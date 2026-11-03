Đám cưới diễn viên 'Về nhà đi con' Vương Anh Ole và vợ là nhà thiết kế

Diễn viên Vương Anh 'Về nhà đi con' tổ chức lễ ăn hỏi Diễn viên Vương Anh Ole tổ chức lễ ăn hỏi với bạn gái Ngọc Mai vào sáng 18/10 sau thời gian hẹn hò kín tiếng.

Lễ cưới của Vương Anh Ole và Ngọc Mai diễn ra trong không khí ấm cúng với sự góp mặt của người thân, bạn bè thân thiết hai bên gia đình. Nhiều gương mặt trong làng giải trí cũng đến chung vui cùng cặp đôi như Huỳnh Anh, Long Vũ, Lưu Ly, Hà Ceri, Huyền Thạch, Khắc Việt, Hữu Công, Nhật Anh Trắng...

Vương Anh Ole và cô dâu Ngọc Mai trong tiệc cưới thân mật tối 2/11.

Gia đình hai bên của cô dâu, chú rể.

Đám cưới có sự xuất hiện của cặp đôi Mùa hè năm ấy Long Vũ – Lưu Ly.

Huỳnh Anh từng tham gia Sao Nhập Ngũ cùng Vương Anh Ole.

2 vợ chồng Vương Anh Ole đi mời rượu.

Vợ chồng Hữu Công – Tiên Tiên và diễn viên Huyền Thạch.

Gia đình Nhật Anh trắng cũng đến chia vui cùng cô dâu chú rể.

Chia sẻ với phóng viên về hành trình tình yêu, Vương Anh cho biết, anh và Ngọc Mai quen nhau vào khoảng cuối tháng 7 năm ngoái. Đến ngày 1/9/2025, cả hai chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương. Theo nam diễn viên, họ là hai người có gu sở thích và tính cách khá khác biệt, thậm chí ban đầu gần như chẳng có điểm chung.

Cô dâu, chú rể trao nhẫn trong lễ cưới. Clip: Lam Anh

Anh kể lại kỷ niệm trong buổi hẹn hò đầu tiên: "Tôi và cô dâu đúng kiểu hai người khác hẳn gu nhau, không hợp nhau tí nào luôn. Ngày đầu hẹn hò, vợ tôi rủ đi uống rượu. Tôi cứ nghĩ vợ sẽ rủ đi ăn lẩu ếch, táo mèo nên rất vui vẻ vì đó đúng là sở thích của tôi. Thế nhưng cuối cùng, cô ấy dẫn tôi vào một lounge ở Hàng Mã vừa tối vừa đủ các thể loại rượu. Sau đó là một chuỗi ngày cãi nhau và 'tìm cách hiểu nhau' theo đúng nghĩa đen", Vương Anh hài hước kể.

Sau hơn một năm hẹn hò, Vương Anh và Ngọc Mai quyết định tiến tới hôn nhân. Với nam diễn viên, điều quan trọng không phải là tìm được một người hoàn toàn giống mình, mà là cả hai có thể chấp nhận những tính cách, thói quen và cả những điều chưa tốt của đối phương.

Khi nói về người bạn đời, Vương Anh không giấu được niềm tự hào. Anh dành nhiều lời khen cho Ngọc Mai: "Vợ mình là một người rất toàn diện. Cô ấy đẹp, giỏi, khéo đủ cả. Tôi thực sự rất tự hào về sự toàn diện đó của vợ mình", nam diễn viên bày tỏ.

Vương Anh Ole từng tham gia nhiều bộ phim truyền hình như "Những phóng viên vui nhộn", "Bộ tứ 10A8", "Về nhà đi con", "Đi giữa trời rực rỡ"... Bên cạnh diễn xuất, anh còn hoạt động với vai trò KOL và hiện là giám đốc chiến lược tại một công ty trong lĩnh vực giải trí. Trong khi đó, Ngọc Mai là nhà thiết kế thời trang, đồng thời sáng lập và điều hành một thương hiệu thời trang nữ được nhiều khách hàng yêu thích.