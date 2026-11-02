Đã biếu nhà ngoại 2 triệu đồng, tôi bất ngờ khi biết vợ lén đưa thêm 10 triệu

Nhà vợ tôi không có con trai, chỉ có ba cô con gái. Vợ tôi là út, hai chị gái đều đã lấy chồng xa. Bố mẹ cô ấy từng là giáo viên, hiện đã nghỉ hưu, có lương hưu hàng tháng nên vợ chồng tôi không phải thường xuyên chu cấp hay lo lắng về kinh tế cho ông bà.

Tôi vẫn giữ phép ứng xử với nhà ngoại. Thi thoảng có món ăn ngon, tôi đều mang sang biếu bố mẹ vợ. Những dịp lễ Tết, vợ chồng tôi cũng chuẩn bị quà cáp, tiền biếu hai bên nội ngoại như nhau. Tôi chưa bao giờ có ý định phân biệt hay ngăn cản vợ quan tâm đến bố mẹ đẻ.

Từ khi kết hôn, hai vợ chồng thống nhất để tôi quản lý tiền bạc trong nhà vì vợ hay quên, không giỏi tính toán. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa cô ấy phải xin phép mỗi khi muốn chi tiêu. Nếu cần tiền mua sắm hay có việc riêng, vợ chỉ cần nói, tôi đều đưa và chưa từng gây khó dễ.

Chuyện bắt đầu từ lần nhà ngoại sửa sang phần mộ cho ông bà. Hôm đó, vợ chồng tôi đã cùng thống nhất đưa bố mẹ 2 triệu đồng để lo công việc. Tôi nghĩ như vậy là hợp tình hợp lý, bởi đây là việc chung của gia đình, hai vợ chồng cũng đã có khoản đóng góp.

Thế nhưng sau đó, tôi phát hiện vợ vẫn lén đưa thêm cho bố mẹ 10 triệu đồng mà không hề nói với tôi. Khi hỏi chuyện, cô ấy thừa nhận đã đưa số tiền ấy. Tôi cảm thấy khó chịu không hẳn vì 10 triệu đồng là khoản quá lớn, mà vì vợ đã tự ý lấy tiền trong khi hai người từng thống nhất phải trao đổi với nhau về những khoản chi đáng kể.

Tôi hỏi tại sao cô ấy không nói trước, nếu bố mẹ cần thêm thì hai vợ chồng có thể bàn bạc. Không ngờ, vợ lập tức nổi nóng, cho rằng tôi là người đàn ông ki bo, keo kiệt. Cô ấy nói đã phải chịu đựng tôi quá nhiều, ngay cả việc muốn đưa tiền cho bố mẹ đẻ cũng phải giấu giếm.

Tôi thực sự bất ngờ trước phản ứng ấy. Tôi vẫn nghĩ mình chưa từng ngăn cản vợ báo hiếu, thậm chí luôn chủ động quan tâm đến bố mẹ cô ấy. Vì vậy, tôi không hiểu tại sao cô ấy lại biến chuyện này thành một cuộc tranh cãi lớn đến vậy. Tôi càng không chấp nhận việc vợ tự ý quyết định một khoản tiền mà không hề trao đổi với chồng.

Sau hôm đó, không khí trong nhà trở nên căng thẳng. Vợ tôi thu dọn quần áo, bế con về nhà ngoại và đến nay đã mấy hôm chưa trở lại. Tôi cũng chưa gọi điện hay sang gặp, một phần vì tức giận, phần khác nghĩ rằng để cô ấy có thời gian bình tĩnh sẽ tốt hơn.

Nhưng càng im lặng, tôi càng thấy khó hiểu. Có phải vợ đã tích tụ nhiều ấm ức từ trước mà tôi không nhận ra? Hay cô ấy thực sự cho rằng việc tôi muốn minh bạch chuyện tiền bạc là biểu hiện của sự keo kiệt, kiểm soát?

Tôi không muốn vợ chồng vì 10 triệu đồng mà đi đến đổ vỡ, nhưng cũng không muốn sau này những khoản chi lớn trong gia đình đều được quyết định một cách tùy ý. Tôi nên chủ động sang đón vợ, ngồi lại nói chuyện để tìm tiếng nói chung, hay tiếp tục chờ cô ấy bình tĩnh? Liệu tôi có đang quá khắt khe khi muốn vợ trao đổi trước khi đưa tiền cho nhà ngoại, hay chính cách quản lý tài chính của tôi đã khiến cô ấy cảm thấy không được tôn trọng?

Mạnh Thắng (Hà Nội)

Lo cho các em suốt 10 năm không tiếc điều gì, đến khi gặp biến cố, phản ứng của họ khiến tôi chết lặng GĐXH - Trong mỗi gia đình, thường luôn có một người lẳng lặng đứng ra gánh vác mọi chuyện lớn nhỏ, từ đối nội đối ngoại đến hòa giải mâu thuẫn giữa các thành viên. Người anh cả từng tự hào khi giữ vai trò chỗ dựa vững chắc ấy suốt mười mấy năm qua. Vậy nhưng, đến khi bản thân gặp phải biến cố lớn về tài chính và con cái nhập viện, anh mới ngậm ngùi nhận ra: Không một người em nào chủ động hỏi thăm xem anh có ổn không.



