Tin sao 2/11: Nhan sắc Phương Oanh gây chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phân trần về 'Mùa đông không lạnh'

Thứ hai, 18:00 02/11/2026 | Giải trí
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GĐXH - Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có màn xử trí hài hước trước một số yêu cầu đòi "thu hồi" bài hát "Mùa đông không lạnh", trong khi đó Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý bởi nhan sắc xinh tươi, thăng hạng.

Phương Oanh gây chú ý với loạt ảnh ấn tượng cho chương trình thời trang - Ảnh 1.

Hoa hậu Phan Phương Oanh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh chuẩn bị cho một chương trình thời trang sắp tới.

Phương Oanh gây chú ý với loạt ảnh ấn tượng cho chương trình thời trang - Ảnh 2.

"Miss World Vietnam 2025" Phan Phương Oanh nhận về nhiều lời khen ngợi cho nhan sắc sau hơn 1 năm đăng quang ngày càng tươi trẻ và thần thái tự tin trước ống kính.

Phương Oanh gây chú ý với loạt ảnh ấn tượng cho chương trình thời trang - Ảnh 3.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hari Won chia sẻ loạt ảnh nhan sắc quyến rũ và thời trang tinh tế, cuốn hút.

Tin sao 2/11: - Ảnh 1.

Ca sĩ Đăng Khôi chia sẻ khoảnh khắc trình diễn tác phẩm “Bèo Dạt Mây Trôi” trong công diễn 7 "Silk Way Star". Theo nam ca sĩ, đây là một trong những bài hát mà anh tâm đắc nhất, thân thuộc từ những câu hát ru của mẹ.

Tin sao 2/11: - Ảnh 2.

Diễn viên Bảo Thanh gây ấn tượng với loạt ảnh khoe sắc trong nắng thu.

Tin sao 2/11: - Ảnh 3.

Diễn viên Mạnh Trường chia sẻ hình ảnh cùng bà xã và các con tổ chức kỷ niệm 18 năm cưới.

Tin sao 2/11: - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có màn "tương tác" khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ lý do gần đây nhận được những phản hồi yêu cầu "thu hồi" bài hát "Mùa Đông không lạnh". "Năm ngoái thì người ta bảo hết ế nhờ tôi. Năm nay thì mùa Đông không lạnh tại tôi", nam nhạc sĩ hài hước viết.

(Ảnh FB nhân vật)

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