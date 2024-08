Cuộc vây bắt nghẹt thở (P1): Chuyên án tầm nã

Cuối tháng 10/2021, các trinh sát Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an Hà Nội phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nên tiến hành triệt phá. Tại một tòa chung cư ở phường Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội), công an bắt giữ Trần Ngọc Dũng (SN 1988, trú tại Nam Định) khi đối tượng đang có hành vi giao dịch ma túy. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhà đối tượng, công an xác định thêm đồng phạm của Dũng là Vi Văn Hải (trú tại Cao Bằng). Kết quả kiểm tra, công an thu giữ nhiều ma túy, các bộ dụng cụ để sử dụng chất cấm này.



Nói về Trần Ngọc Dũng, đây là đối tượng lưu manh chuyên nghiệp. Dũng từng nhiều lần "vào tù, ra tội" với các tội danh khác nhau. Thời điểm bị Công an Hà Nội bắt giữ, Dũng đang trốn lệnh truy nã của Công an tỉnh Nam Định do liên quan đến ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Dũng, Hải khai nhận đã mua bán trái phép chất ma túy, số ma túy công an thu giữ được là do các đối tượng mua về để bán kiếm lời, sử dụng. Mặc dù rất "có tiếng" trong giới xã hội, nhưng Dũng và Hải chưa phải là kẻ "cầm đầu" đường dây ma túy này.

Lời khai của Dũng, Hải cho thấy đứng đàng sau là cái tên Nguyễn Duy Lâm (trú tại Nam Định). Lâm cũng là kẻ "có số, có má". Tên này từng đi tù nhiều lần, liên tiếp phạm pháp như chưa hề "biết sợ". Trong đường dây ma túy với Hải và Dũng, Lâm đóng vai trò móc nối nguồn cung cấp để hai đối tượng kia mua "hàng" đem về bán. Có thể hiểu, Lâm nắm trong tay "đầu vào".

Với những tài liệu thu thập được, lệnh khám nhà khẩn cấp đối với Lâm tại Nam Định được Công an Hà Nội nhanh chóng triển khai. Tuy nhiên, vốn là một con "cáo già", khi "đánh hơi" thấy hiểm nguy, Lâm đã nhanh chân bỏ trốn.

Lâm và khẩu súng sau khi bị bắt giữ (ảnh tư liệu)

Xác định đối tượng không có mặt tại nơi cư trú, Công an Hà Nội đã ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm với Lâm và tách hành vi phạm tội của đối tượng ra, khi bắt được sẽ xử lý sau.

Trong suốt một thời gian dài, các trinh sát của Công an Hà Nội đã đi nhiều nơi, xác minh cá trăm nguồn tin về Lâm, thế nhưng kết quả đều "dậm chân tại chỗ". Lâm liên tục di chuyển, không bao giờ dừng lại ở nơi nào lâu. Mọi hành tung đều được tên tội phạm "gian xảo" ấy che giấu rất kỹ.

Thời gian này, Công an Hà Nội phát hiện, tuy đang trốn truy nã nhưng Lâm vẫn móc nối, điều hành một đường dây ma túy khác từ Sơn La về Nam định tiêu thụ. Vụ việc này sau đó được công an hai tỉnh phối hợp, bắt giữ các đối tượng liên quan. Tuy nhiên, bóng dáng kẻ "cầm đầu" Nguyễn Duy Lâm vẫn "bặt vô âm tín".

Lâm giống một "bóng ma", thoắt ẩn, thoắt hiện. Cứ mỗi khi có thông tin về đối tượng, các trinh sát lập tức lên đường, nhưng đến nơi thì lâm đã "mất hút". Khoảng đầu năm 2022, công an nhận được nguồn tin rằng Lâm xuất hiện tại TP Cần Thơ. Nhanh chóng phối hợp với công an địa phương, nhưng khi tìm tới nơi Lâm tá túc thì đối tượng đã "cao chạy xa bay". Cứ mỗi lần như thế, Lâm lại xóa dấu vết kỹ hơn, đề phòng cẩn mật hơn khiến công tác tầm nã của lực lượng công an trở nên vất vả, khó khăn gấp bội.

Sau lần bị bắt hụt tại TP Cần Thơ, Lâm trốn một mạch về nơi "ít ai ngờ tới", đó là quê vợ của gã tại Thanh Hóa. Thông thường, với một kẻ "cáo già" như Lâm, hắn sẽ biết công an luôn "quan sát" nhưng địa điểm như nhà riêng, nơi có quan hệ họ hàng thân thiết. Thế nhưng, gã nghĩ "nơi nguy hiểm lại là nơi an toàn" nên quyết định về quê vợ. Các trinh sát nắm được thông tin này, các anh biết rằng, đây có thể là lần cuối cùng Lâm về thăm nhà trước khi gã trốn đi một nơi nào đó thật xa, có thể là Campuchia chẳng hạn.

Công tác xác minh được tiến hành, tuy nhiên việc đối đầu với một tên tội phạm ma túy, luôn thủ súng bên người quả là điều không hề dễ dàng.

(Còn nữa)