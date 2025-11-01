Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

UBND Hà Nội và Bộ Công thương cùng đề nghị dừng thực hiện việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa thu

Thứ bảy, 16:10 01/11/2025 | Xu hướng
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Tối 31/10, UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 5867/UBND-NC ngày 31/10/2025 gửi Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.

UBND Hà Nội dừng bắn pháo hoa tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 1.Khai mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Không gian để nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối

GĐXH - Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chủ đề “Kết nối con người với sản xuất, kinh doanh” chính thức khai mạc vào tối 25/10, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội). Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại Lễ khai mạc.

Theo đó, ngày 29/10/2025, UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 5801/UBND-NC về việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc  Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025, theo đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 5635/BVHTTDL-BQTG ngày 23/10/2025 và phương án của Tập đoàn Vingroup.

Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng.

Với tinh thần chia sẻ, đồng hành cùng đồng bào vùng thiên tai, UBND Thành phố đề nghị dừng việc tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.

UBND Hà Nội dừng bắn pháo hoa tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 2.

Tối 31/10, UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản số 5867/UBND-NC ngày 31/10/2025 gửi Ban Chỉ đạo Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 về việc dừng tổ chức bắn pháo hoa nổ tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.

Trước đó, ngày 30/10, Bộ Công Thương đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc rút gọn quy mô Lễ Bế mạc  Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025.

Tại báo cáo, Bộ Công Thương cho biết, từ giữa tháng 10/2025 đến nay, các tỉnh miền Trung đang chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ lớn kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản và cơ sở hạ tầng. Nhiều khu dân cư, trường học, trạm y tế bị ngập sâu, giao thông chia cắt, hàng chục nghìn hộ dân phải sơ tán khẩn cấp.

Trước tình hình thiên tai diễn biến phức tạp, với trách nhiệm của cơ quan quản lý ngành và tinh thần "không để ai bị bỏ lại phía sau", Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh quy mô tổ chức Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 nhằm thể hiện tinh thần chia sẻ, đồng hành với đồng bào vùng thiên tai đang khắc phục hậu quả, đồng thời hướng tới sử dụng nguồn lực một cách tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ trong bối cảnh tình thế quốc gia đặc biệt.

Do đó, Bộ Công Thương kiến nghị tổ chức Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025 theo hình thức trực tiếp, trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam; không tổ chức bắn pháo hoa, không truyền hình, phát thanh trực tiếp, mà ghi hình, ghi âm để tường thuật lại vào dịp thích hợp.

Theo Ban Tổ chức Hội chợ Mùa Thu lần thứ Nhất – 2025, Lễ Bế mạc dự kiến diễn ra vào 20h tối ngày 4/11 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Hà Nội).

Trong khuôn khổ Lễ Bế mạc, Ban Tổ chức sẽ vinh danh và tri ân các tổ chức, đơn vị tham gia Hội chợ, bao gồm: các tổ chức, doanh nghiệp có gian hàng trưng bày ấn tượng, sáng tạo; cùng các tổ chức, doanh nghiệp hảo tâm đóng góp cho hoạt động ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi lũ lụt trong khuôn khổ Hội chợ.

UBND Hà Nội dừng bắn pháo hoa tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 4.Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động

GĐXH - Một trong những điểm nhấn đặc biệt của Hội chợ Mùa Thu năm nay chính là khu vực gian hàng quốc tế- quy tụ hàng trăm doanh nghiệp đến từ nhiều quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Campuchia, Hoa Kỳ, New Zealand, Ấn Độ, Australia, Singapore, Lào… mang đến một không gian giao thương sôi động, đa sắc màu và đậm tính quốc tế.

UBND Hà Nội dừng bắn pháo hoa tại Lễ Bế mạc Hội chợ Mùa Thu 2025 - Ảnh 5.Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng Việt

GĐXH - Hội chợ Mùa Thu 2025 ghi nhận sức mua nội địa tăng mạnh, nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, làng nghề thu về hàng chục triệu đồng mỗi ngày, khẳng định hiệu quả của xúc tiến thương mại.

