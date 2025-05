Hỗ trợ bắt cướp, hai người dân Cà Mau được khen thưởng

Ngày 23/5, Công an tỉnh Cà Mau tổ chức trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau và Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao Bằng khen của UBND tỉnh cho tập thể Công an xã Hòa thành và 3 cán bộ Công an xã; trao Giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau cho tập thể Tổ ANTT ấp Hòa Trung và 5 cá nhân, trong đó có 2 người dân là anh Dương Ra Xil (ở xã Tân Phú, huyện Thới Bình, Cà Mau) và anh Võ Nhật Duy (ở xã Hòa Thành, TP.Cà Mau).

Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau tặng giấy khen cho 1 tập thể, 5 cá nhân, trong đó có 2 người dân

Những tập thể, cá nhân nêu trên được khen thưởng bởi, có thành tích trong việc truy bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản xảy ra tại xã Hòa Thành, thành phố Cà Mau.

Trước đó, vào ngày 16/5 vừa qua, anh Ngô Minh Đoàn và chị Trần Thị Bích Tuyền (cùng ngụ xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn, Cà Mau), đang lưu thông trên tuyến đường 3/2 nối dài hướng từ TP.Cà Mau về Cầu Hòa Trung, đến đoạn thuộc địa phận xã Hòa Thành thì bất ngờ bị 2 đối tượng lạ mặt điều khiển xe mô tô giật túi xách của chị Tuyền.

Bên trong túi có trên 3 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân. Dù bị giật bất ngờ, nhưng anh Đoàn vẫn bình tĩnh đuổi theo 2 đối tượng và truy hô cho mọi người giúp đỡ.

Đại tá Phạm Minh Lũy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau trao Bằng khen cho tập thể, cá nhân

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Hòa Thành nhanh chóng có mặt và huy động lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của các ấp xung quanh cùng với sự hỗ trợ nhiệt tình của người dân đã khống chế được 1 đối tượng. Đối tượng còn lại bỏ xe chạy trốn, nhưng sau đó cũng bị lực lượng Công an xã và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở phát hiện, bắt giữ.