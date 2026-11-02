Phim có Ninh Dương Lan Ngọc đang áp đảo doanh thu phòng vé

Theo Tiền phong, khép lại cuối tuần từ 30/10-1/11, phòng vé Việt chứng kiến sự thay đổi ở nhóm dẫn đầu. Sau thời gian ngắn đứng đầu bảng doanh thu, "Án mạng karaoke" lùi xuống vị trí thứ tư trong ngày cuối tuần, khi "Chị chị em em 3" ra mắt và nhanh chóng thu hút lượng lớn người xem.

Theo số liệu Box Office Vietnam, "Án mạng karaoke" thu hơn 1,5 tỷ đồng từ 16.649 vé bán ra qua 1.116 suất chiếu. Doanh thu lũy kế sau hai tuần đạt khoảng 46 tỷ đồng, còn thiếu khoảng 4 tỷ đồng để chạm mốc 50 tỷ đồng.

Lượng suất chiếu của phim vẫn cao hơn "Clayface" và "Trại buôn người", nhưng doanh thu trong ngày thấp hơn cả hai. Bình quân, mỗi suất "Án mạng karaoke" bán được gần 15 vé, trong khi "Clayface" đạt khoảng 20 vé và "Trại buôn người" gần 25 vé.

"Chị chị em em 3" đang chiếm phần lớn doanh thu tại các rạp phim.

Ở vị trí dẫn đầu, "Chị chị em em 3" thu hơn 17,36 tỷ đồng trong ngày 1/11 từ 188.467 vé/5.205 suất chiếu. Tác phẩm chiếm hơn 70% phòng vé ngày cuối tuần. "Chị chị em em 3" có số suất chiếu gấp khoảng 4,7 lần Án mạng karaoke và gần 7,7 lần Trại buôn người trong ngày 1/11.

Phim "Chị chị em em 3" của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng có Kỳ Duyên, Ninh Dương Lan Ngọc và Quốc Anh tham gia, công chiếu từ 30/10. Tính đến tối 1/11, tổng doanh thu của phim đạt hơn 67 tỷ đồng.

Ninh Dương Lan Ngọc vai Thị Liễu trong "Chị chị em em 3".



Trong "Chị chị em em 3", sau những vai diễn sắc sảo, mạnh mẽ và chủ động trong tình yêu, Ninh Dương Lan Ngọc gây ấn tượng với vai Thị Liễu mềm yếu, giàu cảm xúc và có những giằng xé nội tâm.

Thị Liễu là nhân vật có nhiều chiều phức tạp qua góc nhìn của những người xung quanh. Với Văn Tài (Quốc Anh), tình yêu và những ràng buộc số phận khiến cả hai dù không chủ động vẫn bị đẩy về phía nhau. Thị Mầu (Kỳ Duyên) đối diện với Liễu bằng sự phẫn nộ gắn với những rạn nứt trong quan hệ ruột thịt, trong khi Nương (Chi Pu) xem Liễu như một "nỗi ám ảnh". Trái lại, Cường (Steven Nguyễn) khẳng định Liễu là gia đình duy nhất của mình.

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