Bảo Loan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'

Hội chợ Mùa Thu năm 2025: Các gian hàng ẩm thực truyền thống hút khách, thu về doanh số 'khủng'

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động

Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất – 2025: Các gian hàng quốc tế hút khách, giao thương sôi động

Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng Việt

Hội chợ Mùa Thu 2025: 'Mỏ vàng' kích cầu tiêu dùng, mở rộng thị trường hàng Việt

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Nông sản xanh, sạch 'lên ngôi' tại Hội chợ Mùa Thu 2025: Lý do người mua ưu tiên chọn mua

Hàng ngàn người dân thích thú trải nghiệm mua sắm tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025

Hàng ngàn người dân thích thú trải nghiệm mua sắm tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025

Cùng chuyên mục

Giới trẻ với xu hướng săn đồ second-hand và nỗi lo về sức khỏe

Giới trẻ với xu hướng săn đồ second-hand và nỗi lo về sức khỏe

Xu hướng - 2 ngày trước

GĐXH - Giữa những con ngõ nhỏ quanh chợ Đông Tác hay Đặng Văn Ngữ, những sạp đồ second-hand chen chúc người ra vào với mức giá rẻ dễ tiếp cận. Tuy nhiên, song song với lợi ích kinh tế và giá trị bền vững, trào lưu này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro về sức khỏe nếu người bán và người mua không biết cách xử lý, vệ sinh đúng quy trình.

Những trò chơi chỉ tiêu tốn 50.000- 100.000 đồng nhưng lại đưa cả gia đình xích lại gần nhau

Những trò chơi chỉ tiêu tốn 50.000- 100.000 đồng nhưng lại đưa cả gia đình xích lại gần nhau

Xu hướng - 2 ngày trước

GiadinhNet - Không còn cần đến phố xá đông người, nhiều bạn trẻ và gia đình đang tìm thấy niềm vui ngay tại nhà. Mua về Boardgame và những trò chơi gắn kết đang khiến “giải trí tại gia” trở thành trào lưu mới của giới trẻ thành thị.

Hơn 2 tỷ mở quán lẩu Trung Quốc, sai lầm nhỏ khiến chủ quán suýt mất sạch

Hơn 2 tỷ mở quán lẩu Trung Quốc, sai lầm nhỏ khiến chủ quán suýt mất sạch

Xu hướng - 4 ngày trước

Bỏ hơn 2 tỷ đồng đầu tư quán lẩu Trung Quốc, một sai lầm tưởng chừng nhỏ khiến chủ quán suýt đánh mất tất cả và nhận ra bài học đắt giá trong kinh doanh ẩm thực.

Biến đôi tay khéo léo thành 'vốn liếng': Quà tặng handmade thành nghề hot của nhiều sinh viên

Biến đôi tay khéo léo thành 'vốn liếng': Quà tặng handmade thành nghề hot của nhiều sinh viên

Xu hướng - 5 ngày trước

GiadinhNet - Thị trường quà tặng càng nhộn nhịp, đồ handmade càng được săn lùng. Những món quà mang dấu ấn cá nhân, được làm từ đôi tay và sự kiên nhẫn, đang “gây sốt” trong giới trẻ. Với sinh viên, đó vừa là niềm vui sáng tạo, vừa là “cần câu cơm” dễ thương giữa thời bão giá.

Một loại gia vị triệu đô thế giới rất hiếm nhưng Việt Nam trồng bạt ngàn: 31 quốc gia liên tục săn đón, nước ta xuất khẩu hơn 3.000 tấn

Một loại gia vị triệu đô thế giới rất hiếm nhưng Việt Nam trồng bạt ngàn: 31 quốc gia liên tục săn đón, nước ta xuất khẩu hơn 3.000 tấn

Xu hướng - 6 ngày trước

Từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã bỏ túi hơn 25 triệu USD từ báu vật trời ban này.

Lẩu 39.000 - 69.000 đồng "làm mưa làm gió" ở TP HCM

Lẩu 39.000 - 69.000 đồng "làm mưa làm gió" ở TP HCM

Xu hướng - 1 tuần trước

Giá một nồi lẩu 39.000-69.000 đồng chỉ bằng một ly trà sữa khiến nhiều khách hàng trẻ tò mò tìm đến trải nghiệm.

