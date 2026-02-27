Nữ diễn viên 'Còn ra thể thống gì nữa' thăng hạng nhan sắc, danh tiếng

Vương Sở Nhiên sinh năm 1999, có năng khiếu diễn xuất từ nhỏ, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Ngay từ thời đi học, cô đã nổi tiếng với nhan sắc rực rỡ cùng với thành tích học tập xuất sắc. Tuy nhiên khi mới vào nghề, Vương Sở Nhiên bị so sánh với Lưu Diệc Phi vì có nhiều nét tương đồng với đàn chị. Điều này vừa là lợi thế, vừa tạo thành điểm bất lợi cho cô. (Ảnh: Weibo).