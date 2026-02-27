Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Nữ diễn viên 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng

Thứ sáu, 18:59 27/02/2026 | Đẹp
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Nữ diễn viên Vương Sở Nhiên đang dần thoát khỏi tên gọi "bản sao của Lưu Diệc Phi" sau thành công của bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa".

Vương Sở Nhiên thăng hạng danh tiếng đầu năm 2026 - Ảnh 1.

Bộ phim cổ trang hài "Còn ra thể thống gì nữa" vừa kết thúc phát sóng với thành tích ấn tượng. Hai diễn viên chính Thừa Lỗi, Vương Sở Nhiên đều nhận được sự ủng hộ của khán giả. Có thể nói đây là bộ phim giúp nữ diễn viên chính lấy lại hình ảnh sau hàng loạt rắc rối. Khán giả ấn tượng với Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi đẹp đôi, diễn xuất ăn ý. (Ảnh: Weibo)

Nữ diễn viên phim 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng - Ảnh 2.

Bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa" lên sóng từ ngày 6/2 nhưng ngay từ những tập đầu, phim đã nhanh chóng trở thành hiện tượng đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ đầu năm 2026. Khán giả được chứng kiến những tình huống dở khóc dở cười: Hoàng đế coi triều đình như công ty đa quốc gia, quan lại là đối tác khó tính, còn yêu phi thì đau đầu với KPI, OKR, review dự án… chỉ để tránh một kết cục “bay màu”. (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên phim 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng - Ảnh 3.

Vương Sở Nhiên có cú “lột xác” ấn tượng khi rời bỏ hình ảnh hiền lành quen thuộc để hóa thân thành Dữu Vãn Âm - yêu phi sắc sảo, quyến rũ. (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên phim 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng - Ảnh 4.

Dù bị stylist đưa cho các bộ đồ cực sến từ màu sắc đến kiểu dáng, lại thêm phụ kiện rườm rà nhưng Vương Sở Nhiên vẫn khoe được nhan sắc rực rỡ, không hổ danh là “tiểu Lưu Diệc Phi”. Đằng sau vẻ đẹp “hại nước hại dân” ấy lại là một cô nàng công sở chính hiệu, luôn lẩm nhẩm KPI trong đầu. (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên phim 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng - Ảnh 5.

Mới đây, Vương Sở Nhiên có cơ hội hóa thân thành Vương Chiêu Quân trong một tiết mục tại Gala Tết Nguyên đán trên đài truyền hình CCTV. Khán giả nhận xét biểu cảm của nữ diễn viên truyền tải được nỗi niềm và tình yêu lớn lao của nhân vật chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi. (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên phim 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng - Ảnh 6.

Vương Sở Nhiên nổi bật khi trình diễn cùng các nghệ sĩ khác trên sân khấu. (Ảnh: Weibo)

Nữ diễn viên phim 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng - Ảnh 7.

Sau thành công của bộ phim "Còn ra thể thống gì nữa", Vương Sở Nhiên tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc ngày càng thăng hạng và lối diễn tự nhiên, nữ diễn viên còn cho thấy tham vọng "phủ sóng" màn ảnh khi liên tiếp góp mặt trong 4 dự án mới, trải dài từ hiện đại, dân quốc đến cổ trang quyền mưu. (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên phim 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng - Ảnh 8.

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, có năng khiếu diễn xuất từ nhỏ, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ngay từ thời đi học, cô đã nổi tiếng với nhan sắc rực rỡ cùng với thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên khi mới vào nghề, Vương Sở Nhiên bị so sánh với Lưu Diệc Phi vì có nhiều nét tương đồng với đàn chị. Điều này vừa là lợi thế, vừa tạo thành điểm bất lợi cho cô. (Ảnh: Weibo).

Nữ diễn viên phim 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng - Ảnh 9.

Cô bước chân vào ngành giải trí năm 2016 và được khán giả biết đến qua các bộ phim: "Yến Vân Đài", "Ngọc Cốt Dao", "Khói lửa nhân gian của tôi", "Tình yêu có pháo hoa"… Vương Sở Nhiên có nền tảng nghệ thuật vững vàng. Ngoài diễn xuất, cô còn biết chơi piano, ukulele, nhảy múa và từng hát nhạc phim. (Ảnh: Weibo).

"Họa mi bán cổ điển" Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

GĐXH - Ca sĩ Phạm Thu Hà cùng nhiều nghệ sĩ sẽ có mặt trong buổi ra mắt bộ sưu tập của NTK Linh Moon tại Nga vào tháng 3 tới.

