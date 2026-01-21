Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ

Mới đây, rạn nứt trong gia đình đã lên đến đỉnh điểm khi Brooklyn Beckham đăng tải một tuyên bố dài trên Instagram cá nhân với nhiều “lời buộc tội” David và Victoria Beckham, trong đó nghiêm trọng nhất là kiểm soát con trai từ bé tới lớn và cố gắng phá hoại hôn nhân của anh với vợ là Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham đã châm ngòi cho hàng loạt những cáo buộc và phản bác đáng kinh ngạc. Cậu con trai cả nhà Beckham đã có lời cáo buộc gây tranh cãi nhất dành cho cha mẹ là cựu đội trưởng đội tuyển Anh và cựu thành viên nhóm Spice Girl.

Vợ chồng David Beckham cùng vợ chồng quý tử đầu lòng.

Theo Daily Mail, sau thông tin chấn động này, Victoria được cho là đã "suy sụp" khi khoảng cách vốn đã tồn tại giữa mẹ và con trai ngày càng mở rộng thành một vực sâu dường như không thể hàn gắn.

Những người thân cận với gia đình phản đối kịch liệt việc có "mua chuộc" hay áp lực nào, họ khẳng định động thái này diễn ra trước đám cưới của Brooklyn với con gái tỷ phú Nicola Peltz ở Florida vào năm 2022 là để bảo vệ anh giữa những vụ thương mại.

David Beckham và Victoria - cặp đôi nổi tiếng nước Anh suốt 26 năm qua.

Trong khi Victoria đang "suy sụp" còn David Beckham tỏ ra tức giận, anh lo sợ những cáo buộc này sẽ phá hỏng tất cả. Về phía David Beckham, khi được hỏi về mâu thuẫn với con trai, ông từ chối trả lời trực tiếp bất kỳ câu hỏi nào, nhưng sau đó cựu cầu thủ đã nói về những nguy hiểm và lợi ích của việc trẻ em sử dụng mạng xã hội.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Squawk Box của CNBC, ông cho biết mình đã cố gắng "giáo dục" con cái về những nguy hiểm của các ứng dụng mạng xã hội, đồng thời chỉ cho chúng thấy những ứng dụng này có thể mang lại lợi ích "tốt đẹp". "Tôi luôn nói về mạng xã hội và sức mạnh của mạng xã hội, cả mặt tốt lẫn mặt xấu", ông nói trên sân khấu.

Gia đình Beckham được cho là đang tìm cách hạn chế thiệt hại sau những cáo buộc gay gắt của Brooklyn.

Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David Beckham GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.