Khi giới trẻ biến quán cafe thành lớp học sáng tạo

Khi giới trẻ biến quán cafe thành lớp học sáng tạo

Xu hướng - 1 tuần trước

GĐXH - Nhiều quán cà phê học tập liên tục xuất hiện tại các đô thị lớn, trở thành điểm đến quen thuộc của sinh viên và người làm việc tự do. Với không gian yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, những quán cà phê này đang dần hóa thành “phòng học mở” cho giới trẻ thành thị.

Từ 'biệt đội xe thồ' rong ruổi khắp phố đến tỷ phú cây cảnh

Từ 'biệt đội xe thồ' rong ruổi khắp phố đến tỷ phú cây cảnh

Xu hướng - 2 tuần trước

Những năm qua, người dân làng Vị Khê (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) không ngừng trau dồi kiến thức và nỗ lực sáng tạo, biến những phôi cây thành vườn cây trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng.

Cà phê học tập – xu hướng kinh doanh kết hợp giáo dục đang “làm mưa làm gió” trong giới trẻ

Cà phê học tập – xu hướng kinh doanh kết hợp giáo dục đang “làm mưa làm gió” trong giới trẻ

Xu hướng - 2 tuần trước

GĐXH - Quán cà phê học tập đang lan rộng ở các đô thị lớn, nơi sinh viên và người làm việc tự do tìm đến để học và sáng tạo. Trong không gian yên tĩnh, đầy đủ tiện nghi, quán cà phê không chỉ là chốn thưởng thức đồ uống, mà còn là “phòng học mở” của giới trẻ hiện đại.

Thị trường bất động sản cuối 2025, đầu 2026: Giá nhà khó giảm, nhưng tăng nóng sẽ chấm dứt

Thị trường bất động sản cuối 2025, đầu 2026: Giá nhà khó giảm, nhưng tăng nóng sẽ chấm dứt

Xu hướng - 2 tuần trước

GĐXH - “Giá nhà khó giảm nhưng tăng nóng sẽ được kiểm soát”, đây là nhận định của TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) về xu hướng phát triển của thị trường bất động sản Việt Nam giai đoạn cuối 2025, đầu 2026.

Xem nhiều

Đến Siêu hội chợ Quốc gia 2025, người dân sẽ được trải nghiệm “sáu nhất” qua 5 phân khu chủ đề như thế nào?

Đến Siêu hội chợ Quốc gia 2025, người dân sẽ được trải nghiệm “sáu nhất” qua 5 phân khu chủ đề như thế nào?

Xu hướng

GĐXH - Theo Bộ Công thương, người dân tham gia Hội chợ Mùa Thu 2025 sẽ được trải nghiệm "sáu nhất" với không gian được tổ chức như một hành trình xuyên Việt, nơi mỗi phân khu là một câu chuyện sống động về con người, văn hóa và nền kinh tế năng động của đất nước. Hội chợ sẽ diễn ra từ 26/10 đến 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội.

Nhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thường

Nhiều thương hiệu bạc đồng loạt ngừng nhận đơn đặt hàng, quầy giao dịch vắng vẻ lạ thường

Xu hướng
Thị trường bất động sản cuối 2025, đầu 2026: Giá nhà khó giảm, nhưng tăng nóng sẽ chấm dứt

Thị trường bất động sản cuối 2025, đầu 2026: Giá nhà khó giảm, nhưng tăng nóng sẽ chấm dứt

Xu hướng
Biến đôi tay khéo léo thành 'vốn liếng': Quà tặng handmade thành nghề hot của nhiều sinh viên

Biến đôi tay khéo léo thành 'vốn liếng': Quà tặng handmade thành nghề hot của nhiều sinh viên

Xu hướng
Cà phê học tập – xu hướng kinh doanh kết hợp giáo dục đang “làm mưa làm gió” trong giới trẻ

Cà phê học tập – xu hướng kinh doanh kết hợp giáo dục đang “làm mưa làm gió” trong giới trẻ

Xu hướng

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top