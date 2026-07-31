Bí quyết soạn mâm cơm chay cúng rằm tháng 7 trọn vẹn ý nghĩa nhất

Nem chay rán

Nguyên liệu: Cà rốt, khoai tây, khoai lang, mộc nhĩ, nấm hương. Miến, bánh đa nem. Rau gia vị, dầu thực vật.

Cách làm: Các nguyên liệu như cà rốt, khoai tây, khoai lang, mộc nhĩ, nấm hương sơ chế sạch rồi cắt hoặc bào nhỏ, ướp gia vị vừa miệng rồi đem cuốn với bánh đa nem. Sau đó rán nem với dầu thực vật cho chín vàng giòn thì vớt ra.

Xôi hạt sen

Nguyên liệu: Gạo nếp ngon, đậu xanh, hạt sen tươi (hoặc khô). Muối, dầu thực vật.

Cách làm: Ngâm gạo nếp, đậu xanh khoảng 3 – 5 tiếng hoặc có thể ngâm qua đêm. Hạt sen thông tâm đem ninh bở rồi vớt ra. Đậu xanh sau khi ngâm cũng đem đồ chín. Khi đậu chín đem giã nhuyễn, chia làm 2 phần.

Khi xôi chín thì dỡ xôi ra khay lớn, đảo đều nốt một nửa đậu xanh còn lại vào, dùng tay vò các cục xôi còn dính với nhau cho tơi ra. Cuối cùng trộn đều với hạt sen là hoàn thành.

Gạo nếp sau khi ngâm đen đãi sạch, xóc với một chút muối trắng và một nửa đậu xanh đã giã nhuyễn rồi đem đồ chín. Khi xôi chín thì dỡ xôi ra khay lớn, đảo đều nốt một nửa đậu xanh còn lại vào, dùng tay vò các cục xôi còn dính với nhau cho tơi ra. Cuối cùng trộn đều với hạt sen là hoàn thành.

Chả quế chay

Nguyên liệu: Đậu hũ, bột làm mì căn. Dầu màu điều, gia vị.

Cách làm: Luộc qua đậu hũ với nước sôi rồi đem ép cho đậu ra bớt nước. Sau đó, trộn đậu với bột mì căn và gia vị cho vừa ăn.

Xay đều hỗn hợp trên thành khối dẻo quánh rồi chia bột, nặn thành từng khối hình trụ, bọc với lá chuối rồi đem hấp chín. Sau khi chả chín thì đem chiên chả trong dầu màu điều đến khi chả vàng giòn thì vớt ra là hoàn thành.

Cải thìa xào nấm đông cô

Nguyên liệu: Cải thìa, nấm đông cô tươi. Gia vị, dầu thực vật.

Cách làm: Cải thìa và nấm đông cô đem sơ chế sạch, thái miếng vừa ăn. Đem cải thìa trần sơ trong nước sôi với chút muối, vớt ra để ráo.

Cải thìa xào nấm đông cô, một trong những món chay dễ làm, thơm ngon, bổ dưỡng.

Làm nóng chảo rồi cho dầu ăn vào, xào nấm đông cô trước sau đó cho cải thìa vào xào cùng. Nêm gia vị vừa ăn là hoàn thành.

Nấm đùi gà kho tiêu

Nguyên liệu: Nấm đùi gà, hạt tiêu, hành lá, hành khô. Gia vị: đường, dầu thực vật, mắm chay.

Cách làm: Sơ chế nấm sạch với nước muối loãng. Thắng đường tạo nước màu, rồi đem ướp nấm với gia vị cho thấm. Phi thơm hành khô, xào nấm cho săn rồi cho cho hỗn hợp nước ướp (thêm nước lọc) vào kho nhỏ lửa.

Kho tới khi nấm rút bớt nước, nước sốt sánh lại màu hổ phách thì thêm hành hoa, hạt tiêu vào là xong.

Đậu non sốt nấm

Nguyên liệu: Đậu hũ non, nấm rơm, hành Paro. Gia vị chay mắm, muối, dầu hào, tiêu…

Cách làm: Đậu hũ non cắt miếng nhỏ. Thái nhỏ phần gốc trắng của hành Paro rồi đem phi thơm với dầu ăn, cho nấm vào xào cùng.

Đậu non sốt nấm, món ăn chay trong mâm cỗ cúng rằm tháng 7.

Cho thêm một chút nước cùng với các loại gia vị vừa ăn, đun sôi tới khi nước rút bớt thì cho đậu hũ non vào rim chung, nhẹ nhàng để đậu không bị nát.

Mề chay xào rau củ

Nguyên liệu: Mề chay (mua tại cửa hàng thực phẩm chay). Cà rốt, dưa chuột, súp lơ, cần tỏi tây, nấm hương… Gia vị chay bột nêm, muối, mắm…

Cách làm: Mề chay sơ chế sạch rồi đem thái lát mỏng, trần qua nước sôi để mề giòn hơn. Các loại rau củ rửa sạch, tỉa hoa, thái mỏng vừa ăn. Phi thơm một chút hành khô rồi cho mề chay vào xào sơ cho ngấm gia vị rồi trút ra đĩa.

Tiếp tục cho từng loại rau củ vào xào trên lửa to. Khi rau củ đã tái thì cho mề chay vào xào cùng, nêm gia vị vừa miệng rồi tắt bếp.

Canh nấm hạt sen

Nguyên liệu: Hạt sen tươi, nấm hương tươi, nấm linh chi tươi, cà rốt, đậu non, rau mùi. Gia vị chay bột nêm, mắm, muối, tiêu…

Hạt sen tươi, nấm hương tươi, nấm linh chi tươi, cà rốt, đậu non, rau mùi kết hợp nên món canh chay bổ dưỡng.

Cách làm: Tất cả nguyên liệu đem sơ chế sạch, để riêng và cắt tỉa thành miếng phù hợp. Bắc nồi nước lọc rồi cho hạt sen vào ninh mềm. Tiếp tục cho nâm linh chi, nấm hương, cà rốt, gia vị vào ninh nhỏ lửa tầm 20 phút cho các nguyên liệu chín mềm.

Cuối cùng, cho đậu hũ non vào, đun thêm khoảng vài phút nữa thì tắt bếp, rắc tiêu và rau mùi thái nhỏ là hoàn thành.

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