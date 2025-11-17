Cứu người đàn ông nặng 150kg bị tai biến, kẹt ở tầng 3 căn nhà sâu trong hẻm
Người đàn ông nặng 150kg bị tai biến tại tầng 3 căn nhà nằm sâu trong hẻm vừa được lực lượng chức năng TPHCM cứu nạn khẩn cấp, đưa đi bệnh viện.
Ngày 17/11, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TPHCM vừa phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 thực hiện cứu nạn khẩn cấp một nam bệnh nhân bị tai biến tại tầng 3 căn nhà nằm sâu trong hẻm đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Hòa Hưng.
Bệnh nhân là ông Vũ X.C. (38 tuổi), nặng khoảng 150kg, bị liệt nửa người bên phải và không thể tự di chuyển đến bệnh viện.
Trước đó, 7h sáng 16/11, Trung tâm Cấp cứu 115 TPHCM tiếp nhận cuộc gọi khẩn cấp cầu cứu từ người dân về trường hợp trên.
Trung tâm Cấp cứu 115 đánh giá tình thế nguy cấp khi trọng lượng và tình trạng bệnh nhân khiến việc di chuyển bằng phương tiện thông thường là điều không thể. Đơn vị này lập tức kích hoạt yêu cầu hỗ trợ từ những người hùng áo lính thuộc Đội Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Khu vực 10.
Ngay sau khi nhận được thông báo, lực lượng cứu hộ, cứu nạn do Trung tá Nguyễn Quang Đức - Phó Đội trưởng đã trực tiếp chỉ huy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường.
Với sự hỗ trợ của cáng cứu thương chuyên dụng, đội PCCC và CNCH đã áp dụng kỹ thuật chuyển vị an toàn và cố định cột sống để đảm bảo an toàn cho nạn nhân trong quá trình di chuyển xuống bằng lối thang bộ.
Chỉ trong thời gian ngắn, đội cứu hộ đã nhanh chóng đưa nạn nhân xuống an toàn và bàn giao cho Trung tâm Cấp cứu 115 để tiếp tục chăm sóc y tế.
Quá trình triển khai phương án cứu hộ được đánh giá là bài bản, chính xác và kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho nạn nhân.
