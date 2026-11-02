Tin sao 2/11: Nhan sắc Phương Oanh gây chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phân trần về 'Mùa đông không lạnh'
GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có màn xử trí hài hước trước một số yêu cầu đòi "thu hồi" bài hát "Mùa đông không lạnh", trong khi đó Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý bởi nhan sắc xinh tươi, thăng hạng.
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