Nhan sắc nữ diễn viên quê Hải Phòng đang gây chú ý trong phim "Không giới hạn"Nhan sắc nữ diễn viên quê Hải Phòng đang gây chú ý trong phim 'Không giới hạn'

GĐXH - Diễn viên Minh Trang đảm nhận vai Thiếu tá Lam Anh trong phim "Không giới hạn" sở hữu ngoại hình xinh đẹp, quyến rũ, phong cách thời trang hiện đại.

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giản

Lấy lại vóc dáng sau Tết bằng chế độ ăn và các bài tập đơn giản

Nhan sắc nữ diễn viên quê Hải Phòng đang gây chú ý trong phim 'Không giới hạn'

Nhan sắc nữ diễn viên quê Hải Phòng đang gây chú ý trong phim 'Không giới hạn'

Cùng chuyên mục

5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

5 người Việt trong top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới 2026

Đẹp - 12 giờ trước

Danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2026 gây chú ý khi xuất hiện 5 cái tên đến từ Việt Nam gây chú ý.

'Người tình màn ảnh' của Hồng Đăng: Mỹ nhân một thời, U50 trẻ đẹp ngỡ ngàng

'Người tình màn ảnh' của Hồng Đăng: Mỹ nhân một thời, U50 trẻ đẹp ngỡ ngàng

Đẹp - 1 ngày trước

Từng là biểu tượng nhan sắc của màn ảnh nhỏ, nữ diễn viên Quách Thu Phương ở tuổi U50 vẫn khiến khán giả ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp trẻ trung và thần thái cuốn hút.

'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà trình diễn trên sàn catwalk tại Nga

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Phạm Thu Hà cùng nhiều nghệ sĩ sẽ có mặt trong buổi ra mắt bộ sưu tập của NTK Linh Moon tại Nga vào tháng 3 tới.

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

Đẹp - 2 ngày trước

GĐXH - Phanh Lee thu hút sự chú ý với bộ ảnh áo dài xanh pastel giữa phố cổ Hà Nội. Nét đẹp cổ điển và hiện đại hòa quyện tạo nên thần thái sang trọng, quý phái.

Làm thế nào để cứu nguy làn da xuống cấp sau kỳ nghỉ dài?

Làm thế nào để cứu nguy làn da xuống cấp sau kỳ nghỉ dài?

Chăm sóc da - 2 ngày trước

Với da nổi mụn sau kỳ nghỉ Tết, bạn đừng vội nặn hay chấm sản phẩm quá mạnh mà thay vào đó hãy giữ da sạch, cấp ẩm đủ và sử dụng sản phẩm trị mụn có hoạt chất nhẹ.

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Đẹp - 3 ngày trước

GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Vợ chồng Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Đẹp - 4 ngày trước

GĐXH - Trong bộ ảnh du xuân 2026, Đoàn Văn Hậu và Doãn Hải My gây chú ý với phong cách áo dài. Hình ảnh gia đình hạnh phúc cùng bé Lúa thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Đẹp - 5 ngày trước

GĐXH - Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu - gây chú ý với vẻ đẹp thanh lịch trong trang phục áo dài. Cô chia sẻ về hành trình trưởng thành và cống hiến trong năm 2026.

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Những mẫu thời trang du Xuân gây ấn tượng

Thời trang - 5 ngày trước

GĐXH - Trang phục du Xuân mang đến vẻ đẹp và cuốn hút hơn ngày thường khi xuống phố ở thời điểm đầu năm mới.

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp "không góc chết", quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ

Khổng Tú Quỳnh U40 đẹp "không góc chết", quyến rũ lấn át dàn mỹ nhân trẻ

Đẹp - 5 ngày trước

Sau gần 20 năm hoạt động nghệ thuật, nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vẫn giữ được vẻ đẹp “vượt thời gian”, ngày càng thăng hạng cả về phong cách lẫn khí chất.

Xem nhiều

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Nữ diễn viên phim Sex Education lọt Top mặc đẹp nhất BAFTA 2026

Đẹp

GĐXH - Aimee Lou Wood - diễn viên phim "Sex Education" được đánh giá cao về gu thời trang khi xuất hiện tại lễ trao giải BAFTA.

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mới

Đẹp
Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Diện áo dài hồng pastel như Huyền Lizzie

Đẹp
'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

'Dâu hào môn' Phanh Lee gây chú ý với khí chất quý cô Hà thành

Đẹp
Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Hoàng Thùy Linh gây chú ý với áo dài kim sa trong dịp Tết 2026

Đẹp

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top