UBND Hà Nội và Bộ Công thương cùng đề nghị dừng thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa thu
GĐXH - Tối 31/10, UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 5867/UBND-NC ngày 31/10/2025 gửi Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.
Theo đó, ngày 29/10/2025, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 5801/UBND-NC về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025, theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 5635/BVHTTDL-BQTG ngày 23/10/2025 và phương án của Tập đoàn Vingroup.
Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.
Với tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng đồng bào vùng thiên tai, UBND Thành phố đề nghị dừng việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.
Trước đó, ngày 30/10, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rút gọn quy mô Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.
Tại báo cáo, Bộ Công Thương cho biết, từ giữa tháng 10/2025 đến nay, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lớn kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Nhiều khu dân cư, trường học, trạm y tế bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng chục nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.
Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, với trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành và tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh quy mô tổ chức Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 nhằm thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành với đồng bào vùng thiên tai đang khắc phục hậu quả, đồng thời hướng tới sử dụng nguồn lực một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ trong bối cảnh tình thế quốc gia đặc biệt.
Do đó, Bộ Công Thương kiến nghị tổ chức Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 theo hình thức trực tiếp, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam; không tổ chức bắn pháo hoa, không truyền hình, phát thanh trực tiếp, mà ghi hình, ghi âm để tường thuật lại vào dịp thích hợp.
Theo Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025, Lễ Bế mạc dự kiến diễn ra vào 20h tối ngày 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).
Trong khuôn khổ Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức sẽ vinh danh và tri ân các tổ chức, đơn vị tham gia Hội chợ, bao gồm: các tổ chức, doanh nghiệp có gian hàng trưng bày ấn tượng, sáng tạo; cùng các tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm đóng góp cho hoạt động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong khuôn khổ Hội chợ.
Giới trẻ với xu hướng săn đồ second-hand và nỗi lo về sức khỏeXu hướng - 2 ngày trước
GĐXH - Giữa những con ngõ nhỏ quanh chợ Đông Tác hay Đặng Văn Ngữ, những sạp đồ second-hand chen chúc người ra vào với mức giá rẻ dễ tiếp cận. Tuy nhiên, song song với lợi ích kinh tế và giá trị bền vững, trào lưu này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về sức khỏe nếu người bán và người mua không biết cách xử lý, vệ sinh đúng quy trình.
Những trò chơi chỉ tiêu tốn 50.000- 100.000 đồng nhưng lại đưa cả gia đình xích lại gần nhauXu hướng - 2 ngày trước
GiadinhNet - Không còn cần đến phố xá đông người, nhiều bạn trẻ và gia đình đang tìm thấy niềm vui ngay tại nhà. Mua về Boardgame và những trò chơi gắn kết đang khiến “giải trí tại gia” trở thành trào lưu mới của giới trẻ thành thị.
Hơn 2 tỷ mở quán lẩu Trung Quốc, sai lầm nhỏ khiến chủ quán suýt mất sạchXu hướng - 4 ngày trước
Bỏ hơn 2 tỷ đồng đầu tư quán lẩu Trung Quốc, một sai lầm tưởng chừng nhỏ khiến chủ quán suýt đánh mất tất cả và nhận ra bài học đắt giá trong kinh doanh ẩm thực.
Biến đôi tay khéo léo thành 'vốn liếng': Quà tặng handmade thành nghề hot của nhiều sinh viênXu hướng - 5 ngày trước
GiadinhNet - Thị trường quà tặng càng nhộn nhịp, đồ handmade càng được săn lùng. Những món quà mang dấu ấn cá nhân, được làm từ đôi tay và sự kiên nhẫn, đang “gây sốt” trong giới trẻ. Với sinh viên, đó vừa là niềm vui sáng tạo, vừa là “cần câu cơm” dễ thương giữa thời bão giá.
Một loại gia vị triệu đô thế giới rất hiếm nhưng Việt Nam trồng bạt ngàn: 31 quốc gia liên tục săn đón, nước ta xuất khẩu hơn 3.000 tấnXu hướng - 6 ngày trước
Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã bỏ túi hơn 25 triệu USD từ báu vật trời ban này.
Lẩu 39.000 - 69.000 đồng "làm mưa làm gió" ở TP HCMXu hướng - 1 tuần trước
Giá một nồi lẩu 39.000-69.000 đồng chỉ bằng một ly trà sữa khiến nhiều khách hàng trẻ tò mò tìm đến trải nghiệm.
Khi giới trẻ biến quán cafe thành lớp học sáng tạoXu hướng - 1 tuần trước
GĐXH - Nhiều quán cà phê học tập liên tục xuất hiện tại các đô thị lớn, trở thành điểm đến quen thuộc của sinh viên và người làm việc tự do. Với không gian yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, những quán cà phê này đang dần hóa thành “phòng học mở” cho giới trẻ thành thị.
Từ 'biệt đội xe thồ' rong ruổi khắp phố đến tỷ phú cây cảnhXu hướng - 2 tuần trước
Những năm qua, người dân làng Vị Khê (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) không ngừng trau dồi kiến thức và nỗ lực sáng tạo, biến những phôi cây thành vườn cây trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.
Cà phê học tập – xu hướng kinh doanh kết hợp giáo dục đang “làm mưa làm gió” trong giới trẻXu hướng - 2 tuần trước
GĐXH - Quán cà phê học tập đang lan rộng ở các đô thị lớn, nơi sinh viên và người làm việc tự do tìm đến để học và sáng tạo. Trong không gian yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, quán cà phê không chỉ là chốn thưởng thức đồ uống, mà còn là “phòng học mở” của giới trẻ hiện đại.
Thị trường bất động sản cuối 2025, đầu 2026: Giá nhà khó giảm, nhưng tăng nóng sẽ chấm dứtXu hướng - 2 tuần trước
GĐXH - “Giá nhà khó giảm nhưng tăng nóng sẽ được kiểm soát”, đây là nhận định của TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) về xu hướng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn cuối 2025, đầu 2026.
Đến Siêu hội chợ Quốc gia 2025, người dân sẽ được trải nghiệm “sáu nhất” qua 5 phân khu chủ đề như thế nào?Xu hướng
GĐXH - Theo Bộ Công thương, người dân tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ được trải nghiệm "sáu nhất" với không gian được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước. Hội chợ sẽ diễn ra từ 26/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.