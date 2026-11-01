Sau thành tích vang dội trong 'Trại buôn người', Steven Nguyễn tiếp tục thử thách bản thân

Sau 'Trại buôn người', Steven Nguyễn 'lột xác' thành quý ông GĐXH - Ngô Kiến Huy, Steven Nguyễn và Otis mang đến ba màu sắc đàn ông khác biệt trong phim điện ảnh “Bắt cá ba tay”. Đáng chú ý, Steven Nguyễn lần đầu thử sức với hình tượng người đàn ông thành đạt trong một bộ phim hài tình cảm.

Sau teaser poster và teaser trailer, phim "Bắt cá ba tay" tiếp tục hé lộ những lát cắt thú vị về chuyện tình cảm của người trẻ. Thay vì chỉ xoay quanh những mối quan hệ phức tạp đúng như tên gọi, tác phẩm của đạo diễn Như Trang còn khai thác tâm lý của những người từng trải qua đổ vỡ, loay hoay tìm cách níu giữ tình yêu và đôi khi đặt hy vọng vào những điều thuộc về tâm linh.

Đảm nhận vai nữ chính, Thúy Ngân cho rằng việc cầu duyên không nhất thiết phải gắn với những nghi thức tâm linh. Đó đôi khi chỉ là mong muốn rất đỗi bình thường của mỗi người khi đang hạnh phúc hoặc đứng trước một mối quan hệ đổ vỡ. Khi tình cảm thuận lợi, người ta mong niềm vui kéo dài; lúc chia tay, lại hy vọng những tổn thương sớm qua đi.

Thúy Ngân vào vai chính trong phim "Bắt cá ba tay".

Nữ diễn viên thừa nhận bản thân khá tỉnh táo trước những vấn đề tâm linh, song cô vẫn có lúc cầu mong những điều tốt đẹp. Với cô, ý nghĩa lớn nhất của việc ấy nằm ở sự động viên tinh thần, giúp mỗi người có thêm niềm tin để vượt qua khó khăn. Ngoài đời, Thúy Ngân không chịu áp lực tình duyên như nhân vật trên màn ảnh, nhưng mong muốn gặp được một mối duyên lành vẫn là điều cô trân trọng.

Trái với cách nhìn có phần thiên về niềm tin tinh thần của Thúy Ngân, Otis lại cho rằng tình yêu cần được vun đắp bằng sự chủ động. Trong phim, nhân vật của nam diễn viên là người nhiệt tình, hết lòng với tình cảm của mình và nghĩ ra nhiều cách để thuyết phục người yêu cũ quay lại. Theo Otis, đàn ông khi đã có tình cảm thì cần thể hiện bằng hành động, thay vì chỉ chờ đợi may mắn hoặc trông cậy vào sự phù hộ.

Steven Nguyễn "lò vi sóng" tình cảm cùng Thúy Ngân.

Một trong những chủ đề được "Bắt cá ba tay" khai thác là hiện tượng được giới trẻ gọi vui bằng cụm từ "lò vi sóng" – quay lại với người yêu cũ. Đây là lựa chọn gây nhiều tranh luận, bởi có người xem đó là biểu hiện của sự yếu lòng, không đủ can đảm bước tiếp sau chia tay. Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng đôi khi hai người rời xa nhau chỉ vì những phút nóng giận, thiếu kiên nhẫn hoặc chưa đủ trưởng thành để hiểu đối phương.

Trong phim, câu chuyện quay lại với người cũ không đơn thuần là một tình tiết tạo tiếng cười. Những lựa chọn của nhân vật còn đặt ra câu hỏi về cách người trẻ nhìn nhận tình yêu, sự gắn bó và trách nhiệm với cảm xúc của mình.

Với Steven Nguyễn, vai Tùng mang đến cho anh nhiều suy ngẫm bởi nhân vật có những nét tính cách gần với con người ngoài đời của nam diễn viên. Anh cho rằng quan điểm về tình yêu có thể thay đổi theo từng giai đoạn trưởng thành, nhưng sự thành thật và tôn trọng đối phương luôn là điều cần thiết.

Nói về chuyện quay lại với người yêu cũ, Steven Nguyễn không nhìn nhận đây là lựa chọn đáng chê trách. Theo anh, nếu hai người vẫn còn tình cảm, việc cho nhau thêm một cơ hội không phải điều gì quá khó hiểu. Có những mối tình thời trẻ kết thúc vì cả hai chưa đủ chín chắn, nhưng khi trưởng thành và hiểu rõ mong muốn của mình hơn, họ hoàn toàn có thể cân nhắc bắt đầu lại.

Thúy Ngân cũng có chung quan điểm rằng điều quan trọng nhất vẫn là tình cảm của hai người. Nữ diễn viên cho rằng áp lực cuộc sống đôi khi khiến người trẻ dễ mất bình tĩnh, nói ra những lời làm tổn thương đối phương hoặc đưa ra quyết định chia tay khi cảm xúc chưa thực sự kết thúc.

Đây cũng là khía cạnh mà nữ diễn viên tìm thấy sự đồng cảm trong câu chuyện của phim. Thúy Ngân đánh giá "Bắt cá ba tay" mang nguồn năng lượng tích cực, không đặt nặng những mâu thuẫn căng thẳng mà hướng đến cách nhìn nhẹ nhàng hơn về tình yêu và những va vấp trong các mối quan hệ.

Thúy Ngân trong phân cảnh cùng Otis.

Trong bối cảnh phim kinh dị, hành động, giật gân và tâm lý đang chiếm ưu thế tại phòng vé Việt, sự trở lại của dòng phim hài lãng mạn cũng là một điểm đáng chú ý. "Bắt cá ba tay" lựa chọn khai thác những câu chuyện tình cảm gần gũi với người trẻ, từ nỗi sợ cô đơn, mong muốn được yêu thương đến những lần phân vân có nên cho người cũ thêm một cơ hội.

Phim "Bắt cả ba tay" do Như Trang đảm nhận vai trò đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên gồm Thúy Ngân, Steven Nguyễn, Ngô Kiến Huy và Otis. Tác phẩm dự kiến khởi chiếu ngày 4/12/2026.