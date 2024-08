Hành trình đánh sập đường dây ma túy xuyên quốc gia

Khoảng đầu năm 2022, Công an quận Tân Phú (TP Hồ Chí Minh) phát hiện nhiều điểm đáng ngờ trong căn nhà cuối ngõ của đối tượng Lê Minh Hảo (Tân Phú, TP Hồ Chí Minh). Theo người dân cho hay, căn nhà này thường xuyên phát ra mùi hóa chất rất khó chịu.



Khi tìm hiểu đối tượng này, công an được biết Hảo từng có tiền án về tội danh ma túy. Căn nhà này được Hảo thuê để sinh sống cùng 1 người phụ nữ, có lắp đặt camera an ninh dày đặc. Tiến hành trinh sát, công an còn nhận ra Hảo thường xuyên giao dịch với 1 đối tượng có tên Vũ Quốc Duy (trú tại TP Hồ Chí Minh). Hằng ngày, Duy đi xe máy gặp Hảo để nhận những thùng mì tôm rất đáng ngờ.

Các trinh sát cũng xác định được, nhà Hảo thường mua một lượng hóa chất lớn gồm bột viagra, bột tăng lực, bột cafein và bột dinh dưỡng. Điều này đã củng cố nghi ngờ về việc đối tượng Hảo có liên quan đến hành vi mua bán ma túy.

Cũng trong thời điểm này, Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện tại một số địa điểm kinh doanh nhạy cảm, giới trẻ thường xuyên sử dụng loại ma túy có tên là nước vui. Số ma túy trên được mua từ nhóm đối tượng tại Quận 7 (TP Hồ Chí Minh). Cầm đầu ổ nhóm này là Trần Trọng Khôi.

Khôi dù có nhà ở Tân Phú, tuy nhiên lại thuê thêm căn nhà tại Quận 7 để làm kho chứa ma túy cũng như giao dịch chất cấm này. Khôi không bao giờ bán "hàng" cho người lạ. Mỗi lần giao ma túy, Khôi sẽ cho 1 người đi trước, 1 người đi sau để cảnh giới. Địa điểm thường là nơi vắng vẻ, dễ quan sát. Để hoạt động được "suôn sẻ", căn nhà tại Quận 7 được Khôi thuê có tới 4 ngõ ra vào. Chính vì thế rất khó biết đối tượng đi ra, đi vào bằng ngõ nào.

Tang vật vụ án (ảnh tư liệu).

Trong khi Công an TP Hồ Chí Minh vẫn đang tiến hành điều tra thì Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cũng xác định được một đường dây ma túy cực lớn từ Campuchia về Việt Nam. Trong đường dây này, 2 đối tượng là Lê Minh Hảo và Trần Trọng Khôi là mắt xích vô cùng quan trọng.

Công an cũng phát hiện, Khôi, Hảo có quan hệ mật thiết với một phụ nữ đang sinh sống tại Campuchia. Người này mang biệt danh là "chị Hai". Theo sự chỉ đạo của "chị Hai", ma túy từ nước bạn được vận chuyển về khu vực biên giới rồi giao cho 2 đối tượng là Trần Văn Hải và Nguyễn Thành Vinh vận chuyển về TP Hồ Chí Minh.

Khi số ma túy này về tới nơi sẽ được Hải đưa vào kho tại một căn nhà ở phố Tôn Thất Thuyết (Quận 4) để cất giấu trước khi chia ra cho các đầu mối như Hảo, Khôi để tiêu thụ.

Các trinh sát phát hiện, Hải là đối tượng cộm cán, từng nhiều lần đi tù về tội danh ma túy và cũng là tay chân thân tín của "bà trùm" có tên là "chị Hai".

Tới lúc này, Cục Cảnh sát ma túy và Công an TP Hồ Chí Minh đã gần như dựng lên được các mắt xích của đường dây ma túy cực lớn này. Khoảng đầu tháng 6/2022, thông tin cho thấy "chị Hai" đã chỉ đạo Hải, Vinh về khu vực biên giới để vận chuyển một lượng ma túy lớn. Kế hoạch vây bắt được triển khai.

Ngày 4/6, tại địa phận xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè), C04 phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển bắt quả tang Nguyễn Thành Vinh đang vận chuyển ma túy, thu giữ 100kg ma túy được đựng trong 6 bao tải. Một tổ trinh sát khác bắt giữ Trần Văn Hải, thu giữ 1kg ma túy tổng hợp. Công an khám xét tại kho chứa ma túy do Hải thuê tại số 7 Tôn Thất Thuyết, thu giữ thêm 3kg và 2.000 viên ma túy tổng hợp.

Tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, Ban chuyên án bắt quả tang Lê Minh Hảo và Vũ Quốc Duy khi đang giao nhận ma túy, thu giữ 100 gói ma túy đông trùng. Khai thác nhanh các đối tượng, ban chuyên án bắt giữ khẩn cấp Trần Ngọc Diệp (là người sinh sống như vợ chồng với Hảo). Khám xét nơi ở của Hảo - Diệp, công an thu giữ 10kg ma túy đông trùng.

Ngày sau đó, Ban chuyên án bắt giữ thêm Trần Trọng Khôi và Lý Phạm Thanh Giàu (17 tuổi, ở TP Hồ Chí Minh). Giàu là đàn em được giao nhiệm vụ cất giữ ma túy cho Khôi. Khám xét nơi ở của 2 người này, lực lượng chức năng thu giữ 1kg ma túy đông trùng, 269 gói ma túy có nhãn hiệu Mercedes, 300g ketamin, 1 khẩu súng bắn đạn cao su.

Khi kết thúc chuyên án, lực lượng công an đã thu giữ tổng cộng hơn 100 kg ma túy các loại.