Nhà thơ Ngọc Lê Ninh nhận tin vui với ca khúc viết về trường cũ

Sáng 2/11, tại lễ tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác "HUMG trong trái tim tôi", nhà thơ/nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh được trao giải Nhất với ca khúc "Mỏ - Địa chất hôm nay - Ngày mai". Cuộc thi được tổ chức nhân kỷ niệm 60 năm thành lập Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

Giải thưởng đánh dấu sự trở lại của Ngọc Lê Ninh với đề tài về mái trường từng gắn bó thời sinh viên. Trước đó, ca khúc đầu tay của ông, "Hành khúc Đại học Mỏ - Địa chất", đã được lựa chọn làm bài hát truyền thống chính thức của trường.

Chia sẻ khi đón nhận giải thưởng, Ngọc Lê Ninh cho biết đây là dấu mốc có ý nghĩa trong hành trình sáng tác. Với ông, ngôi trường lưu giữ nhiều kỷ niệm tuổi trẻ, tình cảm với thầy cô và những dấu ấn quan trọng trong cuộc đời. Việc tiếp tục được ghi nhận qua một tác phẩm viết về trường cũ vì thế mang ý nghĩa đặc biệt.

Ngọc Lê Ninh giành giải Nhất cuộc thi sáng tác về Đại học Mỏ - Địa chất.

"Mỏ - Địa chất hôm nay - Ngày mai" được sáng tác từ cảm hứng về chặng đường 60 năm xây dựng, trưởng thành của nhà trường và khát vọng phát triển trong tương lai. Ca khúc khắc họa hành trình của các thế hệ thầy trò, từ những năm đầu còn nhiều khó khăn đến quá trình mở rộng quy mô đào tạo, phát triển các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật.

Trong tác phẩm, Ngọc Lê Ninh gợi nhắc những công trình, dấu chân người kỹ sư trên khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh các lĩnh vực truyền thống như địa chất, dầu khí, ca từ còn đề cập đến cơ điện, tự động hóa, môi trường bền vững, kinh tế, tin học cùng nhiều ngành nghề mới.

Từ những hình ảnh ấy, tác giả kết nối niềm tự hào về truyền thống với tinh thần đổi mới, gửi gắm niềm tin vào khả năng sáng tạo và khát vọng cống hiến của sinh viên hôm nay. Ca khúc cũng là món quà ông dành tặng nhà trường nhân dịp kỷ niệm 60 năm thành lập.

Ngọc Lê Ninh.

Mối duyên sáng tác của Ngọc Lê Ninh với Trường Đại học Mỏ - Địa chất bắt đầu từ năm 1992. Khi ấy, ông là sinh viên Khoa Mỏ, chuyên ngành Khai thác lộ thiên, đồng thời đảm nhiệm vai trò Chủ nhiệm CLB Thơ của trường. Đứng trước ngưỡng cửa tốt nghiệp, Ngọc Lê Ninh viết "Hành khúc Đại học Mỏ - Địa chất" để bày tỏ lòng biết ơn thầy cô và tình cảm với nơi đã đào tạo mình. Đây cũng là ca khúc đầu tay trong hành trình sáng tác của ông.

Năm 2002, tác phẩm tham gia cuộc thi sáng tác ca khúc về trường, giành giải Nhì và được lựa chọn làm bài hát truyền thống chính thức. Từ đó, giai điệu này gắn bó với nhiều thế hệ cán bộ, giảng viên, sinh viên.

Sau 34 năm, tình cảm dành cho mái trường tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng để Ngọc Lê Ninh viết "Mỏ - Địa chất hôm nay - Ngày mai". Nếu ca khúc đầu tay ghi lại lòng biết ơn và khát vọng của một sinh viên sắp ra trường, tác phẩm vừa đoạt giải mở rộng góc nhìn về quá trình phát triển, đổi mới và tương lai của nhà trường. Hai ca khúc ra đời ở những thời điểm khác nhau, cùng thể hiện sự gắn bó bền bỉ của Ngọc Lê Ninh với nơi lưu giữ những năm tháng tuổi trẻ.

Ngọc Lê Ninh là Tiến sĩ khoa học kỹ thuật, đang công tác tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từng nhận được nhiều giải thưởng trong lĩnh vực khoa học. Ông còn được biết đến với vai trò nhà thơ, hội viên Hội Nhà văn Hà Nội, đã xuất bản các tập thơ: Vỡ cùng hy vọng, Chưa thể đặt tên, Hạt mưa thầm. Trong lĩnh vực âm nhạc, ông là thành viên Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam và có nhiều ca khúc giàu hơi thở thời đại mà vẫn đậm đà truyền thống như: Sắc yêu thương, Nép vào thinh khôn, Mùa mất nhau, Hồn gió, Sóng yêu, Lạc hồn quê, Tình đất phù sa, Biển trời quê hương… Năm 2025, nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao tặng Bằng khen vì những đóng góp trong sự nghiệp phát triển âm nhạc.



