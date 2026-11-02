Phạm Quỳnh Anh nhắn con gái tuổi 14: 'Mong con hãy thông cảm cho mẹ'

Phạm Quỳnh Anh và 3 con gây chú ý ở Thượng Hải GĐXH - Phạm Quỳnh Anh khoe ảnh cùng 3 con gái đi Thượng Hải. Điều khiến fan chú ý là cả 3 giống mẹ như đúc, đặc biệt ái nữ đầu lòng ở tuổi 14 sở hữu sắc vóc xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ.

Mới đây, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ hình ảnh bên 3 cô con gái nhân dịp con đầu lòng Tuệ Lâm tròn 14 tuổi. Cùng khoảnh khắc đó, giọng ca "Bụi bay vào mắt" gửi đến con những lời nhắn nhủ về hành trình trưởng thành và cả những bỡ ngỡ của chính mình trong vai trò làm mẹ.

Với Phạm Quỳnh Anh, tuổi 14 là dấu mốc đặc biệt khi con gái bắt đầu có suy nghĩ, cảm xúc riêng cùng nhiều thay đổi về tâm lý. Chứng kiến con lớn lên từng ngày, cô thừa nhận có lúc lo lắng, bối rối, thậm chí lúng túng vì chưa biết ứng xử thế nào cho phù hợp. "Bởi mẹ biết, con đang lớn lên từng ngày, còn mẹ cũng đang học cách làm mẹ của một cô con gái tuổi teen", nữ ca sĩ tâm sự.

“Dù con có lớn đến đâu, trong mắt mẹ, con vẫn luôn là cô con gái bé bỏng đầu tiên, là người đã dạy mẹ biết thế nào là tình yêu của một người mẹ”, Phạm Quỳnh Anh nhắn nhủ con gái đầu lòng.

Trong lời chúc sinh nhật, Phạm Quỳnh Anh không chỉ nói về những điều mong đợi ở con mà còn nhìn lại cách mình đồng hành cùng Tuệ Lâm. Cô hiểu rằng con đang trải qua những trải nghiệm đầu tiên trên hành trình trưởng thành, còn bản thân cũng đối diện với những tình huống chưa từng có trong quá trình nuôi dạy con.

"Mong con hãy thông cảm cho mẹ, cho những lúc mẹ chưa đủ tinh tế, những lời nhắc nhở đôi khi chưa đúng cách, hay những lúc mẹ chưa thực sự hiểu được cảm xúc của con", cô viết.

Nữ ca sĩ cho biết đang học cách lắng nghe, thấu hiểu và yêu thương theo một cách khác khi con gái không còn là cô bé nhỏ luôn cần mẹ chở che. Những dòng tâm sự thể hiện mong muốn được gần gũi với con, đồng thời tôn trọng những thay đổi, cảm xúc riêng của Tuệ Lâm ở tuổi thiếu niên.

Bước sang tuổi mới, điều Phạm Quỳnh Anh mong nhất là con khỏe mạnh, vui vẻ, tự tin, biết yêu thương bản thân và trưởng thành theo cách riêng. "Dù con có lớn đến đâu, trong mắt mẹ, con vẫn luôn là cô con gái bé bỏng đầu tiên, là người đã dạy mẹ biết thế nào là tình yêu của một người mẹ", cô nhắn nhủ.

Cách đây không lâu, Phạm Quỳnh Anh cùng 3 con gái đi Thượng Hải, Trung Quốc. Điều khiến fan chú ý là Tuệ Lâm ở tuổi 14 sở hữu sắc vóc xinh đẹp, ra dáng thiếu nữ.

Tuệ Lâm sinh năm 2012, là con gái đầu lòng của Phạm Quỳnh Anh và đạo diễn/nhà sản xuất Quang Huy. Cách đây không lâu, nữ ca sĩ cũng đưa 3 con gái đi du lịch khám phá Thượng Hải, Trung Quốc. Qua những hình ảnh được mẹ chia sẻ, con gái đầu lòng nhà Phạm Quỳnh Anh ngày càng ra dáng thiếu nữ với vóc dáng cao ráo. Ở tuổi 14, Tuệ Lâm đã cao hơn mẹ.

Bên cạnh sự thay đổi về diện mạo, Tuệ Lâm còn bộc lộ năng khiếu nhảy múa, ca hát và chơi đàn. Một số video ghi lại phần thể hiện của cô bé nhận được sự quan tâm nhờ phong thái tự tin, động tác linh hoạt.

Phạm Quỳnh Anh chú trọng việc học tập, tạo điều kiện để con phát triển năng khiếu và khám phá sở thích. Dù bố mẹ đều hoạt động trong lĩnh vực giải trí, nữ ca sĩ không đặt áp lực Tuệ Lâm phải nối nghiệp gia đình.

Trước những ý kiến cho rằng con gái có thể theo đuổi ca hát, cô từng bày tỏ mong muốn con được phát triển tự nhiên, tự lựa chọn hướng đi phù hợp. Nếu Tuệ Lâm thực sự yêu thích nghệ thuật, cô sẵn lòng ủng hộ và đồng hành.

Một số hình ảnh Phạm Quỳnh Anh và 3 con gái:



