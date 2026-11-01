Đinh Hiền Anh khiến NSND Thanh Hoa muốn hát ca khúc dù bị... 'kiện'
GĐXH - Đinh Hiền Anh giới thiệu MV "Áo dài người Việt" với sự phối khí độc đáo. NSND Thanh Hoa dành lời khen cho giọng hát và sự kiên định của cô học trò trong âm nhạc dân gian.
Đưa nhạc cụ dân tộc "đối thoại" cùng giao hưởng trong MV "Áo dài người Việt"
Tối 31/10, tại Hà Nội, ca sĩ Đinh Hiền Anh giới thiệu MV "Áo dài người Việt" - ca khúc do Đông Thiên Đức sáng tác và bản phối kết hợp nhạc cụ dân tộc với dàn nhạc giao hưởng của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Sản phẩm tiếp nối hành trình theo đuổi âm nhạc mang âm hưởng dân gian, đồng thời thể hiện mong muốn của nữ ca sĩ trong việc đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần công chúng bằng cách thể hiện đương đại.
Đinh Hiền Anh chia sẻ, với cô, áo dài không chỉ là trang phục mà còn là người bạn "tri kỷ", gắn với vẻ đẹp và khí chất của phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Mỗi lần khoác lên mình tà áo dài, nữ ca sĩ cảm thấy tự tin hơn khi biểu diễn cũng như tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại. Với cô, tà áo dài không bao giờ cũ và cũng không bao giờ an toàn.
"Tôi cảm thấy bản thân đẹp nhất khi khoác lên mình tà áo dài và luôn ngắm nhìn phụ nữ Việt Nam trong trang phục này với niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào", Đinh Hiền Anh nói.
Tình cảm ấy thôi thúc cô thực hiện một sản phẩm âm nhạc riêng về trang phục truyền thống. Khi nghe sáng tác của Đông Thiên Đức, Đinh Hiền Anh nhận thấy đã tìm được ca khúc phù hợp để hiện thực hóa mong muốn. Cô kỳ vọng khán giả yêu mến, thuộc bài hát và từ đó thêm trân trọng vẻ đẹp áo dài.
Một điểm nhấn của "Áo dài người Việt" là phần phối khí do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh thực hiện. Đây cũng là lần đầu anh hợp tác với nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhưng cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung trong quá trình làm việc.
Nam nhạc trưởng gọi cách tiếp cận của mình là "giao hưởng hóa dân tộc". Trong bản phối, sáo trúc, đàn bầu, đàn T'rưng, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nguyệt được kết hợp với violin, cello và bộ gỗ của dàn nhạc giao hưởng phương Tây.
Tiếng đàn bầu ngân dài được nâng đỡ bởi âm sắc trầm ấm của cello. Sáo trúc trong trẻo hòa cùng bộ gỗ, tạo nên sự đối thoại giữa hai không gian âm nhạc. Các nhạc cụ vừa giữ màu sắc riêng, vừa bổ trợ để thể hiện tinh thần của tác phẩm.
Một điểm nhấn đặc biệt là quá trình ghi hình trực tiếp với dàn nhạc giao hưởng Sức Sống Mới trong bối cảnh được thực hiện hoàn toàn ở khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - "cái nôi" của nhiều nghệ sĩ đã và sẽ tiếp nối, gìn giữ nền âm nhạc dân tộc.
Một trong những thử thách của MV là ghi hình trực tiếp cùng dàn nhạc giao hưởng Sức Sống Mới, đòi hỏi ê-kíp kiểm soát chặt chẽ thời gian và hiệu quả hình ảnh. Ê-kíp chọn ghi hình tại khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nơi đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt.
NSND Thanh Hoa nói vui sẽ hát dù học trò có... kiện
Có mặt tại buổi công bố MV, NSND Thanh Hoa dành nhiều nhận xét cho giọng hát và sự lựa chọn âm nhạc của học trò Đinh Hiền Anh. Theo nghệ sĩ, học trò sở hữu giọng nữ trung cao có độ trầm ấm, phù hợp với những ca khúc tự sự. Tuy nhiên, để thể hiện được sự mềm mại của âm nhạc dân gian, đồng thời giữ cách hát rõ lời như trong sản phẩm này là điều không dễ.
NSND Thanh Hoa kể từng khuyên Đinh Hiền Anh theo đuổi nhạc trữ tình, song nữ ca sĩ vẫn kiên định với dòng nhạc dân gian. Bà nhận xét giọng hát của học trò không thiên về lối luyến láy mảnh dẻ truyền thống mà thể hiện âm hưởng dân gian theo phong cách hiện đại, tạo được nét mềm mại và tình cảm riêng.
Đánh giá sáng tác của Đông Thiên Đức, NSND Thanh Hoa dùng cách nói "không thời trang, cũng không thị trường". Điều bà yêu thích là tác phẩm không sử dụng những lời hô hào trực diện mà vẫn chuyển tải tình yêu lớn với đất nước qua hình ảnh mỏng manh của tà áo dài.
Theo nữ nghệ sĩ, áo dài không thuộc về riêng một cá nhân. Đó là giá trị văn hóa được các thế hệ gìn giữ, trao truyền, gắn với hình ảnh con người Việt Nam và trở thành biểu tượng của đất nước.
Khi bài hát được giới thiệu thuộc quyền khai thác độc quyền của Đinh Hiền Anh, NSND Thanh Hoa nói vui rằng dù học trò có "kiện", bà vẫn sẽ hát. Lời chia sẻ thể hiện sự yêu thích của nghệ sĩ dành cho ca khúc, mang đến khoảnh khắc gần gũi tại buổi ra mắt.
