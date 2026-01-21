Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham

Thứ tư, 11:00 21/01/2026 | Thế giới showbiz
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.

Brooklyn Beckham đã vừa đăng tải một tuyên bố dài trên Instagram cá nhân (16,7 triệu người theo dõi). Stories dài 6 trang, nêu ra “12 lời buộc tội” David và Victoria Beckham, trong đó nghiêm trọng nhất là kiểm soát con trai từ bé tới lớn và cố gắng phá hoại hôn nhân của anh. Brooklyn Beckham cáo buộc cha mẹ mình - David Beckham và Victoria đang cố gắng "kiểm soát câu chuyện" xung quanh cuộc sống của anh và "không ngừng tìm cách phá hoại" mối quan hệ của con trai với vợ là Nicola Peltz.

Trong vòng 3 năm nay, Brooklyn đã thể hiện sự xa cách với gia đình, đã hủy theo dõi cha mẹ và các anh chị em trên mạng xã hội. Những thông tin về sự bất hòa trong nhà Beckham đã liên tục xuất hiện trên báo chí, đẩy gia đình từng một thời là hình ảnh kiểu mẫu giờ rơi vào tình cảnh bất hòa. Trong đó, Brooklyn bị xem là nghe vợ để quay lưng lại với gia đình, kém tài nên phải dựa vào tài sản khổng lồ, danh tiếng của nhà vợ tỷ phú...

Brooklyn Beckham tuyên bố sốc về sự thật mối quan hệ với cha mẹ, không muốn hòa giải - Ảnh 1.

Brooklyn và vợ (Ảnh: Getty Images)

Brooklyn viết: “Thật không may, bố mẹ tôi và đội ngũ của họ vẫn tiếp tục tìm đến báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình lên tiếng và nói sự thật về một số lời dối trá đã được đăng tải. Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị kiểm soát, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên bảo vệ chính mình”.

Theo Variety, khi liên hệ với các bên để nhận được phản hồi thì người đại diện của David Beckham từ chối còn phía Victoria cũng chưa đưa ra ý kiến. Những cáo buộc về mối quan hệ gia đình mà Brooklyn Beckham đề cập đến trong bài đăng trên mạng xã hội đã hé lộ sự thật không mấy tốt đẹp theo góc nhìn của anh về gia đình. Victoria Beckham là người chịu nhiều chỉ trích nhất với kiểu "mẹ chồng khó tính", gây khó dễ cho con dâu.

Con trai cả của nhà Beckham còn cho rằng cha mẹ mình đã tung ra "vô số lời dối trá" trên truyền thông về anh và gia đình. Anh mô tả mối quan hệ của mình với cha mẹ và anh chị em là "giả tạo", được tô điểm bởi "những bài đăng mang tính trình diễn trên mạng xã hội" và các sự kiện gia đình.

Brooklyn Beckham tuyên bố sốc về sự thật mối quan hệ với cha mẹ, không muốn hòa giải - Ảnh 2.

Các thành viên nhà Beckham trong một sự kiện. (Ảnh: Getty Images)

Một lần nữa câu chuyện về những ồn ào xung quanh chiếc váy cưới dành cho nàng dâu Nicola Peltz được lật lại. Brooklyn tiết lộ, bố mẹ anh đã làm mọi cách để ngăn cản mối quan hệ của anh với Peltz. Trong đám cưới đình đám năm 2022, Nicola Peltz đã mặc chiếc váy cưới đến từ thương hiệu Valentino thay vì sản phẩm chính mẹ chồng thiết kế. 

“Mẹ tôi đã hủy việc may váy cho Nicola vào phút chót dù cô ấy rất háo hức được mặc thiết kế đó, buộc cô phải gấp rút tìm một chiếc váy mới” - Brooklyn khẳng định.

Brooklyn Beckham tuyên bố sốc về sự thật mối quan hệ với cha mẹ, không muốn hòa giải - Ảnh 3.

Váy cưới của Nicola Peltz đến từ thương hiệu Valentino. (Ảnh: German Larkin/Vogue)

Brooklyn khép lại chia sẻ gây sốc của mình bằng việc khẳng định rằng câu chuyện Nicola kiểm soát cuộc sống của chồng là "hoàn toàn sai lệch" và thay vào đó, chính bố mẹ mới là người thao túng anh. “Vợ chồng tôi không muốn một cuộc sống bị chi phối bởi hình ảnh, báo chí hay sự thao túng. Tất cả những gì chúng tôi muốn là sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho bản thân và gia đình tương lai của chúng tôi” - anh kết luận.

