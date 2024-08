Đã khởi tố hơn 1.000 bị can trong vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy về Việt Nam

Công an TPHCM hôm nay cho biết, liên quan đến vụ 4 tiếp viên hàng không xách ma túy từ Pháp về sân bay Tân Sơn Nhất ngày 16/3/2023, đến nay đã khởi tố 1.038 bị can về các tội Sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; Không tố giác tội phạm; Tàng trữ tiền giả; Đánh bạc và Cướp giật tài sản.

Theo Công an TPHCM, ngoài chuyến hàng bị bắt giữ trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy qua sân bay quốc tế Nội Bài rồi chuyển phát nhanh về TPHCM để cất giấu, tiêu thụ ở nhiều tỉnh, thành phố.

Đến nay, Công an TPHCM đã làm rõ toàn bộ đường dây tội phạm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đồng thời trả tự do cho 4 nữ tiếp viên hàng không bị tội phạm lợi dụng, thể hiện tinh thần “không bỏ lọt tội phạm”, “không làm oan người vô tội”.

Số ma túy cảnh sát thu giữ trong quá trình phá án. Ảnh: Công an cung cấp

Súng của tội phạm buôn ma túy bị cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Mở rộng điều tra, Công an TPHCM đã triệt phá 343 nhánh, phân nhánh đường dây tội phạm hoạt động tại 36 tỉnh, thành phố, khui từng “vỏ bọc” của các “ông trùm” ma túy, khởi tố 1.038 bị can, thu giữ hơn 323kg ma túy các loại, 12 khẩu súng, 67 viên đạn, 3 quả lựu đạn và nhiều vật chứng có liên quan.

Công an đã chứng minh số tiền đối tượng đã giao dịch mua bán ma túy lên tới hơn 28.000 tỷ đồng.

Ngày 26/4 vừa qua, Thủ tướng đã có thư khen Công an TPHCM.

Thượng tướng Lương Tam Quang trao thư khen của Thủ tướng cho Công an TPHCM. Ảnh: Công an cung cấp

Số vụ và số đối tượng phạm tội về ma túy được phát hiện, bắt giữ ở TPHCM hàng năm đều tăng. Trong 7 tháng đầu năm nay, Công an TPHCM đã phát hiện, khám phá 1.924 vụ, 4.850 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật về ma túy; thu giữ hơn 324 bánh heroin; gần 500kg ma túy tổng hợp các loại, 4 quả nổ, 30 khẩu súng, 168 viên đạn và nhiều vật chứng khác…

Dưới sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Giám đốc Công an TPHCM và Phó giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, lực lượng cảnh sát phòng, chống tội phạm ma túy của công an cấp quận, huyện đã triệt phá nhiều chuyên án ma túy lớn.

Trong đó, Công an quận Gò Vấp và Công an quận Tân Phú đã phát hiện, triệt phá các tụ điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Chuyên án đã triệt phá 17 nhánh và 9 phân nhánh của đường dây tội phạm về ma túy; khởi tố 61 bị can, xử lý hành chính 14 đối tượng, thu giữ 42,6kg ma túy các loại.

Theo Công an TPHCM, đây là một trong những thành tích xuất sắc chào mừng kỷ niệm 55 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 79 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân Việt Nam; 19 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và Công an TPHCM đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.