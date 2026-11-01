Đinh Hiền Anh khiến NSND Thanh Hoa muốn hát ca khúc dù bị... 'kiện'

Đưa nhạc cụ dân tộc "đối thoại" cùng giao hưởng trong MV "Áo dài người Việt"

Tối 31/10, tại Hà Nội, ca sĩ Đinh Hiền Anh giới thiệu MV "Áo dài người Việt" - ca khúc do Đông Thiên Đức sáng tác và bản phối kết hợp nhạc cụ dân tộc với dàn nhạc giao hưởng của nhạc trưởng Đồng Quang Vinh. Sản phẩm tiếp nối hành trình theo đuổi âm nhạc mang âm hưởng dân gian, đồng thời thể hiện mong muốn của nữ ca sĩ trong việc đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần công chúng bằng cách thể hiện đương đại.

Đinh Hiền Anh chia sẻ, với cô, áo dài không chỉ là trang phục mà còn là người bạn "tri kỷ", gắn với vẻ đẹp và khí chất của phụ nữ Việt Nam qua nhiều thế hệ. Mỗi lần khoác lên mình tà áo dài, nữ ca sĩ cảm thấy tự tin hơn khi biểu diễn cũng như tham gia các hoạt động giao lưu, đối ngoại. Với cô, tà áo dài không bao giờ cũ và cũng không bao giờ an toàn.

"Tôi cảm thấy bản thân đẹp nhất khi khoác lên mình tà áo dài và luôn ngắm nhìn phụ nữ Việt Nam trong trang phục này với niềm hạnh phúc xen lẫn tự hào", Đinh Hiền Anh nói.

Đinh Hiền Anh coi áo dài là một giá trị văn hóa trường tồn, một người bạn tri kỷ giúp cô trở nên đẹp hơn và tự tin hơn trong cả hoạt động nghệ thuật lẫn ngoại giao. Với cô, tà áo dài không bao giờ cũ và cũng không bao giờ an toàn.



Tình cảm ấy thôi thúc cô thực hiện một sản phẩm âm nhạc riêng về trang phục truyền thống. Khi nghe sáng tác của Đông Thiên Đức, Đinh Hiền Anh nhận thấy đã tìm được ca khúc phù hợp để hiện thực hóa mong muốn. Cô kỳ vọng khán giả yêu mến, thuộc bài hát và từ đó thêm trân trọng vẻ đẹp áo dài.

Một điểm nhấn của "Áo dài người Việt" là phần phối khí do nhạc trưởng Đồng Quang Vinh thực hiện. Đây cũng là lần đầu anh hợp tác với nhạc sĩ Đông Thiên Đức nhưng cả hai nhanh chóng tìm được tiếng nói chung trong quá trình làm việc.

Nam nhạc trưởng gọi cách tiếp cận của mình là "giao hưởng hóa dân tộc". Trong bản phối, sáo trúc, đàn bầu, đàn T'rưng, đàn tranh, đàn tỳ bà, đàn nguyệt được kết hợp với violin, cello và bộ gỗ của dàn nhạc giao hưởng phương Tây.

Tiếng đàn bầu ngân dài được nâng đỡ bởi âm sắc trầm ấm của cello. Sáo trúc trong trẻo hòa cùng bộ gỗ, tạo nên sự đối thoại giữa hai không gian âm nhạc. Các nhạc cụ vừa giữ màu sắc riêng, vừa bổ trợ để thể hiện tinh thần của tác phẩm.

Một điểm nhấn đặc biệt là quá trình ghi hình trực tiếp với dàn nhạc giao hưởng Sức Sống Mới trong bối cảnh được thực hiện hoàn toàn ở khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - "cái nôi" của nhiều nghệ sĩ đã và sẽ tiếp nối, gìn giữ nền âm nhạc dân tộc.

Một trong những thử thách của MV là ghi hình trực tiếp cùng dàn nhạc giao hưởng Sức Sống Mới, đòi hỏi ê-kíp kiểm soát chặt chẽ thời gian và hiệu quả hình ảnh. Ê-kíp chọn ghi hình tại khán phòng Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam - nơi đào tạo nhiều thế hệ nghệ sĩ Việt.

