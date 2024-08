Tuyên án kẻ sát hại con rể cũ

3 giờ trước

Ngày 28/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết vừa khởi tố, bắt tạm giam bị can Nguyễn Thị Ngọc Dung (SN 1971; ngụ TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.