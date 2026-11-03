Kubi - con trai Khánh Thi gây chú ý khi đọ chiều cao cùng bố Phan Hiển
GĐXH - Kubi - con trai Khánh Thi mới 11 tuổi nhưng vóc dáng đã cao hơn bố Phan Hiển. Mới đây hai cha con bắt trend nhảy múa cùng nhau đã gây chú ý với khán giả.
Khánh Thi khoe con trai Kubi và chồng Phan Hiển nhảy bắt trend gây chú ý. Điều ấn tượng chính là chiều cao vượt trội cùng tài năng nhảy múa của cậu bé. Kubi đã chinh phục được khán giả không chỉ vẻ ngoài điển trai mà còn tài năng từ truyền thống gia đình.
Khánh Thi sinh năm 1982, là kiện tướng dancesport, biên đạo múa và huấn luyện viên nổi tiếng của Việt Nam. Cô được xem là một trong những người có công lớn đưa dancesport trở nên phổ biến tại Việt Nam.
Một số dấu ấn nổi bật của Khánh Thi: Nhiều lần vô địch quốc gia và đại diện Việt Nam thi đấu quốc tế ở bộ môn dancesport. Thành lập trung tâm đào tạo dancesport, huấn luyện nhiều vận động viên thành tích cao. Tham gia làm giám khảo, huấn luyện viên trong các chương trình truyền hình như Bước Nhảy Hoàn Vũ và So You Think You Can Dance.
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