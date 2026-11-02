Tin sao 2/11: Nhan sắc Phương Oanh gây chú ý, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung phân trần về 'Mùa đông không lạnh'

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung có màn "tương tác" khiến người hâm mộ thích thú khi chia sẻ lý do gần đây nhận được những phản hồi yêu cầu "thu hồi" bài hát "Mùa Đông không lạnh". "Năm ngoái thì người ta bảo hết ế nhờ tôi. Năm nay thì mùa Đông không lạnh tại tôi", nam nhạc sĩ hài hước viết.