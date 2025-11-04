Đà Nẵng: Khen thưởng người đàn ông 2 lần lao ra dòng lũ dữ cứu 5 người gặp nạn

VietnamNet đưa tin, ngày 4/11, Chủ tịch UBND phường Hải Vân (TP Đà Nẵng) đã trao giấy khen cho ông Trần Đình Chiến (50 tuổi, trú tổ dân phố Trường Định) vì hành động dũng cảm cứu người trong đợt mưa lũ hôm 28/10.

Trước đó, khoảng 4 giờ sáng 28/10, khi đang ngủ, ông Chiến nghe tiếng kêu cứu thất thanh ngoài đường. Một phụ nữ đi làm sớm chẳng may bị nước lũ cuốn ngã và mắc kẹt giữa dòng nước ngay trước nhà.

"Tôi bật dậy, cầm đèn pin lao ra. Lúc đó nước đã dâng đến thắt lưng, chảy rất mạnh. Chị ấy bị mắc giữa dòng, tôi cùng mấy người hàng xóm liền chạy đến dìu vào nhà. Chậm vài giây thôi là chị bị cuốn trôi ra sông rồi", ông Chiến kể.

Chủ tịch UBND phường Hải Vân đã tặng giấy khen cho ông Chiến. Ảnh: NLĐO

Khoảng 16h30 chiều cùng ngày, khi nước lũ dâng cao lút đầu người, ông Chiến đang dùng bữa thì lại nghe tiếng kêu cứu vọng ra từ cánh đồng trước nhà. 4 người (2 nam, 2 nữ) đang bấu víu vào cột điện giữa dòng nước mênh mông sau khi chiếc ghe của họ bị lật.

Không chút do dự, ông vội khởi động chiếc ghe nhỏ, lao ra giữa dòng nước chảy xiết. Ghe chao đảo dữ dội, ông phải gồng mình giữ lái, điều khiển khéo léo để không bị lật. Khi tiếp cận được nhóm người gặp nạn, ông nhanh chóng kéo 2 phụ nữ lên ghe trước, đưa vào nơi an toàn, rồi quay lại cứu nốt 2 người đàn ông đang kiệt sức.

Nhờ phản ứng nhanh và kinh nghiệm đi sông nước, ông Chiến đã cứu sống cả 4 người gặp nạn. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ phải cứu người. Nước chảy xiết lắm, chỉ cần chậm vài phút thôi là họ có thể bị cuốn đi. Nếu ai ở trong hoàn cảnh đó cũng như tôi thôi. Cứu người là trên hết. Dù biết nguy hiểm nhưng không thể đứng nhìn. Tôi làm việc này không phải để được khen thưởng, mà vì lòng thương người", ông Chiến chia sẻ trên NLĐO.

Chiếc ghe nhỏ cùng ông Chiến cứu nhóm người gặp nạn. Ảnh: VietnamNet

Được biết ông Chiến sinh ra và lớn lên bên dòng sông Trường Định, người đàn ông này từ nhỏ đã quen với sông nước, bơi lội giỏi và làm nghề chài lưới.

Việc cứu người với ông cũng chẳng còn xa lạ. Năm 2023, trong hai trận ngập nặng ở cánh đồng Trường Định, ông cũng từng liều mình bơi giữa nước xiết để cứu người gặp nạn.

"Ai ở hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như tôi thôi. Thấy người gặp nạn mà đứng nhìn thì không đành. Cứu người là bản năng, là điều tự nhiên phải làm, chứ tôi không nghĩ đến chuyện được khen thưởng", ông Chiến cho hay.

Lãnh đạo UBND phường Hải Vân đánh giá hành động của ông Chiến là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, lòng dũng cảm và nhân ái trong cộng đồng.

Phường Hải Vân đã biểu dương, khen thưởng đột xuất để ghi nhận nghĩa cử cao đẹp của ông Chiến, đồng thời đề nghị cấp trên xem xét khen thưởng theo quy định.