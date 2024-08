Cuộc vây bắt nghẹt thở (P cuối): Vòng vây cuối cùng

Cuộc vây bắt nghẹt thở (P1): Chuyên án tầm nã GĐXH - Khoảng cuối tháng 10/2021, Công an Hà Nội phát hiện và triệt phá một đường dây mua bán ma túy lớn tại quận Cầu Giấy. Lực lượng điều tra đã bắt giữ hai đối tượng, tuy nhiên kẻ cầm đầu, đã nhanh chân bỏ trốn. Suốt gần 2 năm, các trinh sát của Công an Hà Nội bám theo từng dấu vết của "kẻ trốn chạy" rồi kết thúc hành trình bằng một cuộc vây bắt đầy cam go.

Sau khi bắt giữ Trần Ngọc Dũng (trú tại Nam Định) và Vi Văn Hải (trú tại Cao Bằng), về cơ bản Công an Hà Nội đã đánh sập một đường dây mua bán ma túy phức tạp. Tuy nhiên, kẻ nắm vai trò đặc biệt quan trọng của đường dây này là Nguyễn Duy Lâm (trú tại Nam Định) thì đã nhanh chân tẩu thoát.



Quá trình lần theo dấu vết của Lâm, các trinh sát Công an Hà Nội phát hiện dù đang "gánh" trên mình một lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm nhưng đối tượng này vẫn "ung dung" thiết lập đường dây ma túy mới từ Sơn La về Nam Định. Đường dây này nhanh chóng được Công an Hà Nội và Công an Nam Định triệt phá. Thế nhưng, giống như lần trước, Lâm cũng "biến mất" không dấu vết, mặc cho các "tay chân" khác đều bị "sộ khám".

Lâm biết cách che giấu hành tung, biết cách xóa sạch các dấu vết ở mỗi địa phương mà hắn lẩn trốn. Có lần, công an nhận được tin báo Lâm xuất hiện tại TP Cần Thơ nhưng khi tới nơi, Lâm đã "mất tích".

Cứ mỗi lần như thế, việc tìm kiếm, truy xét đối tượng nguy hiểm này lại trở nên vất vả, khó khăn hơn gấp bội.

Khoảng một tháng sau khi "bắt hụt" Lâm tại Cần Thơ, công an biết được đối tượng đang trở về quê vợ ở Thanh Hóa. Có lẽ, "nước đi" này của Lâm nhằm vào hai mục đích. Thứ nhất, gã chọn địa điểm này vì nghĩ công an đánh giá khả năng Lâm "mò về" là không cao. Thứ hai, gã thăm gia đình lần cuối trước khi bỏ trốn đến một nơi mà các cơ quan chức năng rất khó để "lần" ra hắn.

Lâm và tang vật khi bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Tất nhiên, đây là suy nghĩ rất "tinh vi" nhưng nó lại nằm trong tầm "tính toán" vô cùng chu đáo của cơ quan công an. Hai đồng chí công an xã được cử đến nhà vợ Lâm nhằm "xác thực". Lúc này, em vợ Lâm kiên quyết không mở cửa theo yêu cầu.

Thấy "động" và khả năng bị lộ cao, Lâm quyết định "liều" phá vây. Lâm cùng em vợ "tông cửa" xông ra, với khẩu súng "lăm lăm" trên tay, gã trùm ma túy bắn hai phát lên trời rồi nhanh chân chạy vào rừng. Lâm thoát một cách "ngoạn mục".

Sự manh động tới mức nguy hiểm của Lâm càng thôi thúc cơ quan công an nhanh chóng truy lùng hắn. Chỉ ít lâu sau đó, các nguồn tin trinh sát báo về, đã phát hiện Lâm lẩn trốn tại một khách sạn trên địa bàn huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa). Lúc này, lực lượng của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an, Công an Hà Nội và đặc biệt là Công an tỉnh Thanh Hóa đã ngay lập tức lên phương án vây ráp.

Khách sạn Lâm trú ngụ có nhiều tầng và hàng chục phòng. Sau khi xác định được Lâm ở phòng nào, Công an tỉnh Thanh Hóa đã triển khai lực lượng được trang bị đầy đủ có mặt tại hiện trường.

Phía bên trong, Lâm biết mình đã bị vây, không có đường thoát, thế nhưng với bản tính hung hăng nên đối tượng nhất quyết không đầu hàng. Gã cố thủ trong phòng với khẩu súng quân dụng đã lên nòng, sẵn sàng chống trả để thoát thân. Có lẽ, Lâm biết với tội trạng của mình nếu bị bắt thì án "dựa cột" là điều khó tránh khỏi.

Suốt nhiều giờ đồng hồ, lực lượng Công an Thanh Hóa đã áp dụng các biện pháp đồng bộ, vừa tạo ra vòng vây khép kín nhằm tránh việc Lâm chạy thoát, vừa đảm bảo an toàn cho những người dân sống xung quanh khu vực.

Nhiều giờ trôi qua, không khí "căng như dây đàn", các cuộc vận động đầu thú trực tiếp từ công an diễn ra đầy kiên trì. Nắm bắt được tâm lý đối tượng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chấp nhận một phần yêu cầu của Lâm là được gặp con. Các anh ra "giá" là đối tượng phải vứt bỏ khẩu súng xuống đất nhằm đảm bảo an toàn cho cuộc gặp gỡ. Lâm lập tức đồng ý, từ tầng 2 khách sạn, đối tượng tháo và vứt khẩu súng xuống nền gạch dưới sân. Khi nghe thấy giọng mẹ, giọng con gọi từ bên ngoài, Lâm đã hé cửa. Nhanh như cắt, các chiến sỹ Công an tỉnh Thanh Hóa ập vào, quật ngã đối tượng.

Lâm lúc này ngoan ngoãn tra tay vào còng. Sau khi bắt giữ thành công Lâm, đảm bảo an toàn tuyệt đối, công an đã cho tên tội phạm này được gặp người thân ít phút như đúng lời hứa trước đó.

Lâm nhanh chóng được bàn giao và di lý về Hà Nội. Tại cơ quan điều tra, Lâm đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng của mình. Từ đây, vai trò chủ chốt của Lâm trong hai ổ nhóm ma túy đã được làm rõ. Theo đó, Lâm có trách nhiệm móc nối với các đối tượng cung cấp ma túy rồi nhóm đồng phạm của Lâm bỏ tiền ra "nhập hàng" và chia nhỏ bán kiếm lời. Dù không phải mất "chi phí" nào nhưng với "tầm quan trọng" của mình, Lâm luôn được chia từ 30- 50% lợi nhuận.

Tại phiên tòa xét xử mới đây, HĐXX TAND Thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Lâm mức án tử hình về tội danh "Mua bán trái phép chất ma túy"; 4 năm tù về tội "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng", tổng hợp hình phạt Lâm phải chấp hành là tử hình.