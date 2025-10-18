Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện

Thứ bảy, 19:01 18/10/2025 | Y tế
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - TS.BS. Nguyễn Đức Long – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, bệnh viện luôn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và tăng cường hợp tác chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài hệ thống y tế công lập.

Ngày 16/10/2025 đã diễn ra Lễ ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện giữa Bệnh viện (BV) Đa khoa Xanh Pôn và BV Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS. Nguyễn Đức Long – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết bệnh viện luôn đặc biệt chú trọng công tác đào tạo, chỉ đạo tuyến và tăng cường hợp tác chuyên môn với các đơn vị trong và ngoài hệ thống y tế công lập. Ông cũng thể hiện thiện chí của mình và đội ngũ trong việc hợp tác với Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện - Ảnh 1.

TTƯT.ThS Ma Thị Hiền (phải) và TS.BS Nguyễn Đức Long (trái) đại diện ký kết thỏa thuận.

"Sau khi hợp tác giữa Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI và Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ các chuyên khoa trong việc tổ chức đào tạo, cầm tay chỉ việc và trong các nghiên cứu khoa học. Từ đó góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tuyến dưới, hướng tới lợi ích chung là sức khỏe của nhân dân", TS.BS. Nguyễn Đức Long nhấn mạnh.

Đại diện phía Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI - CTCP Bệnh viện Quốc tế Vĩnh Phúc, TTƯT. ThS. Ma Thị Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị chia sẻ hành trình kiến tạo một cơ sở y tế gắn chặt chuyên môn giữa tuyến Trung ương và địa phương, hướng tới sứ mệnh cung cấp các giải pháp chăm sóc sức khỏe toàn diện, chất lượng cao cho cộng đồng.

Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Vĩnh Phúc VPI ký kết hợp tác chuyên môn toàn diện - Ảnh 2.

Đại diện hai bên chụp ảnh lưu niệm sau buổi lễ.

Bà Ma Thị Hiền nhấn mạnh: "Sự hợp tác này sẽ mang lại những giá trị thiết thực, tạo ra cơ hội phát triển mới cho đội ngũ y bác sĩ hai bệnh viện và quan trọng hơn hết là mang lại lợi ích to lớn cho người bệnh, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân".

Trên tinh thần hợp tác toàn diện, hai bên sẽ cùng đồng hành trong nhiều lĩnh vực:

- Hợp tác chuyên môn, đào tạo, chuyển giao kỹ thuật.

- Hỗ trợ trong nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ mới trong y tế.

- Cùng nhau xây dựng mô hình quản trị bệnh viện hiện đại, hướng đến người bệnh và cộng đồng.

Sự kiện hợp tác không chỉ mở ra hướng phát triển bền vững và toàn diện cho cả hai bệnh viện, mà còn góp phần thúc đẩy hệ thống y tế Việt Nam phát triển đồng đều, lấy người bệnh làm trung tâm, gắn kết tuyến Trung ương và tuyến tỉnh, vì sức khỏe cộng đồng.

Châu Anh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Việt Nam tiên phong tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên tại Châu Á về nhu động thần kinh ruột

Việt Nam tiên phong tổ chức hội nghị quốc tế đầu tiên tại Châu Á về nhu động thần kinh ruột

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH – Lần đầu tiên tại châu Á, Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị khoa học quốc tế về nhu động thần kinh ruột, quy tụ hàng trăm chuyên gia hàng đầu khu vực nhằm cập nhật các tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị và đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực còn được xem là “hố đen” của chuyên ngành tiêu hóa.

Lâm Đồng ghi nhận 17 người ngộ độc cá nóc, 1 người tử vong từ đầu năm 2025

Lâm Đồng ghi nhận 17 người ngộ độc cá nóc, 1 người tử vong từ đầu năm 2025

Sống khỏe - 23 giờ trước

Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Lâm Đồng đã ghi nhận 2 vụ ngộ độc cá nóc khiến 17 người phải nhập viện, trong đó 1 người tử vong.

Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuật

Cứu người đàn ông bị nhiễm trùng nặng do nhiễm vi khuẩn đa kháng sau phẫu thuật

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân được đưa đến viện trong tình trạng nhiễm trùng nặng, khó thở, sốt cao liên tục. Vết mổ vùng cột sống thắt lưng có dịch mủ đặc và tổ chức hoại tử.

