Victoria suy sụp, David Beckham phản ứng 'lạ' sau khi bị con trai cả bóc mẽ
GĐXH - Phản ứng của Victoria và David Beckham sau khi bị tố phá hoại hôn nhân, kiểm soát và làm con trai xấu hổ... vẫn đang thu hút sự chú ý lớn của công chúng.
Mới đây, rạn nứt trong gia đình đã lên đến đỉnh điểm khi Brooklyn Beckham đăng tải một tuyên bố dài trên Instagram cá nhân với nhiều “lời buộc tội” David và Victoria Beckham, trong đó nghiêm trọng nhất là kiểm soát con trai từ bé tới lớn và cố gắng phá hoại hôn nhân của anh với vợ là Nicola Peltz.
Brooklyn Beckham đã châm ngòi cho hàng loạt những cáo buộc và phản bác đáng kinh ngạc. Cậu con trai cả nhà Beckham đã có lời cáo buộc gây tranh cãi nhất dành cho cha mẹ là cựu đội trưởng đội tuyển Anh và cựu thành viên nhóm Spice Girl.
Theo Daily Mail, sau thông tin chấn động này, Victoria được cho là đã "suy sụp" khi khoảng cách vốn đã tồn tại giữa mẹ và con trai ngày càng mở rộng thành một vực sâu dường như không thể hàn gắn.
Những người thân cận với gia đình phản đối kịch liệt việc có "mua chuộc" hay áp lực nào, họ khẳng định động thái này diễn ra trước đám cưới của Brooklyn với con gái tỷ phú Nicola Peltz ở Florida vào năm 2022 là để bảo vệ anh giữa những vụ thương mại.
Trong khi Victoria đang "suy sụp" còn David Beckham tỏ ra tức giận, anh lo sợ những cáo buộc này sẽ phá hỏng tất cả. Về phía David Beckham, khi được hỏi về mâu thuẫn với con trai, ông từ chối trả lời trực tiếp bất kỳ câu hỏi nào, nhưng sau đó cựu cầu thủ đã nói về những nguy hiểm và lợi ích của việc trẻ em sử dụng mạng xã hội.
Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình Squawk Box của CNBC, ông cho biết mình đã cố gắng "giáo dục" con cái về những nguy hiểm của các ứng dụng mạng xã hội, đồng thời chỉ cho chúng thấy những ứng dụng này có thể mang lại lợi ích "tốt đẹp". "Tôi luôn nói về mạng xã hội và sức mạnh của mạng xã hội, cả mặt tốt lẫn mặt xấu", ông nói trên sân khấu.
Gia đình Beckham được cho là đang tìm cách hạn chế thiệt hại sau những cáo buộc gay gắt của Brooklyn.
Brooklyn Beckham gây sốc khi tiết lộ sự thật về gia đình 'kiểu mẫu' của David BeckhamThế giới showbiz - 6 giờ trước
GĐXH - Con trai cả của David và Victoria Beckham tiếp tục đẩy cuộc khủng hoảng gia đình đến mức không thể cứu vãn khi có bài viết dài với 12 "lời buộc tội" bố mẹ.
Nhan sắc 'nam thần' của diễn viên vừa giành giải Cánh Diều VàngThế giới showbiz - 2 ngày trước
GĐXH - Nhan sắc nam thần cùng diễn xuất ngày càng chín đã đưa nam diễn viên lên một cột mốc mới trong sự nghiệp.
Tái xuất hiếm hoi, nhan sắc 'già tự nhiên' của Hoa hậu Ngọc Khánh gây chú ýThế giới showbiz - 2 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện sau nhiều năm sống kín tiếng, Hoa hậu Việt Nam 1998 - Ngọc Khánh - khiến công chúng tò mò về cuộc sống hiện tại nơi xứ người và lựa chọn "già đi bình thản" của mình.
Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng TouliverThế giới showbiz - 3 ngày trước
Sau khi xác nhận ly hôn với Hoàng Touliver, cuộc sống của Tóc Tiên nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.
Hơn 1 thập kỷ gắn bó của Tóc Tiên và Hoàng Touliver trước khi đổ vỡThế giới showbiz - 3 ngày trước
Trước khi "đường ai nấy đi", Tóc Tiên và ông xã Hoàng Touliver từng được xem là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất nhì showbiz Việt.
Con trai Lê Âu Ngân Anh trong ngày đặc biệt của mẹThế giới showbiz - 3 ngày trước
GĐXH - Lê Âu Ngân Anh đón tuổi mới nhưng con trai 2 tuổi của nàng hậu cũng nhận được sự quan tâm không kém từ khán giả.
Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung tiếp tục nhận tin vuiThế giới showbiz - 4 ngày trước
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung liên tiếp nhận tin vui và mới nhất là giải thưởng Văn học nghệ thuật năm 2025 dành cho ca khúc "Nỗi đau giữa hòa bình".
Hồng Đào nói gì khi có tin vui ở tuổi 64?Thế giới showbiz - 4 ngày trước
GĐXH - Hồng Đào không giấu được sự xúc động khi đón nhận tin vui bất ngờ ở Cánh diều vàng và hài hước gọi đây là "một cú wow" đầu năm.
Tin vui của nữ chính trong phim "Cha tôi người ở lại"Thế giới showbiz - 4 ngày trước
GĐXH - Ngọc Huyền thủ vai nữ chính Hà An trong "Cha tôi người ở lại" đã nhận được tin vui lớn trong giải "Cánh Diều 2025". Đây là phần thưởng cho sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng của người đẹp.
Cuộc sống viên mãn của Võ Hạ Trâm bên ông xã doanh nhân sau 7 năm ngày cướiThế giới showbiz - 6 ngày trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm và doanh nhân Vikas Chaudhary đã có 7 năm "về chung một nhà". Nữ ca sĩ khiến nhiều người ngưỡng mộ khi chia sẻ khoảnh khắc viên mãn nhân ngày đặc biệt.
Chồng Lê Phương gây chú ý khi vợ có tin vui ở tuổi trung niênThế giới showbiz
GĐXH - Động thái đặc biệt từ chồng Lê Phương khi vợ thắng lớn đã nhanh chóng nhận được sự ngưỡng mộ của nhiều người.