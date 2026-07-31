Có phải thịt bò càng tái càng bổ? Vắt chanh có diệt ký sinh trùng?
GĐXH - Nhiều người cho rằng thịt bò càng tái càng giữ được nhiều chất dinh dưỡng, mềm ngọt và bổ hơn thịt chín kỹ. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, đây là quan niệm chưa đúng. Thịt bò tái không hề giàu dinh dưỡng hơn, trong khi lại tiềm ẩn nguy cơ nhiễm vi khuẩn và ký sinh trùng nếu chế biến không đảm bảo.
Thịt bò tái có bổ hơn thịt chín?
Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang, Trưởng khoa Tiết chế Dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) trả lời trên VnExpress thì thịt bò là nguồn thực phẩm giàu protein chất lượng cao, sắt heme, vitamin B12, kẽm và selen. Trung bình, 100 g thịt bò nạc sống cung cấp khoảng 20-22 g protein. Sau khi nấu chín, hàm lượng protein tính trên 100 g có thể tăng lên khoảng 26-30 g do nước trong thịt bay hơi, khiến protein trở nên cô đặc hơn chứ không phải thịt tạo thêm protein.
Nhiều người lo ngại việc nấu chín sẽ làm mất hết chất dinh dưỡng nhưng điều này không chính xác. Protein chỉ bị biến tính dưới tác động của nhiệt, giúp cơ thể tiêu hóa và hấp thu dễ hơn. Các khoáng chất như sắt và kẽm gần như không bị ảnh hưởng trong quá trình nấu nướng thông thường. Một số vitamin nhóm B, đặc biệt là vitamin B12, có thể hao hụt khoảng 10-30% tùy phương pháp chế biến.
Theo chuyên gia, cảm giác thịt bò tái mềm, mọng nước và ngọt hơn chủ yếu do lượng nước còn giữ lại trong thớ thịt, chứ không đồng nghĩa với việc thịt tái giàu dinh dưỡng hơn.
Ăn thịt bò tái tiềm ẩn nhiều nguy cơ
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), mỗi năm có khoảng 600 triệu người mắc bệnh do thực phẩm không an toàn và khoảng 420.000 người tử vong. Thịt và các sản phẩm từ thịt chưa được chế biến đúng cách là một trong những nguồn lây truyền bệnh quan trọng.
Đối với thịt bò tái hoặc chưa chín kỹ, người ăn có nguy cơ tiếp xúc với nhiều tác nhân gây bệnh. Điều đáng lưu ý là những tác nhân gây bệnh hoàn toàn không thể nhận biết bằng mắt thường. Một miếng thịt có màu đỏ đẹp, mùi thơm bình thường vẫn có thể chứa vi khuẩn hoặc ký sinh trùng nếu quá trình chăn nuôi, giết mổ, bảo quản hoặc chế biến không bảo đảm vệ sinh.
Nhúng nhanh hay vắt chanh không thể diệt ký sinh trùng
Nhiều người có thói quen nhúng thịt bò qua nước phở đang sôi, chần nhanh trong nồi lẩu hoặc vắt chanh lên thịt để ăn tái. Tuy nhiên, những cách này chỉ làm chín lớp bề mặt.
Trong khi đó, nhiệt độ ở phần lõi miếng thịt thường chưa đạt mức đủ cao để tiêu diệt hoàn toàn vi khuẩn và ký sinh trùng.
Đối với ấu trùng sán dây bò, chúng chỉ bị tiêu diệt hoàn toàn khi thịt được nấu chín hoặc được cấp đông sâu đúng quy chuẩn ở nhiệt độ từ -18°C đến -20°C liên tục trong ít nhất 5 ngày.
Thịt bò cần nấu ở nhiệt độ bao nhiêu là an toàn?
Theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) thì thịt bò nguyên miếng nên đạt nhiệt độ tâm thịt tối thiểu 63°C và để nghỉ ít nhất 3 phút trước khi ăn. Thịt bò xay hoặc băm phải được nấu chín đến tối thiểu 71°C.
Lý do là trong quá trình xay, vi khuẩn trên bề mặt có thể đã được trộn đều vào toàn bộ khối thịt, làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nếu chưa được nấu chín hoàn toàn.
Cách ăn thịt bò an toàn
Để tận dụng giá trị dinh dưỡng của thịt bò, đồng thời hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, chuyên gia khuyến cáo:
Nấu chín thịt bò đúng nhiệt độ an toàn.
Không ăn gỏi bò, bò tái, bò nhúng chưa chín hẳn.
Mua thịt tại cơ sở có kiểm dịch thú y.
Rửa tay bằng xà phòng trước và sau khi chế biến.
Dùng dao, thớt riêng cho thực phẩm sống và thực phẩm chín để tránh nhiễm chéo.
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