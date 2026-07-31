Cuối tháng rồi, thử nấu mâm cơm 79.000 đồng này xem cả nhà có khen không!

| Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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Ba món có cách chế biến đơn giản, tổng thời gian vào bếp chỉ khoảng 35-40 phút.

Những ngày cuối tháng, nhiều gia đình có xu hướng cân đối lại chi tiêu nhưng vẫn muốn bữa cơm đủ đầy và ngon miệng. Thực tế, chỉ cần lựa chọn nguyên liệu hợp lý, khoảng 79.000 đồng vẫn có thể chuẩn bị một mâm cơm 3 món cho 3-4 người, vừa đủ chất vừa không tạo cảm giác "ăn tạm".

Dưới đây là gợi ý thực đơn với những nguyên liệu dễ mua ở chợ hoặc siêu thị.

Ảnh minh họa

Thực đơn gồm 3 món

  • Thịt ba chỉ rang cháy cạnh
  • Rau muống xào tỏi
  • Canh bí đỏ nấu tôm

Chi phí tham khảo

  • 250g thịt ba chỉ: 42.000 đồng
  • 1 bó rau muống: 10.000 đồng
  • 300g bí đỏ: 8.000 đồng
  • 100g tôm sắt hoặc tôm tươi nhỏ: 15.000 đồng
  • Tỏi, hành, gia vị: khoảng 4.000 đồng

Tổng chi phí: khoảng 79.000 đồng (Mức giá có thể thay đổi tùy khu vực và thời điểm).

Món mặn: Thịt ba chỉ rang cháy cạnh

Thịt ba chỉ cắt miếng vừa ăn, rang trên lửa vừa đến khi phần mỡ tiết ra và miếng thịt xém vàng.

Thêm hành tím, nước mắm, chút đường và tiêu, đảo nhanh đến khi thịt áo lớp nước màu óng đẹp.

Món này vừa thơm vừa đưa cơm, không cần quá nhiều gia vị.

Món rau: Rau muống xào tỏi

Rau muống nhặt sạch, chần nhanh khoảng 30 giây rồi ngâm nước đá trước khi xào.

Phi thơm tỏi, cho rau vào đảo trên lửa lớn khoảng 2 phút, nêm vừa ăn.

Cách làm này giúp rau giữ màu xanh, giòn và ít ra nước.

Món canh: Bí đỏ nấu tôm

Ảnh minh họa

Phi thơm hành, xào sơ tôm rồi cho nước vào đun sôi.

Thêm bí đỏ cắt miếng vừa ăn, nấu khoảng 10 phút đến khi bí mềm.

Nêm nếm lại với nước mắm, tiêu và rắc thêm hành lá.

Vị ngọt tự nhiên từ bí đỏ kết hợp với tôm giúp món canh thanh mát, cân bằng với món thịt rang.

Vì sao thực đơn này được nhiều gia đình lựa chọn?

Ba món có cách chế biến đơn giản, tổng thời gian vào bếp chỉ khoảng 35-40 phút.

Thịt rang mang vị đậm đà, rau xanh bổ sung chất xơ, còn canh bí đỏ giúp bữa ăn nhẹ nhàng và đủ dinh dưỡng hơn. Các nguyên liệu cũng khá phổ biến nên không mất nhiều thời gian đi chợ.

Nếu khéo tận dụng gia vị sẵn có trong bếp và mua nguyên liệu đúng mùa, chi phí cho một mâm cơm gia đình không nhất thiết phải quá cao. Chỉ với khoảng 79.000 đồng , bạn vẫn có thể chuẩn bị một bữa cơm ấm cúng, đủ thịt, rau và canh để cả nhà quây quần sau một ngày làm việc.

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