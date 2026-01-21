Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham
GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.
Brooklyn Beckham đã vừa đăng tải một tuyên bố dài trên Instagram cá nhân (16,7 triệu người theo dõi). Stories dài 6 trang, nêu ra “12 lời buộc tội” David và Victoria Beckham, trong đó nghiêm trọng nhất là kiểm soát con trai từ bé tới lớn và cố gắng phá hoại hôn nhân của anh. Brooklyn Beckham cáo buộc cha mẹ mình - David Beckham và Victoria đang cố gắng "kiểm soát câu chuyện" xung quanh cuộc sống của anh và "không ngừng tìm cách phá hoại" mối quan hệ của con trai với vợ là Nicola Peltz.
Trong vòng 3 năm nay, Brooklyn đã thể hiện sự xa cách với gia đình, đã hủy theo dõi cha mẹ và các anh chị em trên mạng xã hội. Những thông tin về sự bất hòa trong nhà Beckham đã liên tục xuất hiện trên báo chí, đẩy gia đình từng một thời là hình ảnh kiểu mẫu giờ rơi vào tình cảnh bất hòa. Trong đó, Brooklyn bị xem là nghe vợ để quay lưng lại với gia đình, kém tài nên phải dựa vào tài sản khổng lồ, danh tiếng của nhà vợ tỷ phú...
Brooklyn viết: “Thật không may, bố mẹ tôi và đội ngũ của họ vẫn tiếp tục tìm đến báo chí, khiến tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình lên tiếng và nói sự thật về một số lời dối trá đã được đăng tải. Tôi không muốn hòa giải với gia đình. Tôi không bị kiểm soát, đây là lần đầu tiên trong đời tôi đứng lên bảo vệ chính mình”.
Theo Variety, khi liên hệ với các bên để nhận được phản hồi thì người đại diện của David Beckham từ chối còn phía Victoria cũng chưa đưa ra ý kiến. Những cáo buộc về mối quan hệ gia đình mà Brooklyn Beckham đề cập đến trong bài đăng trên mạng xã hội đã hé lộ sự thật không mấy tốt đẹp theo góc nhìn của anh về gia đình. Victoria Beckham là người chịu nhiều chỉ trích nhất với kiểu "mẹ chồng khó tính", gây khó dễ cho con dâu.
Con trai cả của nhà Beckham còn cho rằng cha mẹ mình đã tung ra "vô số lời dối trá" trên truyền thông về anh và gia đình. Anh mô tả mối quan hệ của mình với cha mẹ và anh chị em là "giả tạo", được tô điểm bởi "những bài đăng mang tính trình diễn trên mạng xã hội" và các sự kiện gia đình.
Một lần nữa câu chuyện về những ồn ào xung quanh chiếc váy cưới dành cho nàng dâu Nicola Peltz được lật lại. Brooklyn tiết lộ, bố mẹ anh đã làm mọi cách để ngăn cản mối quan hệ của anh với Peltz. Trong đám cưới đình đám năm 2022, Nicola Peltz đã mặc chiếc váy cưới đến từ thương hiệu Valentino thay vì sản phẩm chính mẹ chồng thiết kế.
“Mẹ tôi đã hủy việc may váy cho Nicola vào phút chót dù cô ấy rất háo hức được mặc thiết kế đó, buộc cô phải gấp rút tìm một chiếc váy mới” - Brooklyn khẳng định.
Brooklyn khép lại chia sẻ gây sốc của mình bằng việc khẳng định rằng câu chuyện Nicola kiểm soát cuộc sống của chồng là "hoàn toàn sai lệch" và thay vào đó, chính bố mẹ mới là người thao túng anh. “Vợ chồng tôi không muốn một cuộc sống bị chi phối bởi hình ảnh, báo chí hay sự thao túng. Tất cả những gì chúng tôi muốn là sự bình yên, riêng tư và hạnh phúc cho bản thân và gia đình tương lai của chúng tôi” - anh kết luận.
Trước đòn tấn công từ con trai cả, David và Victoria Beckham vẫn giữ im lặng. Động thái mới nhất trên trang cá nhân của họ là bài đăng ủng hộ cậu út, Cruz Beckham, ra mắt sản phẩm âm nhạc mới. Theo nhận định của báo giới, Brooklyn Beckham đã đi đến điểm không thể cứu vãn trong cuộc tranh chấp với cha mẹ. Loạt thông tin được chia sẻ cho thấy "giọt nước đã tràn ly" và cặp vợ chồng trẻ cảm thấy quá sức chịu đựng.
Trong khi đó, dư luận thế giới “dậy sóng” trước động thái gay gắt của Brooklyn, với nhiều luồng ý kiến trái chiều. Nhiều cư dân mạng chỉ trích Brooklyn là “cậu ấm hư hỏng”, đứa con vô ơn khi có được mọi thứ nhờ danh tiếng của gia đình Beckham, nhưng lại quay lưng “cắn trả” người nhà. Brooklyn và Nicola được ví von là phiên bản khác của Hoàng tử Harry và Meghan Markle. Bên cạnh đó, một bộ phận tỏ ra thông cảm trước áp lực mà Brooklyn phải chịu khi có cha mẹ quá giàu có và nổi tiếng.
Mọi rạn nứt của gia đình nổi tiếng bắt đầu từ năm 2022, Brooklyn kết hôn với nữ diễn viên Nicola Peltz - con gái của một tỷ phú Mỹ. Kể từ đó, những nghi vấn mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu bắt đầu xuất hiện. Brooklyn bị cho là luôn đứng về phía vợ, dần tạo khoảng cách với các thành viên còn lại trong gia đình Beckham. Quyết định rời Anh, chuyển sang sinh sống toàn thời gian tại Mỹ cùng gia đình vợ càng khiến khoảng cách này ngày một lớn.
