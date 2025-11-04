Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính: Hội chợ Mùa Thu 2025 mở ra chặng đường mới cho chuỗi xúc tiến thương mại, đầu tư và văn hóa tầm vóc quốc tế trong kỷ nguyên mới

Hàng ngàn người dân thích thú trải nghiệm mua sắm tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 mang đến không gian mua sắm và trải nghiệm đậm sắc màu văn hóa Việt, thu hút đông đảo người dân Thủ đô và du khách ghé thăm, khám phá, kết nối.

Khơi nguồn sức mạnh nội sinh – kết nối Việt Nam với thế giới trong kỷ nguyên mới

Phát biểu bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, sau 10 ngày diễn ra sôi động, chuyên nghiệp và đầy cảm hứng tại Trung tâm Triển lãm quốc gia Việt Nam, hôm nay chúng ta rất vui mừng, phấn khởi, long trọng tổ chức lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu tốt đẹp, mở ra một chặng đường mới cho chuỗi các sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư, văn hóa quốc gia mang tầm vóc quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng nhấn mạnh, đúng với chủ đề "Kết nối con người với sản xuất kinh doanh", Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là diễn đàn xúc tiến đầu tư, thương mại, sàn giao dịch thực chất, nơi khẳng định con người chính là trung tâm, chủ thể, là động lực, nguồn lực của mọi hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.

Tối 3/11, đã diễn ra Lễ bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC, Đông Anh, Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và phát biểu tại Lễ bế mạc.

Hội chợ đã thu hút hơn 1 triệu lượt khách tham quan hội chợ, hàng nghìn cuộc giao thương, hợp đồng và biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ giữa các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp ngoài nước với giá trị thương mại gần 5.000 tỷ đồng.

Doanh thu trực tiếp tại hội chợ và qua các kênh trực tuyến tăng 40 - 45% so với mặt bằng chung của các sự kiện xúc tiến thương mại quốc gia những năm gần đây, qua đó tạo ra hàng nghìn việc làm cho người lao động và tạo sinh kế cho nhân dân.

Điều này đã khẳng định Hội chợ là một kênh hiệu quả kích cầu tiêu dùng nội địa, một động lực quan trọng thúc đẩy sản xuất, xuất nhập khẩu, một phương thức tích cực làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống, một cầu nối năng động kết nối hợp tác thương mại quốc tế, tạo đà phát triển cho thị trường trong nước trong kỷ nguyên số.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đã trở thành lễ hội của công nghệ sáng tạo, văn hóa nghệ thuật, nơi khẳng định giá trị cốt lõi - phát triển kinh tế phải đi đôi với phát triển văn hóa xã hội và con người. Không chỉ dừng lại ở các điểm, các giao dịch thương mại, Hội chợ đã kiến tạo không gian kết nối đa chiều, nơi công nghệ hiện đại, hòa quyện cùng với những giá trị văn hóa truyền thống.

Phát biểu bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, sau 10 ngày diễn ra sôi động, sự kiện đã khẳng định vị thế của Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, an toàn và giàu tiềm năng trong hợp tác thương mại, đầu tư, văn hóa quốc tế. Hội chợ không chỉ là sàn giao dịch thực chất, nơi kết nối con người với sản xuất kinh doanh, mà còn mở ra một chặng đường mới cho chuỗi sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư và văn hóa quốc gia mang tầm vóc quốc tế trong kỷ nguyên mới.

Với 5 phân khu, hơn 3.000 gian hàng, quy tụ hơn 2.500 doanh nghiệp, Hội chợ chính là một hành trình trải trải nghiệm xuyên Việt, một bức họa sinh động về sức sống của hàng hóa Việt Nam đối với đông đảo du khách tham quan và người dân.

