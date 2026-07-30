Bí quyết chuẩn bị 4 món cúng rằm tháng 7 trọn vẹn và chu đáo

Gà luộc

Nguyên liệu: Gà 1 con, gừng 1 củ (đập dập), hành lá 5 nhánh (lấy phần đầu hành).

Cách chế biến gà luộc: Nước luộc gà bạn cho vào một ít muối, một củ gừng đập vừa nát (nên để cả vỏ rửa sạch) và hành lá khoảng 5 cọng cắt lấy phần đầu củ trắng.

Cho gà vào nồi sao cho nước vừa đủ ngập hết phần thịt. Bắc lên bắt đầu đun với lửa vừa. Đun cho đến khi vừa sôi thì chỉnh nhỏ lửa lại, để sôi riu riu.

Sau một lúc bạn lấy chiếc đũa xăm thử ở phần thịt dày nhất nếu không thấy ứa nước đỏ ra nghĩa là gà đã chín. Lúc này bạn hãy vớt gà ra.

Gà luộc chín vàng dậy mùi thơm mà da không bị nứt. Thịt gà mềm không bị dai hay bở.

Sau khi gà nguội thì hãy vớt ra để ráo. Phần mỡ gà lúc này bạn rán lên. Giã nát một củ nghệ vắt lấy nước, hoà với mỡ gà đã rán và quét đều lên da gà, lúc này món gà luộc sẽ có lớp da vàng óng và căng mượt, rất hấp dẫn. Gà luộc chín vàng dậy mùi thơm mà da không bị nứt. Thịt gà mềm không bị dai hay bở .

Xôi gấc

Nguyên liệu: Quả gấc 200 gr, nếp Bắc 2 bát, đường 1 muỗng canh, nước cốt dừa 150 ml, muối 1/2 muỗng cà phê, rượu trắng 5 ml. Dụng cụ thực hiện gồm dao, thớ, chén bát, nồi cơm điện...

Cách chế biến: Ngâm nếp qua đêm hoặc ít nhất là 4 tiếng với một ít muối. Bổ đôi quả gấc để lấy thịt gấc. Bóp cho phần thịt gấc bong ra khỏi hạt gấc rồi đem trộn với 1 thìa rượu trắng.

Lấy phần thịt gấc mới trộn với rượu để đem trộn với nếp cùng với một ít muối. Trong quá trình đó bạn cho thêm một ít nước cốt dừa vào cho thơm. Lượng nhiều hay ít tùy theo sở thích.

Xôi gấc nóng hổi, dẻo thơm mùi nếp và gấc trộn lẫn với nhau.

Đem hỗn hợp vừa trộn cho vào xửng hấp của nồi cơm điện, hấp trong vòng 35 – 40 phút. Lúc này, món xôi gấc của bạn coi như hoàn thành. Bạn có thể thêm một lượng đường vừa ăn với mình để xôi dễ ăn hơn. Xôi gấc nóng hổi, dẻo thơm mùi nếp và gấc trộn lẫn với nhau.

Giò lụa

Nguyên liệu: Thịt nạc 1 kg (nên chọn nạc mông heo), bột năng 30 gr, bột nở 5 gr, đường 10 gr, nước mắm 40 ml, muối, lá chuối và dây lạc hoặc dây nilon.

Cách chế biến: Rửa sạch thịt lợn rồi thái nhỏ. Ướp thịt với gia vị rồi cho vào ngăn đá tủ lạnh khoảng 2 tiếng đồng hồ. Dùng máy xay sinh tố có chức năng xay thịt để xay thịt rồi lại cho vào ngăn đá tủ lạnh 2 tiếng nữa.

Giò lụa là món ăn không thể thiếu trên mâm cỗ cúng.

Tiếp tục đem thịt ra xay nhưng lần này cho thêm một ít nước. Lúc này bạn sẽ có được hỗn hợp giò sống bắt đầu "dậy" mùi thơm.

Lấy lá chuối rửa sạch rồi đặt dây lạt ở dưới lá chuối. Sau đó cho giò lên và rải đều rồi gói lại. Bạn không nên gói chặt vì giò sẽ còn nở ra trong quá trình nấu.

Cho giò đã gói vào nồi cơm điện và luộc trong vòng 40 – 50 phút hay nồi áp suất luộc trong 15 - 20 phút. Sau đó, bạn vớt giò ra để ráo nước là có thể dùng được.

Miến măng gà

Nguyên liệu: Gà 1/2 con (khoảng 800gr) Măng khô 200 gr Miến dong 250 gr Hành tím 5 củ Hành lá 4 nhánh Nấm hương 100 gr Dầu ăn 3 muỗng canh Nước mắm 1 muỗng cà phê Rượu trắng 1 ít(để khử mùi thịt gà) Gia vị thông dụng 1 ít(muối/ đường/ bột ngọt/ hạt nêm).

Cách chế biến: Thịt gà mua về, bạn chà xát với rượu trắng khắp bên trong và ngoài con gà khoảng 10 phút, rửa sạch lại với nước.

Măng khô ngâm nước, để qua đêm cho mềm rồi xả măng qua nước cho sạch, vớt măng khô ra, xé sợi nhỏ vừa ăn.

Nấm hương bạn ngâm nước, sau đó vớt ra cắt bỏ cuống nấm, rồi rửa lại với nước sạch và vắt khô. Hành tím lột vỏ, rửa sạch.

Bạn cho gà vào nồi và cho vào gà 1 muỗng cà phê muối, 1 muỗng cà phê bột ngọt, 4 củ hành tím và đổ ngập nước.

Sự kết hợp hòa quyện của miến măng gà tạo nên món canh ngon để làm cỗ cúng.

Bạn luộc gà trên bếp 35 - 40 phút để gà chín. Bạn bắc chảo lên bếp và đun nóng 3 muỗng canh dầu ăn, sau khi dầu sôi bạn cho hành tím cắt nhỏ vào phi thơm.

Tiếp theo, bạn cho măng vào xào, bạn nêm vào măng 1/2 muỗng canh muối, 1/2 muỗng canh bột ngọt và đảo đều trong 3 phút. Kế đến, nêm vào măng 1 muỗng cà phê nước mắm rồi cho nấm hương vào và xào trong 3 - 5 phút. Sau đó, bạn cho vào 1 muỗng canh đường, đảo đều 1 - 2 phút và tắt bếp.

Bạn ngâm miến dong vào nước lạnh 5 - 7 phút, sau khi miến mềm bạn tách nước và để ráo miến. Tiếp theo, bạn cho nước sôi vào miến và chần sơ 2 - 3 phút rồi đổ nước và để ráo.

Khi nước luộc gà sôi, bạn lấy gà ra và để nguội, rồi chặt thành các khúc nhỏ vừa ăn. Tiếp theo, bạn cho măng và nấm hương xào vào nước dùng, nêm vào nồi 2 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng canh hạt nêm, 2 muỗng canh đường rồi đậy nắp lại, nấu thêm 5 - 10 phút. Bạn cho miến, gà đã chặt nhỏ, hành lá cắt nhỏ vào tô rồi rưới nước dùng lên miến là hoàn thành.

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