NSND Thanh Hoa nói vui sẽ hát dù học trò có... kiện

Có mặt tại buổi công bố MV, NSND Thanh Hoa dành nhiều nhận xét cho giọng hát và sự lựa chọn âm nhạc của học trò Đinh Hiền Anh. Theo nghệ sĩ, học trò sở hữu giọng nữ trung cao có độ trầm ấm, phù hợp với những ca khúc tự sự. Tuy nhiên, để thể hiện được sự mềm mại của âm nhạc dân gian, đồng thời giữ cách hát rõ lời như trong sản phẩm này là điều không dễ.

NSND Thanh Hoa kể từng khuyên Đinh Hiền Anh theo đuổi nhạc trữ tình, song nữ ca sĩ vẫn kiên định với dòng nhạc dân gian. Bà nhận xét giọng hát của học trò không thiên về lối luyến láy mảnh dẻ truyền thống mà thể hiện âm hưởng dân gian theo phong cách hiện đại, tạo được nét mềm mại và tình cảm riêng.

Đánh giá sáng tác của Đông Thiên Đức, NSND Thanh Hoa dùng cách nói "không thời trang, cũng không thị trường". Điều bà yêu thích là tác phẩm không sử dụng những lời hô hào trực diện mà vẫn chuyển tải tình yêu lớn với đất nước qua hình ảnh mỏng manh của tà áo dài.

Theo nữ nghệ sĩ, áo dài không thuộc về riêng một cá nhân. Đó là giá trị văn hóa được các thế hệ gìn giữ, trao truyền, gắn với hình ảnh con người Việt Nam và trở thành biểu tượng của đất nước.

NSND Thanh Hoa kể, bà từng khuyên Đinh Hiền Anh theo đuổi nhạc trữ tình, song nữ ca sĩ vẫn kiên định với dòng nhạc dân gian.

Khi bài hát được giới thiệu thuộc quyền khai thác độc quyền của Đinh Hiền Anh, NSND Thanh Hoa nói vui rằng dù học trò có "kiện", bà vẫn sẽ hát. Lời chia sẻ thể hiện sự yêu thích của nghệ sĩ dành cho ca khúc, mang đến khoảnh khắc gần gũi tại buổi ra mắt.

Về phần mình, Đinh Hiền Anh khẳng định tình yêu với âm nhạc dân gian và văn hóa truyền thống là điều xuyên suốt trong hành trình nghệ thuật. Với cô, áo dài mang vẻ đẹp bền vững nhưng luôn mở ra những cảm hứng sáng tạo mới.

Nữ ca sĩ quan niệm tà áo dài "không bao giờ cũ và cũng không bao giờ an toàn". Từ trang phục quen thuộc, cô muốn tìm thêm cách thể hiện để làm nổi bật vẻ đẹp, cá tính và sự tự tin của phụ nữ Việt Nam.

ÁO DÀI NGƯỜI VIỆT - ĐINH HIỀN X ĐÔNG THIÊN ĐỨC - OFFICIAL MUSIC VIDEO

Đinh Hiền Anh sinh năm 1978 tại Nghệ An, giành ngôi vị Hoa hậu Doanh nhân Quý bà Thế giới 2017 và Nữ hoàng Kim cương 2017. Cô theo học Trường Đại học Văn hóa Hà Nội, sau đó học Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Năm 2003, cô đạt giải Nhì cuộc thi Tiếng hát truyền hình Sao Mai khu vực tỉnh Nghệ An. Hai năm sau, nữ ca sĩ bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Đinh Hiền Anh được biết đến qua những ca khúc mang âm hưởng dân gian, với chất giọng ngọt ngào, trầm ấm. Trong quá trình hoạt động, cô đã giới thiệu các sản phẩm như: E ấp, Lời ca đất nước, Dòng chảy miền thương nhớ, Nữ nhân ca, Lời người ra đi, Tình ca Măng Đen; thực hiện MV "Duyên quê", bộ ba MV thuộc dự án "Thương" và chuỗi MV "Mẹ Việt Nam".