Nhiều dịch bệnh có nguy cơ tăng mạnh, Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để ngay từ ca đầu tiên

Nhiều dịch bệnh có nguy cơ tăng mạnh, Bộ Y tế yêu cầu xử lý triệt để ngay từ ca đầu tiên

Y tế - 2 ngày trước

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, nhiều bệnh có nguy cơ tăng mạnh trong thời gian tới như cúm mùa, COVID-19, viêm phổi, ho gà, virus hợp bào hô hấp, tiêu chảy do virus rota, E.Coli...

Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tục

Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tục

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng dương vật cương đau dữ dội trong suốt thời gian dài dù không có kích thích tình dục.

Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinh

Cụ ông loét đầu, chảy mủ do sai lầm nhiều người hay gặp khi chữa zona thần kinh

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Sau 2 lần đắp lá lên vùng bị zona, bệnh nhân lên cơn co giật, hoảng loạn, co cứng cơ vùng đầu - cổ với nhiều vết loét rộng, chảy mủ.

Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 7 người trong 2 gia đình bị tai nạn nghiêm trọng

Kích hoạt báo động đỏ cấp cứu 7 người trong 2 gia đình bị tai nạn nghiêm trọng

Y tế - 6 ngày trước

Bảy người trong hai gia đình ở Quảng Ngãi thuê xe ra Đà Nẵng khám bệnh thì gặp tai nạn giao thông nghiêm trọng. Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã kích hoạt báo động đỏ để cứu chữa các nạn nhân.

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm giúp người dân được chẩn đoán sớm, không bỏ lỡ ‘thời gian vàng’ điều trị

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm giúp người dân được chẩn đoán sớm, không bỏ lỡ ‘thời gian vàng’ điều trị

Y tế - 1 tuần trước

GDDXH - Độ chính xác của kết quả xét nghiệm giúp rút ngắn thời gian chẩn đoán, tránh bỏ lỡ “thời gian vàng” trong điều trị bệnh. Khi chất lượng xét nghiệm được đảm bảo, người bệnh có phác đồ phù hợp hơn, giảm thiểu rủi ro và chi phí điều trị.

Người phụ nữ suýt tàn phế vì đánh pickleball quá chăm

Người phụ nữ suýt tàn phế vì đánh pickleball quá chăm

Y tế - 1 tuần trước

Người phụ nữ 44 tuổi vào bệnh viện trong tình trạng đi lại khó khăn, đau nhức khớp gối dữ dội do tập thể dục nhiều thậm chí chơi pickleball 5 tiếng mỗi ngày.

2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm may mắn được hồi sinh

2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm may mắn được hồi sinh

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - 2 bệnh nhân mắc bệnh lý van tim nhiều năm đã phẫu thuật thay van tim nhân tạo thành công, giúp hồi sinh những trái tim lỗi nhịp.

Xem nhiều

Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tục

Hi hữu: Người đàn ông 41 tuổi đi cấp cứu vì 'cậu nhỏ' cương đau dữ dội suốt 10 ngày liên tục

Y tế

GĐXH - Người bệnh được đưa vào viện trong tình trạng dương vật cương đau dữ dội trong suốt thời gian dài dù không có kích thích tình dục.

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

3 cử nhân Vật lý trị liệu được trao bằng khen vì có hoạt động tích cực trong công tác điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19

Y tế
Người phụ nữ suýt tàn phế vì đánh pickleball quá chăm

Người phụ nữ suýt tàn phế vì đánh pickleball quá chăm

Y tế
Đảm bảo chất lượng xét nghiệm giúp người dân được chẩn đoán sớm, không bỏ lỡ ‘thời gian vàng’ điều trị

Đảm bảo chất lượng xét nghiệm giúp người dân được chẩn đoán sớm, không bỏ lỡ ‘thời gian vàng’ điều trị

Y tế
Chuyện về sản phụ chuyển dạ giữa bão Bualoi được xe công an đưa đi cấp cứu 'vượt cạn' an toàn

Chuyện về sản phụ chuyển dạ giữa bão Bualoi được xe công an đưa đi cấp cứu 'vượt cạn' an toàn

Y tế

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top