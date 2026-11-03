Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển

| Giải trí
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Kubi - con trai Khánh Thi mới 11 tuổi nhưng vóc dáng đã cao hơn bố Phan Hiển. Mới đây hai cha con bắt trend nhảy múa cùng nhau đã gây chú ý với khán giả.

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển - Ảnh 1.Khánh Thi: Hạnh phúc là được sống cuộc đời mình chọn, làm điều mình yêu, ở bên người mình thương

GĐXH - Khánh Thi mới đây lại chia sẻ hình ảnh xinh đẹp và "hack tuổi" trên trang cá nhân và viết những lời đầy triết lý về hạnh phúc của người phụ nữ.

Khánh Thi khoe con trai Kubi và chồng Phan Hiển nhảy bắt trend gây chú ý. Điều ấn tượng chính là chiều cao vượt trội cùng tài năng nhảy múa của cậu bé. Kubi đã chinh phục được khán giả không chỉ vẻ ngoài điển trai mà còn tài năng từ truyền thống gia đình.

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển - Ảnh 1.

Kubi là con trai đầu lòng của Khánh Thi và Phan Hiển. Từ khi còn nhỏ, cậu bé đã nhận được sự quan tâm của công chúng bởi sinh ra trong gia đình có cả bố và mẹ đều là những gương mặt nổi bật của làng dancesport Việt Nam.

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển - Ảnh 2.

Nếu như trước đây, Kubi thường xuất hiện với hình ảnh một cậu bé đáng yêu, có phần tinh nghịch thì hiện tại, con trai Khánh Thi đã lớn phổng phao, gương mặt cũng ngày càng trưởng thành. Theo chia sẻ của gia đình , Kubi cao khoảng 1m63 ở tuổi 11. Đây là vóc dáng khá nổi bật so với hình ảnh cậu bé nhỏ nhắn ngày nào.

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển - Ảnh 3.

Qua những khoảnh khắc được bố mẹ chia sẻ, Kubi cho thấy sự tự tin, năng động và có cá tính riêng. Cậu bé cũng thường xuyên đồng hành cùng gia đình trong các hoạt động đời thường lẫn những sự kiện liên quan đến dancesport.

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển - Ảnh 4.

Điều khiến nhiều người chú ý là Kubi không chỉ thừa hưởng những nét ngoại hình từ bố mẹ mà còn sớm thể hiện sự yêu thích với lĩnh vực mà cả hai đã dành nhiều năm theo đuổi.

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển - Ảnh 5.

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, Kubi sớm được tiếp xúc với dancesport. Tuy nhiên, thay vì chỉ được biết đến với danh xưng con trai của hai kiện tướng nổi tiếng, cậu bé đang từng bước khẳng định khả năng bằng chính quá trình tập luyện và thi đấu của mình.

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển - Ảnh 6.

Ở tuổi 11, Kubi đã có những thành tích đáng chú ý trên sàn đấu. Theo thông tin gia đình từng chia sẻ, cậu bé giành được 8 huy chương vàng ở các giải đấu thuộc nhóm tuổi của mình. Đây là kết quả đáng khích lệ đối với một vận động viên nhí, nhất là khi dancesport đòi hỏi sự kết hợp giữa kỹ thuật, thể lực, cảm nhạc và khả năng phối hợp với bạn nhảy

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển - Ảnh 7.

Đằng sau những tấm huy chương ấy là quá trình tập luyện không đơn giản. Với dancesport, các vận động viên phải duy trì sự kiên trì, tính kỷ luật và khả năng kiểm soát cơ thể. Những yếu tố này càng có ý nghĩa với các em nhỏ khi vừa phải cân bằng việc học tập, sinh hoạt vừa theo đuổi đam mê thể thao nghệ thuật.

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển - Ảnh 8.

Có bố là Phan Hiển và mẹ là Khánh Thi, Kubi có lợi thế được tiếp xúc với môi trường dancesport chuyên nghiệp từ sớm. Tuy nhiên, việc có tiếp tục theo đuổi con đường thi đấu chuyên nghiệp hay không vẫn là lựa chọn cần thời gian để cậu bé tự quyết định.

Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.

Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.

Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển - Ảnh 10.Lisa - con gái Khánh Thi 3 tuổi đã biết làm điệu

GĐXH - Lisa - con gái Khánh Thi gây chú ý khi được trang điểm xinh xắn như chú mèo con.


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Hồng Đào: Không ai muốn trở thành gánh nặng của con cái

Hồng Đào: Không ai muốn trở thành gánh nặng của con cái

Giải trí -

GĐXH - Hóa thân thành người mẹ đối diện với bệnh tật trong phim điện ảnh "Ngày con còn mẹ", nghệ sĩ Hồng Đào có những chia sẻ chạm đến tâm lý của nhiều bậc cha mẹ khi tuổi già, sức yếu, phải nằm trên giường bệnh và cần con cái chăm sóc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.