Đã định kết hôn, vậy mà khi nghe người yêu bàn tính chuyện tương lai, tôi lại muốn hoãn cưới

| Tâm sự

Anh nói rất có lý, chẳng qua tôi không thể đáp ứng.

Tôi và người yêu đã yêu nhau gần 3 năm, cũng đã tính chuyện cưới xin. Gia đình hai bên đã gặp mặt, ngày cưới chỉ còn chờ thống nhất.

Tôi từng rất vui vì nghĩ cuối cùng mình cũng sắp có một gia đình riêng. Nhưng cách đây vài ngày, trong lúc hai đứa ngồi tính toán chuyện sau cưới, tôi lại bắt đầu thấy lo.

Người yêu nói sau khi cưới, mỗi tháng tôi góp 5 triệu vào quỹ chung, anh góp 6 triệu. Tổng cộng 11 triệu để hai đứa lo tiền nhà, ăn uống, điện nước và những khoản sinh hoạt chung. Phần còn lại thì mỗi người tự giữ để chi tiêu cá nhân.

Tôi nghe xong không thấy anh vô lý. Thực tế, thu nhập của anh cũng không quá cao hơn tôi, việc mỗi người góp một khoản cố định vào quỹ chung là cách khá công bằng. Tôi thậm chí còn nghĩ nếu sau này lương tăng thì mình có thể góp nhiều hơn.

Chỉ có điều, lương tôi hiện tại đúng 10 triệu. Nếu mỗi tháng đưa 5 triệu cho gia đình riêng, tôi chỉ còn 5 triệu để trang trải tất cả những thứ khác. Trong khi tôi còn một khoản mà người yêu chưa biết. Đó là khoản nợ của bố mẹ tôi.

Gia đình tôi không khá giả. Ngày trước, bố mẹ cố gắng cho tôi học đại học nên đã vay một khoản tiền của người quen. Tôi biết chuyện đó nhưng lúc ấy chỉ nghĩ học xong rồi đi làm, có thu nhập thì mình sẽ cùng bố mẹ trả dần.

- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tôi ra trường được hơn 2 năm, đi làm rồi cũng đều đặn gửi tiền về. Mỗi tháng tôi dành khoảng 3-4 triệu để bố mẹ trả nợ. Có tháng phát sinh việc thì ít hơn nên đến giờ vẫn chưa trả hết.

Bố mẹ biết tôi chuẩn bị cưới nên cũng bảo tôi đừng lo quá, phần còn lại ông bà sẽ cố gắng tự xoay xở. Nhưng tôi biết bố mẹ không có nguồn thu nhập dư dả. Nếu tôi lấy chồng ngay, khoản tiền tôi gửi về chắc chắn sẽ giảm. Tôi không muốn sau này cưới xong, cứ đến cuối tháng lại phải lựa chọn giữa việc đóng quỹ gia đình và gửi tiền về trả nợ cho bố mẹ.

Càng nghĩ, tôi càng thấy áy náy. Người yêu tôi không sai. Anh chỉ đang tính toán cuộc sống sau hôn nhân theo khả năng của hai đứa. Nếu tôi không nói, đến lúc cưới rồi mới bảo mỗi tháng tôi còn phải gửi vài triệu về nhà thì chẳng khác nào giấu anh một chuyện quan trọng.

Nhưng nếu nói ra, tôi sợ anh sẽ nghĩ tôi đặt gia đình nhà đẻ lên trên gia đình nhỏ của hai đứa.

Mấy hôm nay tôi cứ nghĩ đến chuyện lùi đám cưới thêm 1-2 năm. Tôi muốn cùng bố mẹ trả hết khoản nợ này rồi mới lấy chồng. Khi ấy, tôi có thể bước vào hôn nhân mà không còn khoản trách nhiệm tài chính nào phía sau.

Tôi biết mình không thể trì hoãn mãi, càng không thể bắt người yêu chờ mà không nói lý do. Tôi nên nói thẳng ngay bây giờ, hay cứ tiếp tục cố gắng xoay xở để đám cưới không phải trì hoãn?

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