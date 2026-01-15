Cuối năm tài vận xoay chiều: Ai thuộc 4 mệnh này dễ đón lộc lớn
GĐXH - Càng về những ngày cuối năm, vận trình của một số bản mệnh bất ngờ khởi sắc mạnh mẽ.
Những ngày cuối năm không chỉ là thời điểm khép lại một hành trình nhiều biến động mà còn mở ra vận hội mới cho một số bản mệnh. Sau quãng thời gian vất vả, thử thách nối tiếp thử thách, 4 mệnh dưới đây được dự báo sẽ cảm nhận rõ sự khởi sắc về tài lộc, công việc lẫn tinh thần khi năm cũ dần khép lại.
Mệnh Đại Lâm Mộc tuổi Kỷ Tỵ (1989): Hết khổ gặp thời, cuối năm tài lộc nở rộ
Người mệnh Đại Lâm Mộc tuổi Kỷ Tỵ thuộc vận số Phúc Khí Chi Xà – con rắn mang phúc.
Năm qua được xem là giai đoạn thử thách lớn của họ, khi liên tục phải đối diện với những lựa chọn quan trọng, nhiều lúc tưởng chừng rơi vào thế bế tắc.
Không ít người đã nỗ lực bền bỉ nhưng kết quả nhận lại chưa tương xứng, khiến tinh thần đôi lúc chùng xuống.
Tuy nhiên, bản tính trách nhiệm, tận tâm và làm việc có trước có sau giúp người tuổi Kỷ Tỵ ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên.
Càng về cuối năm, vận trình của họ dần chuyển hướng tích cực. Công việc xuất hiện nhiều ý tưởng mới, cơ hội kiếm tiền mở ra liên tiếp, tài lộc có dấu hiệu tăng trưởng rõ rệt.
Chỉ cần tiếp tục giữ vững sự chăm chỉ và niềm tin vào con đường đã chọn, người mệnh này hoàn toàn có thể đặt nền móng cho một tương lai tươi sáng hơn.
Mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Quý Dậu (1993): Quý nhân nâng đỡ
Người mệnh Kiếm Phong Kim tuổi Quý Dậu mang vận số Lâu Túc Kê – gà nhà gác, vốn là mệnh tàng y lộc, càng về hậu vận càng dễ hưởng phúc.
Họ nổi bật bởi sự thẳng thắn, công bằng, tư duy sắc bén và chỉ số IQ vượt trội, dễ tạo dựng vị thế riêng trong công việc.
Những ngày cuối năm, vận trình tài lộc của tuổi Quý Dậu được đánh giá là vô cùng thuận lợi.
Các rắc rối bất ngờ hay chuyện trái ý khó có cơ hội xuất hiện, thay vào đó là chuỗi ngày làm việc suôn sẻ, được quý nhân nâng đỡ đúng lúc.
Không chỉ sự nghiệp có bước tiến rõ ràng, đời sống tình cảm của họ cũng trở nên hài hòa, thăng hoa hơn, mang lại cảm giác an tâm và đủ đầy.
Mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Đinh Sửu (1997): May mắn nhỏ nhưng là đòn bẩy lớn trước năm mới
Người mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Đinh Sửu vốn khéo léo trong đối nhân xử thế nên cuộc đời thường không thiếu cơ hội kiếm tiền.
Dù vậy, do bị sao hung tinh chiếu mệnh, năm qua nhiều người tuổi này trải qua giai đoạn tài lộc trồi sụt, hao hụt tiền bạc, thậm chí có lúc rơi vào trạng thái bế tắc.
Càng về cuối năm, vận trình của họ dần dịu lại, xuất hiện những "may mắn tí hon" nhưng mang ý nghĩa quan trọng, tạo đà để bước sang giai đoạn tài lộc khởi sắc hơn.
Nếu biết nắm bắt cơ hội, người tuổi Đinh Sửu có thể thăng tiến từng bước vững chắc, cải thiện thu nhập và ổn định đời sống gia đình.
Đặc biệt, nữ mệnh Giản Hạ Thủy tuổi này được xem là người vượng phu ích tử, biết vun vén, sớm xây dựng được tổ ấm êm ấm, hạnh phúc.
Mệnh Hải Trung Kim tuổi Ất Sửu (1985): Vận hạn khép lại, cuối năm sẵn sàng bứt phá
Người mệnh Hải Trung Kim tuổi Ất Sửu thuộc vận số Hải Nội Chi Ngưu – trâu trong biển.
Họ nổi tiếng cần cù, chịu khó, cuộc đời tuy nhiều thăng trầm nhưng nhờ ý chí tự lập và tiềm năng sẵn có mà từng bước tạo dựng thành công riêng.
Phần lớn người tuổi này không thích dựa dẫm gia đình, càng không trông chờ lục thân, mà chọn con đường tự thân vận động bằng sự chăm chỉ và thông minh.
Năm vừa qua, không ít khó khăn ập đến khiến người mệnh Hải Trung Kim phải hao tâm tổn sức để vượt qua.
Tuy nhiên, khi năm dần về cuối, vận hạn cũng theo đó khép lại. Vận đỏ bắt đầu quay trở lại, mở ra thời điểm thích hợp để họ bứt phá, hiện thực hóa những kế hoạch đã ấp ủ từ lâu và tiến gần hơn tới thành công mong muốn.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
