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Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, câu trả lời phụ thuộc chủ yếu vào cách bảo quản.

Trứng luộc để qua đêm có ăn được không?

Nếu trứng được luộc chín hoàn toàn, để nguội trong thời gian ngắn rồi bảo quản ngay trong ngăn mát tủ lạnh ở khoảng 4°C, bạn vẫn có thể sử dụng vào ngày hôm sau.

Ngược lại, nếu trứng đã để ở nhiệt độ phòng qua đêm, đặc biệt trong thời tiết nóng ẩm, không nên tiếp tục sử dụng. Nhiệt độ phòng tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn phát triển, làm tăng nguy cơ ngộ độc thực phẩm.

Cụ thể, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo: Trứng luộc còn nguyên vỏ có thể bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh tối đa khoảng 7 ngày. Trứng luộc đã bóc vỏ nên sử dụng trong vòng 2-3 ngày nếu được bảo quản đúng cách. Bạn nên nhớ, để đảm bảo chất lượng và hương vị, nên ăn trứng luộc trong vòng 24 giờ sau khi chế biến.

Vì sao trứng để ngoài qua đêm dễ mất an toàn?

Sau khi được nấu chín, trứng vẫn có thể bị nhiễm vi khuẩn từ môi trường nếu để ở nhiệt độ phòng quá lâu.

Các vi khuẩn phát triển trên thực phẩm có thể gây ra những triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, sốt.

Ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc người có hệ miễn dịch suy giảm, ngộ độc thực phẩm có thể diễn tiến nặng hơn, gây mất nước và cần được điều trị tại cơ sở y tế.

Ngoài nguy cơ ngộ độc, thực phẩm bảo quản không đúng cách còn có thể làm rối loạn hệ tiêu hóa, gây đầy bụng, khó chịu sau khi ăn.

Cách bảo quản trứng luộc đúng cách

Để bảo đảm an toàn thực phẩm, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo sau khi luộc xong bạn nên thực hiện một số các bước sau:

Để trứng nguội tự nhiên trong thời gian ngắn, không để ngoài nhiều giờ.

Cho vào hộp hoặc khay sạch rồi bảo quản ngay trong ngăn mát tủ lạnh.

Giữ nguyên vỏ cho đến khi sử dụng để hạn chế vi khuẩn xâm nhập.

Không ăn nếu trứng có mùi lạ, nhớt, đổi màu hoặc nghi ngờ đã bảo quản không đúng cách.

Những thực phẩm cũng không nên để qua đêm nếu bảo quản không đúng

Không chỉ trứng luộc, một số món ăn khác cũng cần được sử dụng cẩn thận nếu để qua ngày:

Hải sản: Hải sản nấu chín để quá lâu dễ giảm chất lượng và tăng nguy cơ nhiễm khuẩn nếu không được làm lạnh đúng cách.

Rau luộc: Rau luộc để qua đêm, đặc biệt khi bảo quản không đúng, có thể làm tăng nguy cơ hình thành nitrit do hoạt động của vi khuẩn.

Các món nấm: Nấm sau khi nấu chín rất dễ bị vi sinh vật xâm nhập nếu để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài.

Các món súp: Nên chuyển súp sang hộp thủy tinh hoặc sứ có nắp kín trước khi bảo quản trong tủ lạnh, thay vì để nguyên trong nồi.

Món từ đậu nành: Đậu phụ, sữa đậu nành và các món chế biến từ đậu nành có thời gian bảo quản ngắn, không nên để lâu hoặc hâm đi hâm lại nhiều lần.

Khoai tây đã nấu chín: Khoai tây bảo quản nhiều ngày hoặc hâm nóng lặp lại nhiều lần có thể làm giảm giá trị dinh dưỡng và chất lượng món ăn.

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