Mỗi gian hàng là một mảnh ghép văn hóa, một câu chuyện đặc trưng về các địa phương và con người Việt Nam, nơi không chỉ tỏa sáng những sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, năng lượng xanh, hiện đại, các sản phẩm văn hóa nghệ thuật, sản vật vùng miền đặc sắc mà còn là không gian trải nghiệm, mua sắm, giải trí đầy thú vị, ưu đãi cùng các lễ hội văn hóa ẩm thực độc đáo.

Nhiều sản phẩm thương hiệu Việt Nam được bạn bè quốc tế đánh giá cao, mở ra cơ hội xuất khẩu mới và từng bước phủ sóng thương hiệu Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Thủ tướng ghi nhận, thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chính là lời khẳng định cho việc thị trường Việt Nam không chỉ hấp dẫn về quy mô và tốc độ phát triển mà còn là một điểm đến an toàn, thân thiện, đầy triển vọng và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế.

Thủ tướng nêu rõ, Hội chợ chính là biểu trưng cho tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển chung của toàn dân tộc Việt Nam, thể hiện rõ niềm tin về một Việt Nam năng động, sáng tạo, hướng đến tương lai. Đây là thành công đến từ kết quả lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Đảng, sự điều hành quyết liệt, linh hoạt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp với tinh thần Đảng lãnh đạo Nhà nước kiến tạo, doanh nghiệp tiên phong, công tư đồng hành, nhân dân đồng tình, quốc tế ủng hộ, nguồn sức mạnh to lớn, giúp Việt Nam tự tin vươn lên hội nhập sâu rộng, khẳng định vị thế trên trường quốc tế.

Tại buổi lễ bế mạc Hội chợ, 30 tổ chức, doanh nghiệp đã được vinh danh vì có “Không gian trưng bày tiêu biểu” tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ: "Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, tôi ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao sự vào cuộc, trách nhiệm, tâm huyết và sáng tạo của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, cộng đồng doanh nghiệp, Nhân dân cả nước và các tổ chức, bạn bè quốc tế, những người đã chung tay làm nên thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 - một lễ hội kinh tế văn hóa giàu bản sắc, nơi kết nối Việt Nam với thế giới trên tinh thần hợp tác và phát triển.

Đặc biệt, tại buổi lễ khai mạc, Thủ tướng đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào, chiến sĩ cả nước chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai thông qua chương trình "Mùa thu hy vọng - chia sẻ yêu thương" với tinh thần phát triển sản xuất kinh doanh luôn đi cùng với trách nhiệm xã hội, đến nay, qua các hoạt động qun góp, ủng hộ, Ban tổ chức đã công bố nhận được gần 400 tỷ đồng cho đồng bào bão lũ ở miền Trung.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin trân trọng cảm ơn những tấm lòng hảo tâm, sự chia sẻ của cộng đồng với bà con vùng bão, lũ. Tinh thần nhân ái này chính là biểu tượng cao đẹp nhất cho truyền thống quý báu, tình dân tộc, nghĩa đồng bào của dân tộc ta, là nền tảng, là sức mạnh nội sinh để chúng ta tiến xa, tiến vững chắc hơn nữa trên con đường phát triển".

Chuẩn bị cho Hội chợ Mùa Xuân – 2026

Để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, Thủ tướng đề nghị, một là trên cơ sở kết quả hội chợ lần này, Bộ Công Thương chủ động xây dựng mô hình tổ chức Hội chợ Mùa Thu thường niên, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và khẩn trương đề xuất phương án tổ chức thành công Hội nghị Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất - 2026.

Hai là các bộ, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy các cơ hội, cam kết, thỏa thuận được hình thành tại Hội chợ, chuyển hóa kết quả giao thương thành dự án, sản phẩm cụ thể, thiết thực và hiệu quả cho đời sống Nhân dân và phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Ba là, các hiệp hội ngành hàng, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, nỗ lực sản xuất kinh doanh, khẳng định giá trị của thương hiệu Việt Nam, vừa đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, đặc biệt có những hỗ trợ kịp thời, thiết thực đối với đồng bào vùng thiên tai, bão, lũ.

