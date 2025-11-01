UBND Hà Nội và Bộ Công thương cùng đề nghị dừng thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa thu

Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” chính thức khai mạc vào tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Theo đó, ngày 29/10/2025, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 5801/UBND-NC về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025, theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 5635/BVHTTDL-BQTG ngày 23/10/2025 và phương án của Tập đoàn Vingroup.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Với tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng đồng bào vùng thiên tai, UBND Thành phố đề nghị dừng việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.

Tối 31/10, UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 5867/UBND-NC ngày 31/10/2025 gửi Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.

Trước đó, ngày 30/10, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rút gọn quy mô Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.

Tại báo cáo, Bộ Công Thương cho biết, từ giữa tháng 10/2025 đến nay, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lớn kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Nhiều khu dân cư, trường học, trạm y tế bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng chục nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, với trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành và tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh quy mô tổ chức Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 nhằm thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành với đồng bào vùng thiên tai đang khắc phục hậu quả, đồng thời hướng tới sử dụng nguồn lực một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ trong bối cảnh tình thế quốc gia đặc biệt.

Do đó, Bộ Công Thương kiến nghị tổ chức Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 theo hình thức trực tiếp, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam; không tổ chức bắn pháo hoa, không truyền hình, phát thanh trực tiếp, mà ghi hình, ghi âm để tường thuật lại vào dịp thích hợp.

Theo Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025, Lễ Bế mạc dự kiến diễn ra vào 20h tối ngày 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Trong khuôn khổ Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức sẽ vinh danh và tri ân các tổ chức, đơn vị tham gia Hội chợ, bao gồm: các tổ chức, doanh nghiệp có gian hàng trưng bày ấn tượng, sáng tạo; cùng các tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm đóng góp cho hoạt động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong khuôn khổ Hội chợ.

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động GĐXH - Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Thu năm nay chính là khu vực gian hàng quốc tế- quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ, Australia, Singapore, Lào… mang đến một không gian giao thương sôi động, đa sắc màu và đậm tính quốc tế.