Về phần mình, Đinh Hiền Anh khẳng định tình yêu với âm nhạc dân gian và văn hóa truyền thống là điều xuyên suốt trong hành trình nghệ thuật. Với cô, áo dài mang vẻ đẹp bền vững nhưng luôn mở ra những cảm hứng sáng tạo mới.
Nữ ca sĩ quan niệm tà áo dài "không bao giờ cũ và cũng không bao giờ an toàn". Từ trang phục quen thuộc, cô muốn tìm thêm cách thể hiện để làm nổi bật vẻ đẹp, cá tính và sự tự tin của phụ nữ Việt Nam.
ÁO DÀI NGƯỜI VIỆT - ĐINH HIỀN X ĐÔNG THIÊN ĐỨC - OFFICIAL MUSIC VIDEO
Đinh Hiền Anh sinh năm 1978 tại Nghệ An, giành ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Quý bà Thế giới 2017 và Nữ hoàng Kim cương 2017.
Cô theo học Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, sau đó học Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2003, cô đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai khu vực tỉnh Nghệ An. Hai năm sau, nữ ca sĩ bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp.
Đinh Hiền Anh được biết đến qua những ca khúc mang âm hưởng dân gian, với chất giọng ngọt ngào, trầm ấm. Trong quá trình hoạt động, cô đã giới thiệu các sản phẩm như: E ấp, Lời ca đất nước, Dòng chảy miền thương nhớ, Nữ nhân ca, Lời người ra đi, Tình ca Măng Đen; thực hiện MV "Duyên quê", bộ ba MV thuộc dự án "Thương" và chuỗi MV "Mẹ Việt Nam".
Đăng nhập để tham gia bình luận
Thông báo
Cùng chuyên mục
Hồ Ngọc Hà, Isaac, Ngũ Cung bùng nổ với concert Rock quy mô 30.000 khán giảXem - nghe - đọc -
GĐXH - Hồ Ngọc Hà, Isaac, Ngũ Cung cùng nhiều ca sĩ nổi tiếng sẽ chiêu đãi khán giả một đêm bùng nổ với nhạc Rock trong chương trình "Thái Nguyên bừng sáng", đêm 2/11 tại Sân vận động tỉnh Thái Nguyên.
'Soái ca' Phú đồng ý cho Tâm đi gặp lại người yêu cũ trước ngày dạm ngõXem - nghe - đọc -
GĐXH - Biết tin Bình là người yêu cũ của Tâm đã trở về, Phú vẫn đồng ý cho cô đến gặp lại người yêu cũ để nói rõ mọi điều với nhau.
8 họa sĩ 'lãng du' cùng sơn màiXem - nghe - đọc -
GĐXH - 8 họa sĩ mang đến những góc nhìn riêng về thiên nhiên, con người và đời sống nội tâm tại triển lãm “Nguyên – Lãng du cùng sơn mài”, khai mạc ngày 30/10 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.
Vừa được 'soái ca' cầu hôn, tình cũ của Tâm bất ngờ xuất hiệnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Bình trở về nhưng không định gặp lại Tâm vì có thể sẽ khiến cô khó xử khi chuẩn bị cưới chồng.
Ông Đô bắt chủ cửa hàng phải gỡ ảnh nhạy cảm của con gáiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Ông Đô và Long đã tìm tới cửa hàng của Thuận để khống chế và yêu cầu phải gỡ những bức ảnh nhạy cảm của Trâm.
Liveshow 5 'Sao Mai 2026' mở ra không gian sáng tạo đỉnh cao đối với các thí sinhXem - nghe - đọc -
GĐXH - Với chủ đề “Giao thoa”, Liveshow 5 "Sao Mai 2026" đặt ra thử thách đối với 8 thí sinh.
Sao nhập ngũ 2026: Phan Mạnh Quỳnh nghẹn lòng trước sự hy sinh của các liệt sĩ, Erik luôn sẵn sàng khi Tổ quốc cầnXem - nghe - đọc -
GĐXH - Trải nghiệm hành trình lênh đênh trên biển, đối mặt với những cơn say sóng và tham gia lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì biển đảo quê hương, 7 chiến sĩ Sao nhập ngũ 2026 có những khoảnh khắc xúc động, khó quên trên tàu Hải quân 905.
Tâm được 'soái ca' Phú cầu hônXem - nghe - đọc -
GĐXH - Phú hẹn Tâm đến bãi biển, anh lấy cặp nhẫn cưới và nói lời cầu hôn.
Ông Đô sốc khi thấy ảnh nhạy cảm của con gáiXem - nghe - đọc -
GĐXH - Ông Đô nhìn thấy ảnh nhạy cảm của con gái trên mạng thì vô cùng sốc và gọi điện cho con gái để trách mắng.
Áp lực vì cảnh tra khảo Hoa hậu Tiểu Vy trong phim, Võ Điền Gia Huy nói gì?Xem - nghe - đọc -
GĐXH - Với những kinh nghiệm tích lũy trong nghề 10 năm, Võ Điền Gia Huy cho rằng diễn xuất hành động không khó, nhưng để diễn tả tâm lý trước đó, quá trình biến đổi nội tâm dẫn đến hành động thì không đơn giản. Cảnh khó nhất với anh là cảnh phim Quân bắt và tra tấn Mai (Tiểu Vy).