Trước đòn tấn công từ con trai cả, David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng. Động thái mới nhất trên trang cá nhân của họ là bài đăng ủng hộ cậu út, Cruz Beckham, ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Theo nhận định của báo giới, Brooklyn Beckham đã đi đến điểm không thể cứu vãn trong cuộc tranh chấp với cha mẹ. Loạt thông tin được chia sẻ cho thấy "giọt nước đã tràn ly" và cặp vợ chồng trẻ cảm thấy quá sức chịu đựng.

Brooklyn Beckham tuyên bố sốc về sự thật gia đình - Ảnh 4.

Brooklyn Beckham cùng bố mẹ (Ảnh: Getty)

Trong khi đó, dư luận thế giới “dậy sóng” trước động thái gay gắt của Brooklyn, với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng chỉ trích Brooklyn là “cậu ấm hư hỏng”, đứa con vô ơn khi có được mọi thứ nhờ danh tiếng của gia đình Beckham, nhưng lại quay lưng “cắn trả” người nhà. Brooklyn và Nicola được ví von là phiên bản khác của Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Bên cạnh đó, một bộ phận tỏ ra thông cảm trước áp lực mà Brooklyn phải chịu khi có cha mẹ quá giàu có và nổi tiếng.

Mọi rạn nứt của gia đình nổi tiếng bắt đầu từ năm 2022, Brooklyn kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz - con gái của một tỷ phú Mỹ. Kể từ đó, những nghi vấn mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu bắt đầu xuất hiện. Brooklyn bị cho là luôn đứng về phía vợ, dần tạo khoảng cách với các thành viên còn lại trong gia đình Beckham. Quyết định rời Anh, chuyển sang sinh sống toàn thời gian tại Mỹ cùng gia đình vợ càng khiến khoảng cách này ngày một lớn. 

Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV "Lằn ranh"Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV 'Lằn ranh'

GĐXH - Phim "Lằn ranh'' sẽ tạm dừng phát sóng trong tuần này, thay vào đó là các chương trình chính luận, tuyên truyền phục vụ Đại hội XIV của Đảng.

Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong "Cách em 1 milimet"?Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

GĐXH - Viễn thông báo với Tú việc sắp kết hôn, anh cũng dành cho Ngân tình cảm chân tình và cả hai cùng hướng về tương lai ở bên nhau.


Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV 'Lằn ranh'

Tạm hoãn phát sóng phim giờ vàng VTV 'Lằn ranh'

Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Cái kết viên mãn cho cặp đôi Ngân - Viễn trong 'Cách em 1 milimet'?

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

Vượt qua thị phi, bà Ánh (NSƯT Kiều Anh) đón 'con rơi' của chồng về nuôi

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

'Gala Cười 2026' lên sóng VTV dịp Tết Nguyên đán có gì đặc biệt?

Cùng chuyên mục

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng

Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều Vàng

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

GĐXH - Nhan sắc nam thần cùng diễn xuất ngày càng chín đã đưa nam diễn viên lên một cột mốc mới trong sự nghiệp.

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý

Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ý

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

GĐXH - Xuất hiện sau nhiều năm sống kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngọc Khánh - khiến công chúng tò mò về cuộc sống hiện tại nơi xứ người và lựa chọn "già đi bình thản" của mình.

Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver

Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver

Thế giới showbiz - 2 ngày trước

Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡ

Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡ

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

Trước khi "đường ai nấy đi", Tóc Tiên và ông xã Hoàng Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt.

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thế giới showbiz - 3 ngày trước

GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".

Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Thế giới showbiz - 4 ngày trước

GĐXH - Hồng Đào không giấu được sự xúc động khi đón nhận tin vui bất ngờ ở Cánh diều vàng và hài hước gọi đây là "một cú wow" đầu năm.

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Thế giới showbiz - 4 ngày trước

GĐXH - Ngọc Huyền thủ vai nữ chính Hà An trong "Cha tôi người ở lại" đã nhận được tin vui lớn trong giải "Cánh Diều 2025". Đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của người đẹp.

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cưới

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz - 6 ngày trước

GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Xem nhiều

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niên

Thế giới showbiz

GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vui

Thế giới showbiz
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹ

Thế giới showbiz
Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"

Thế giới showbiz
Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?

Thế giới showbiz

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top