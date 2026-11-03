Toản (Duy Hưng) cùng các con về sống chung nhà với Hạnh (Huyền Lizzie)

Theo Thời báo VTV, trong tập 10 phim "Căn nhà không mái che" đã được phát sóng, bà và mẹ hết lời khen ngợi Thơ (Thu Hà Ceri), khiến Hùng (Nam Việt) phải thốt lên: "Mẹ như đính chữ Thơ lên miệng". Nhân tiện, mẹ Hùng liên tục chê bai con trai. Bà nội nghe thế cũng khích cháu trai: "Sao mấy bữa nay, bà không thấy cái Thơ sang à? Bị bỏ rơi à?".

Trước sự "công kích" của cả bà và mẹ, Hùng tuyên bố sẽ đưa cả bố và Thơ về cho mẹ. Nghe bà bàn bạc với mẹ Rằm tháng này sẽ lên chùa, Hùng liền nhắn tin hẹn nhóm bạn đi chơi vào đúng ngày đó.

Mẹ và bà Hùng hết lời khen ngợi Thơ. Ảnh VTV

Hùng vừa tụ tập với nhóm bạn thì Thơ đi học qua. Cô giục Hùng lên xe cùng mình đến trường, vì sợ Hùng dính vào nhóm bạn xấu kia. Tuy nhiên, Hùng tuyên bố không đi cùng Thơ. Sau khi Thơ đi khỏi, nhóm bạn rủ Hùng đi một buổi ăn chơi, không cần phải nghĩ suy. Thơ đến trường nhưng trong đầu vẫn không khỏi lo lắng cho Hùng.

Trong khi đó, ở trường xuất hiện tin Hùng và Dũng bị bắt trong nhóm đánh bạc và dùng ma tuý. Nghe tin, Thơ như chết lặng, cảm thấy đầy ân hận và tội lỗi vì sáng nay không ngăn Hùng bằng được.

Chờ mãi không thấy tin tức của Hùng, Sơn sốt ruột đạp xe sang nhà, rủ Thơ đi nghe ngóng tình hình. Nhưng không thể liên lạc được với cả phía thầy cô và phía gia đình Hùng.

Thơ ngăn Hùng không đi với đám bạn xấu, nhưng bất lực vì Hùng không đi học cùng. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác trong tập phim, do hiện tại đang rất cần tiền, Toản (Duy Hưng) đành phải tính đến chuyện bán đất vừa mua của nhà Hạnh (Huyền Lizzie). Thơ vốn nhanh nhẹn, thông minh nên nảy ra ý tưởng ngăn đôi căn nhà hiện tại, mời bố con chú Toản sang ở cùng.

Hạnh đã đạp xe tới nhà Toản để nói chuyện: "Tôi nghĩ kỹ rồi, anh đừng bán đất cho ông nuôi rắn nữa. Đổi lại, nếu mấy bố con cần nhà để ở, cứ sang nhà tôi, tôi sẽ làm vách ngăn cho nhà anh".

Hạnh bày tỏ mong muốn mấy bố con Toản sang ở chung nhà nhưng sẽ ngăn đôi lại. Ảnh VTV

Trong khi đó, con gái của Toản đã đánh nhau với con gái của chủ nhà thuê và bị chó của chủ nhà cắn. Vì thế, giữa việc tiếp tục trọ ở ngôi nhà hiện tại này và chuyển sang nhà cô Hạnh thì bé Mai chọn sang làm "hàng xóm của Khang béo" vẫn hơn. Còn Triết, con trai lớn của Toản cũng cho rằng sang nhà cô Hạnh là phương án tốt nhất. Ngay sau đó, ba bố con liền chuyển đồ đến nhà cô Hạnh. Còn mẹ con Hạnh cũng đã mua rèm làm vách ngăn xong tinh tươm, chờ đón bố con Toản tới.

Sau khi dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc xong xuôi, tối đó, bố con Toản sang ngồi nói chuyện, bàn bạc ra quy định chung của hai nhà. Triết đã ghi sẵn một số nội quy ra sổ, đọc ra để cả hai bên cùng nghe và bàn bạc, đi đến thống nhất. Còn về việc Hạnh lo có lời qua tiếng lại khi ở ghép như thế này, Toản cho rằng chỉ cần hai gia đình hiểu nhau là được, ai nói gì kệ họ.

Hai gia đình Hạnh và Toản chính thức sống chung dưới một mái nhà. Ảnh VTV

Sau mấy ngày đầu sống chung nhà, những mâu thuẫn nhỏ nhặt đã bắt đầu xảy ra. Bé Khang không may đá quả bóng nhựa trúng đầu bé Mai. Cô bé liền khoe anh Triết rằng bố không bênh mình, mà bênh Khang như thể Khang mới là con ruột của bố. Trong khi đó, Triết giặt giũ để xà phòng, thau chậu bừa bộn ở giếng... khiến Thơ thấy khó chịu.

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