Món chân giò kho thơm mềm, lên màu đẹp mắt nhờ thêm loại nước giải khát quen thuộc ngày hè
GĐXH – Không chỉ dùng để giải khát, nước giải khát này thêm vào món chân giò kho giúp thịt mềm đậm vị và lên màu nâu cánh gián đẹp mắt. Mọi người có thể tham khảo để đổi vị cho gia đình với món ăn lạ miệng này.
Chân giò kho coca thơm mềm, đậm vị
Khi nhắc đến coca là mọi người vẫn nhớ tới loại nước giải khát phổ biến. Vào ngày hè chỉ cần cốc nước coca với đá sẽ cảm thấy sảng khoái. Thế nhưng, loại nước uống này được các đầu bếp và các bà nội trợ còn dùng làm nguyên liệu để chế biến những món kho.
Coca có chứa đường caramel, vị ngọt nhẹ khi cho vào món ăn như chân giò kho sẽ giúp lên màu đẹp tự nhiên. Thịt chân giò hầm mềm hơn, kết hợp cùng các nguyên liệu quen thuộc khác càng làm cho món ăn thêm hấp dẫn. Món chân giò kho coca có lớp da mềm béo nhưng không ngấy, phần thịt thấm vị, nước kho sánh đậm rất thích hợp ăn cùng cơm nóng.
Lưu ý khi dùng coca để chế biến món ăn
Mặc dù coca là nguyên liệu có thể thêm vào món ăn giúp hấp dẫn hơn, nhưng theo đầu bếp Trần Thảo (Hà Nội) không nên cho quá nhiều coca vì dễ khiến món ăn bị ngọt gắt, át vị mặn đặc trưng của món kho.
Bản thân coca đã có nhiều đường nên khi nêm cần giảm lượng đường, tránh món ăn bị quá ngọt.
Ngoài ra, mọi người cần kho ở lửa nhỏ để phần đường trong coca từ từ caramel hóa, giúp nước kho sánh, màu đẹp hơn. Kết hợp thêm với nước dừa, món kho sẽ càng có vị ngọt thanh tự nhiên, lạ miệng. Để tránh phần sốt bị cháy bén nồi, khi kho nước gần cạn nên đảo nhẹ tay.
Nguyên liệu làm món chân giò kho coca:
+ 1 cái chân giò
+ 1 lon coca
+ 300-500ml nước dừa tươi
+ Gừng, sả, hành, tỏi, ớt
+ 2 hoa hồi
+ Gia vị: nước màu, mắm, hạt nêm, tiêu, ớt bột, dầu hào, tương ớt.
Cách làm chân giò kho coca:
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