Thành công của Hội chợ hôm nay không chỉ ghi dấu ấn một sự kiện kinh tế, văn hóa và chia sẻ mà chính là tiền đề mở ra một hành trình mới.

Bốn là các đối tác, tổ chức quốc tế tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong hợp tác thương mại, đầu tư chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực phát triển xanh, phát triển số và bền vững, cùng nhau mở rộng không gian hợp tác vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển chung trên toàn thế giới.

Năm là tất cả chúng ta chung sức, đồng lòng cùng nhau kết nối yêu thương với yêu thương, kết nối con người với con người, kết nối giữa con người với kinh tế xã hội, văn hóa để rồi tất cả chúng ta được hưởng thụ từ sự kết nối tuyệt vời này một cách ấm áp, nhân văn, thấm đậm tình người và hiệu quả thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị Việt Nam trong cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, với những thành công và sự chia sẻ yêu thương hôm nay, chúng ta tin tưởng rằng những kết nối hợp tác, những ý tưởng sáng tạo và những sản phẩm mang dấu ấn Việt Nam sẽ tiếp tục được vun đắp, mở rộng, trở thành nguồn lực mới cho sự tăng trưởng và hội nhập quốc tế của đất nước.

Thành công của Hội chợ hôm nay không chỉ ghi dấu ấn một sự kiện kinh tế, văn hóa và chia sẻ mà chính là tiền đề mở ra một hành trình mới, hành trình kết nối, thắp sáng và lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển, hiện thực hóa khát vọng Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, văn minh, hạnh phúc trong kỳ mới mới với tinh thần mới, niềm tin mới, khát vọng mới trong một mùa xuân mới.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 do Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND Thành phố Hà Nội cùng các bộ, ngành và địa phương tổ chức. Tập đoàn Vingroup là đơn vị phối hợp cùng Bộ Công Thương và các bộ, ngành, địa phương để tổ chức Hội chợ. Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam, tổng diện tích 130.000 m², quy mô 3.000 gian hàng tiêu chuẩn, quy tụ 2.500 doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước. Theo Ban tổ chức, Hội chợ thu hút trung bình 100.000 lượt khách/ngày, cao nhất trong các sự kiện xúc tiến thương mại trong nước. Quy mô và lượng khách tham quan vượt xa các kỳ hội chợ trước, thể hiện sức hút mạnh mẽ của sản phẩm Việt và niềm tin của người tiêu dùng vào hàng hóa trong nước. Hoạt động giao thương, mua bán diễn ra sôi động, doanh thu trung bình đạt 300 triệu đồng/gian hàng tiêu chuẩn/10 ngày, tổng doanh thu trực tiếp gần 1.000 tỷ đồng, trong đó khu gian hàng địa phương đạt 50 tỷ đồng. Tổng giá trị giao dịch, hợp đồng và biên bản ghi nhớ (MoU) đạt gần 5.000 tỷ đồng, riêng khu địa phương đạt gần 500 tỷ đồng. Những con số này cho thấy Hội chợ không chỉ là nơi quảng bá sản phẩm mà còn là "sàn giao dịch thực chất", giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, mở rộng chuỗi cung ứng và phát triển thị trường xuất khẩu. Trong khuôn khổ Hội chợ, Ban tổ chức triển khai 11 hội nghị, hội thảo, diễn đàn chuyên đề, tổ chức xét chọn 30 gian hàng tiêu biểu và liên tục tổ chức các chương trình giao thương quốc tế với doanh nghiệp đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, New Zealand và Liên minh châu Âu; ghi nhận hơn 100 thỏa thuận hợp tác và biên bản ghi nhớ được ký kết. Các hoạt động này thể hiện rõ định hướng chuyển từ xúc tiến thương mại đơn thuần sang xúc tiến thương mại tổng hợp, gắn kết thương mại – đầu tư – đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

