Đức Long (trái) đại diện ký kết thỏa thuận.

"Sau khi hợp tác giữa Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các chuyên khoa trong việc tổ chức đào tạo, cầm tay chỉ việc và trong các nghiên cứu khoa học. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới, hướng tới lợi ích chung là sức khỏe của nhân dân", TS.BS. Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Đại diện phía Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc, TTƯT. ThS. Ma Thị Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ hành trình kiến tạo một cơ sở y tế gắn chặt chuyên môn giữa tuyến Trung ương và địa phương, hướng tới sứ mệnh cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng cao cho cộng đồng.

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ.

Bà Ma Thị Hiền nhấn mạnh: "Sự hợp tác này sẽ mang lại những giá trị thiết thực, tạo ra cơ hội phát triển mới cho đội ngũ y bác sĩ hai bệnh viện và quan trọng hơn hết là mang lại lợi ích to lớn cho người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân".

Trên tinh thần hợp tác toàn diện, hai bên sẽ cùng đồng hành trong nhiều lĩnh vực:

- Hợp tác chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

- Hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong y tế.

- Cùng nhau xây dựng mô hình quản trị bệnh viện hiện đại, hướng đến người bệnh và cộng đồng.

Sự kiện hợp tác không chỉ mở ra hướng phát triển bền vững và toàn diện cho cả hai bệnh viện, mà còn góp phần thúc đẩy hệ thống y tế Việt Nam phát triển đồng đều, lấy người bệnh làm trung tâm, gắn kết tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, vì sức khỏe cộng đồng.